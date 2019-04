Vì sao Nga bất ngờ dàn quân tập trận cách Ukraine 60km?

Theo các phương tiện truyền thông, trong những tuần gần đây, lực lượng quân đội đóng tại vùng Voronezh, Bryansk, Rostov và Crimea đã tiến hành hàng loạt các cuộc tập trận chiến thuật quy mô lớn. Nguồn ảnh: Sputnik International Đáng chú ý, các lữ đoàn bộ binh cơ giới Quân khu phía Nam thực hiện nhiều cuộc tập trận tại thao trường Kuzminsky nằm cách biên giới Ukraine chỉ 60km. Nhiều tình huống giả định được đưa ra trong đó có cả việc mô phỏng cuộc phản công chống lại đợt tấn công lớn của kẻ thù từ phía Tây. Nguồn ảnh: Sputnik International Về lý do để Nga bất ngờ tiến hành cuộc tập trận quy mô cực lớn, theo các nguồn tin bên cạnh quan hệ căng thẳng Nga-Ukraine sau sự cố eo biển Kerch thì còn là việc Mỹ triển khai hơn 150 binh sĩ thuộc Sư đoàn dù 101 tới Ukraine trong 9 tháng. Nguồn ảnh: DVIDS Theo truyền thông Ukraine, nhóm binh sĩ Mỹ sẽ tham gia cố vấn, hỗ trợ Lực lượng Ukraine tại Trung tâm huấn luyện tác chiến Yavoriv, miền Tây Ukraine. Lực lượng này cũng sẽ thay thể, đổi quân cho Trung đoàn Kỵ binh thiết giáp 278 của Vệ binh Quốc gia Tennessee tới Ukraine mùa hè năm ngoái. Nguồn ảnh: Washington Times Dù không nhiều lính Mỹ hiện diện ở Ukraine, tuy vậy đây có thể là dấu hiệu cho thấy trong tương lai không xa Quân đội Mỹ có thể mở căn cứ sát biên giới Nga. Đó có lẽ lý do chính khiến Moscow triển khai các cuộc tập trận “cảnh cáo”. Nguồn ảnh: foreignpolicy.com Cuộc tập trận quy mô của Quân đội Nga được thực hiện với nhiều khoa mục cùng lúc gồm cả trên không và dưới mặt đất. Ví dụ, trong khi xe tăng đang tiến hành cuộc tấn công thì đồng thời trinh sát pháo binh điều khiển UAV tìm kiếm kẻ thù, công binh thì lập bãi mìn để cản bước tiến của địch... Nguồn ảnh: The New York Times Đồng thời, các đơn vị tên lửa đạn đạo Iskander-M tiến hành khai hỏa tấn công mục tiêu được trinh sát báo về. Các cuộc bắn được thực hiện ở thao trường Molkino, vùng Krasnodar. Nguồn ảnh: RT Ngoài ra, trong cuộc tập trận còn có sự tham gia của 30 máy bay chiến đấu hiện đại từ Không quân Hạm đội biển Đen. Có thể điểm qua những cái tên như máy bay tiêm kích - bom Su-24M, máy bay tiêm kích bom - trinh sát Su-24MR, tiêm kích Su-30SM, máy bay vận tải An-26...Nguồn ảnh: Global Military Review ...và cả "đạo quân săn ngầm" hùng hậu gồm thủy phi cơ Be-12 và trực thăng Ka-27. Các phi công thực hiện huấn luyện chiến đấu trên không ở khoảnh cách ngắn và dài với động tác nhào lộn phức tạp. Nguồn ảnh: Getty Image Hệ thống phòng không S-400 Triumf đóng tại Crimea đã thực hành việc quét sạch mục tiêu trên không nhưng không có bắn đạn thật mà thao tác trên hệ thống máy tập. Nguồn ảnh: RT Cuộc tập trận quy mô lớn một lần nữa chứng minh khả năng sẵn sàng chiến đấu cao của Quân đội Nga trong bất kỳ tình huống nào. Nguồn ảnh: CBS New Họ có lý do phải lo xa vì việc Mỹ tăng cường bán vũ khí trang bị tối tân cho các nước Cộng hòa thuộc Liên Xô cũ, đem quân áp sát biên giới Nga, sơn ngụy trang lại vũ khí từ màu sa mạc sang màu rừng cây (woodland) là dấu hiệu cho thấy tiềm ẩn cuộc xung đột ở châu Âu trong tương lai. Nguồn ảnh: RT Nga - Trung khoe lực lượng trước giờ tập trận Vostok 2018. Nguồn: The Sun

