Bãi biển đẹp nhất Hà Tĩnh hút vạn khách du lịch về giải nhiệt

Nắng như đổ lửa, hàng vạn người tìm về bãi biển đẹp nhất Hà Tĩnh giải nhiệt. Những ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ (27/4), bãi biển Thiên Cầm, huyện Cẩm Xuyên thu hút rất đông người dân, du khách thập phương đến tắm biển, nghỉ dưỡng. Nhiệt độ tăng cao, xuống biển giải nhiệt được cho là sự lựa chọn phù hợp với nhiều người. Biển Thiên Cầm được biết đến với cái tên “cung đàn biển” miền Trung. Nơi đây có bãi biển trải dài cát trắng, nước biển trong xanh, khí trời trong lành, rất được du khách yêu thích. Theo thống kê của Ban quản lý Khu du lịch Thiên Cầm, trong 4 ngày đầu nghỉ lễ 30/4 – 1/5, khu du lịch đón trên 85.000 du khách về tham quan, nghỉ dưỡng, tăng 200% so với cùng kỳ năm ngoái. “Biển Thiên Cầm bờ cát thoải, nước trong xanh, sóng nhẹ hơn so với nhiều bãi biển khác. Tắm biển giải nhiệt và được thưởng thức hải sản tươi ngon, tôi cảm thấy kỳ nghỉ lễ rất thú vị”, chị Hải Yến ở TP Hà Tĩnh chia sẻ. Dự báo những ngày tới, Thiên Cầm sẽ tiếp tục đón đông đảo du khách và người dân về tắm biển. Lượng khách tấp nập mang theo kỳ vọng đạt tăng trưởng cao nhất từ trước đến nay của Khu du lịch Thiên Cầm. Lãnh đạo Công an thị trấn Thiên Cầm cho biết, để đảm bảo ATGT cho người dân và du khách về vui chơi, tắm biển. Lực lượng CSGT được bố trí ở các điểm dễ tắc đường hướng dẫn người dân di chuyển hợp lý, an toàn. Anh Tuấn ở Hà Nội cho biết, Thiên Cầm là một trong những bãi đẹp nhất nhì ở phía bắc miền Trung nên gia đình anh đã vượt hơn 300km vào đây để hưởng khí biển, tránh nắng nóng ở thành phố. Dù đã tìm phòng nghỉ từ nhiều ngày trước nhưng chúng tôi cũng chỉ đặt được phòng cách biển 3km do các khách sạn đã hết phòng từ sớm. Với tỉnh Hà Tĩnh, việc các bãi biển thu hút hàng vạn người dân, du khách đến tắm, giải nhiệt không chỉ khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi của biển, mà còn góp phần thúc đẩy các dịch vụ đi kèm, mở ra nhiều cơ hội mới trong phát triển du lịch.

