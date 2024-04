Hiệu ứng Domino, quân Ukraine rút bỏ hàng loạt vị trí ở tây Avdiivka

Ocheretino là trung tâm tuyến phòng ngự của Quân đội Ukraine ở phía tây bắc thành phố Avdiivka; khi Avdiivka còn do Ukraine kiểm soát, Ocheretino là điểm trung chuyển hậu cần cho quân Ukraine chiến đấu trong thành phố. Sau khi Avdiivka thất thủ, Ocheretino biến thành trung tâm của tuyến phòng ngự ở hướng tây bắc Avdiivka. Sau khi tràn ngập thành phố Avdiivka vào ngày 17/2 vừa qua, quân Nga đã nhanh chóng tổ chức truy kích quân Ukraine ở phía tây thành phố, lần lượt chiếm các tuyến phòng thủ thứ nhất và gần hết tuyến phòng thủ thứ hai. Lúc này quân Ukraine chỉ còn trụ lại được một phần phía bắc làng Berdychi. Do Ocheretino là trung tâm của tuyến phòng ngự ở tây bắc Avdiivka, nơi đây có địa hình cao hơn các khu vực xung quanh, nên có giá trị chiến thuật lớn. Đồng thời đây cũng là nơi giao nhau của tuyến đường bộ và đường sắt từ phía tây tới thành phố Avdiivka, do vậy nếu quân Ukraine để mất vị trí yếu địa này, tuyến phòng thủ ở tây bắc Avdiivka sẽ sụp đổ theo dây chuyền. Vào ngày 22/4 vừa qua, quân Nga lợi dụng quân Ukraine đang thay quân phòng ngự, bất ngờ tổ chức mũi tiến công thọc sâu tới 8 km vào Ocheretino và đã giành thắng lợi. Sau ba ngày chiến đấu, họ đã giành gần như toàn bộ làng Ocheretino và bắt đầu tiến công các khu vực xung quanh. Làng Keramik nằm ở phía đông bắc Ocheretine cũng là một cứ điểm phòng ngự từ xa của Ocheretino, đã bị quân Nga tràn ngập ngày 27/4; thông tin này được các phóng viên chiến trường của tờ Topwar/Nga đưa tin. Từ sáng, các đơn vị xung kích của Nga đã chiến đấu trong làng Keramik, đến khoảng 13.00 theo giờ Moscow (17.00 theo giờ Hà Nội), quân Ukraine không còn khả năng giữ trận địa, đội hình ở Keramika bắt đầu rút lui hàng loạt. Hiện tại, các đơn vị của Nga đang rà phá mìn tại Keramik và tiến hành lùng sục, truy quét những nhóm quân Ukraine còn sót lại ở khu vực nhà dân và chuẩn bị tiến công làng Arkhangelskoye nằm ở phía tây bắc. Trước đó một ngày, phóng viên chiến trường Semyon Pegov của Nga đưa tin trên kênh Telegram WarGonzo cho biết, Lữ đoàn Gorlovka 132 thuộc Quân đoàn 1 Quân đội Nga đã nắm quyền kiểm soát làng Novokalinovo, ngôi làng nằm kề với làng Keramik. Việc Novokalinovo và Keramik thất thủ là hệ quả của việc quân Nga chiếm làng Ocheretino. Hiện quân nhân Nga tiếp tục truy quét tàn quân Ukraine đang còn ở trong khu vực dân cư; nhưng quân Ukraine dường như đã chủ động rút lui về phía làng Keramik và sau đó sẽ lui về Arkhangelskoye. Với việc quân Nga chiếm Ocheretino, Novokalinovo và Keramik, giúp họ tiếp cận làng Arkhangelskoye từ hướng đông nam và tây nam, khiến lực lượng Ukraine còn phòng thủ ở ngôi làng này chịu sức ép lớn hơn. Việc quân Nga chiếm được cả Ocheretino, Novokalinovo và Keramik đã mở ra cơ hội cho họ triển khai các hoạt động tấn công từ hướng đông nam và tây nam tới làng Arkhangelskoye. Arkhangelskoye cũng là nơi quân Ukraine đã rút về sau khi Ocheretino bị thất thủ. Còn số phận quân Ukraine tại làng Berdychi đúng như giới quan sát dự đoán, sau khi Ocheretino thất thủ, thì việc quân Ukraine tại Berdychi rút chạy chỉ là vấn đề thời gian. Lý do Berdychi tồn tại được trước đó là do quân Ukraine tại đây được chi viện hỏa lực từ Ocheretino. Khi Ocheretino thất thủ, thì đồng nghĩa Berdychi cũng sẽ rơi vào tay Nga. Sau khi chiếm hai làng Novobakhmutivka và Soloviove nằm ở phía bắc của Berdychi vào ngày 25/2, quân Nga đã tạo thế bao vây quân Ukraine còn lại ở Berdychi theo hình bán nguyệt, cắt đứt các lối thoát của quân Ukraine theo ít nhất là hai hướng. Đến sáng ngày 28/4, các đơn vị của Nga đã hoàn thành chiếm đóng Berdychi, phá vỡ sự kháng cự của quân Ukraine trên cái gọi là “phòng tuyến thứ hai phía tây Avdiivka của Tướng Syrsky (bao gồm Berdychi, Orlivka, Semenivka, Tonen'ke; trong đó Orlivka là trung tâm của tuyến phòng ngự này)”. Quân Ukraine ở Berdychi bị thiệt hại hơn 70% quân số, phải rút lui về sông Volchya; quân Nga chiếm thêm diện tích các khu vực ở phía tây Avdiivka có diện tích hàng chục km2. Nếu tính từ ngày 22/4 đến nay, quân Nga chiếm thêm ít 200 km vuông ở phía tây thành phố Avdiivka. Như vậy chỉ trong vòng hai ngày, vị trí của Quân đội Nga trên khu vực phía tây bắc của thành phố Avdiivka đã được cải thiện đáng kể. Ngược lại, quân Ukraine phải hứng chịu hết thất bại này đến thất bại khác, và chính Tổng tư lệnh Quân đội Ukraine, Tướng Syrsky phải công nhận tình hình khó khăn của Ukraine tại đây. Tổng thống Ukraine Zelensky đã lệnh cho Tướng Syrsky, bằng mọi cách ngăn chặn cuộc đột phá của Nga tại phía tây Avdiivka và trao cho Tướng Syrsky quyền sử dụng tất cả nguồn dự trữ sẵn có, bao gồm cả vũ trang trang bị đến từ phương Tây, để ngăn chặn bước đột phá của quân Nga. Kiev lo ngại, việc mở rộng vùng kiểm soát của Quân đội Nga theo hướng Avdiivka không chỉ phá vỡ chiến lược phòng thủ mà Ukraine đang xây dựng, mà còn ảnh hưởng lớn đến tinh thần vốn đã xuống thấp của binh sĩ Ukraine. Thậm chí còn dẫn đến sụp đổ cả mặt trận. (Nguồn ảnh: CNN, Topwar, Sina, RIA Novosti).

