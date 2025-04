Vụ rò rỉ tin nhắn tuyệt mật chấn động nước Mỹ... lộ ứng dụng lạ

Tổng biên tập The Atlantic, Jeffery Goldberg, vô tình được thêm vào một nhóm chat trên ứng dụng nhắn tin Signal gồm các quan chức cấp cao Mỹ, trong đó có Bộ trưởng Quốc phòng, Cố vấn An ninh Quốc gia, Phó tổng thống và Ngoại trưởng. (Ảnh: The Atlantic) Nhóm chat này đang thảo luận về kế hoạch tấn công phiến quân Houthi tại Yemen, khiến thông tin quân sự tuyệt mật bị rò rỉ một cách nghiêm trọng.(Ảnh: Reuters) Signal là một ứng dụng nhắn tin mã hóa đầu-cuối, giúp nội dung chỉ có thể được giải mã trên thiết bị của người gửi và người nhận, tránh bị chặn hoặc đọc trộm.(Ảnh: Mashable) Ứng dụng này thuộc Signal Foundation, một tổ chức phi lợi nhuận do Brian Acton – đồng sáng lập WhatsApp – tài trợ, nhằm tạo ra một nền tảng nhắn tin bảo mật không thu thập dữ liệu người dùng.(Ảnh: Popular Mechanics) Nhờ công nghệ mã hóa nguồn mở, Signal trở thành lựa chọn phổ biến của nhiều quan chức chính phủ và tình báo, nhưng vẫn tiềm ẩn rủi ro nếu thiết bị bị xâm nhập.(Ảnh: Mashable SEA) Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ (NSA) từng cảnh báo về các lỗ hổng bảo mật của Signal, nhưng công ty khẳng định nguy cơ bị tấn công là không đáng kể.(Ảnh: Tom's Guide) Vụ việc khiến dư luận đặt câu hỏi về mức độ an toàn thực sự của Signal, cũng như sự bất cẩn trong việc sử dụng ứng dụng này để trao đổi thông tin quân sự. (Ảnh: Popular Science) Dù xảy ra sự cố rò rỉ, Signal vẫn được đánh giá là một trong những nền tảng liên lạc an toàn nhất, được nhiều quan chức an ninh mạng khuyến khích sử dụng để tránh gián điệp nước ngoài. (Ảnh: PBS) Mời quý độc giả xem thêm video: Xóa ngay hai ứng dụng này nếu không muốn dữ liệu bị gửi về Trung Quốc.

