F-16 của Không quân Ukraine có thể bị Su-57 Nga bắn hạ

Thông tin được công bố một ngày trước đó đang được thảo luận rằng trên không phận vùng Zaporozhye, lực lượng phòng không Nga đã bắn hạ một máy bay chiến đấu F-16 của Không quân Ukraine. Đồng thời một số nguồn tin liên kết với Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết, “một máy bay do Mỹ sản xuất đã cất cánh đi làm nhiệm vụ chiến đấu, đã mất tích”. Các hãng tin phương Tây đã liên hệ với Lầu Năm Góc đề nghị cung cấp thông tin Ukraine mất thêm một chiếc F-16, bình luận của đại diện Lầu Năm Góc được CNN đăng tải cho biết: “Bộ Quốc phòng (Mỹ) không có thông tin nào để cung cấp. Chúng tôi sẽ giới thiệu bạn với phía Ukraine để biết bất kỳ chi tiết nào liên quan đến vấn đề này”. Tuy nhiên phía Ukraine không đưa ra bất kỳ bình luận nào về vấn đề này. Trong khi đó, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều thông tin cho rằng, chiến đấu cơ F-16 của Không quân Ukraine có thể đã bị tiêm kích tàng hình Su-57 của Nga bắn hạ. Gần đây, lô máy bay thế hệ thứ 5 tiếp theo cùng với các máy bay chiến đấu khác đã được chuyển giao cho Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga. Trang Topwar cho rằng, cuộc tấn công vào chiếc F-16 của Ukraine được thực hiện vào thời điểm nó thực hiện nhiệm vụ ở phía đông bắc tỉnh Zaporozhye, phía nam Ukraine và có ý định phóng tên lửa hành trình Storm Shadow do Anh sản xuất. Một ngày trước đó, mối đe dọa về tên lửa và UAV tự sát của Ukraine đã được ban bố ở một số khu vực phía nam nước Nga. Theo ông Vladimir Rogov, đồng chủ tịch Hội đồng điều phối của Nga về việc tích hợp các khu vực mới, chiếc F-16 đã ở vị trí có thể bị bắn hạ, khi nó chuẩn bị các thao tác phóng tên lửa hành trình vào lãnh thổ Nga. "Chiếc F-16 đang chuẩn bị tấn công thì bị bắn hạ", ông Rogov viết trên kênh Telegram của mình. Việc chiếc F-16 bị bắn được cho là một phần trong chiến dịch tấn công đường không lớn của Không quân Ukraine, với khoảng 12 máy bay chiến đấu, được cho là tổ chức tấn công bằng tên lửa vào nhiều mục tiêu trên khắp khu vực Zaporizhzhia do Nga kiểm soát. Hiện Bộ Quốc phòng Nga chưa bình luận về thông tin được cho là Ukraine đã mất máy bay chiến đấu F-16 và vẫn chưa xác nhận vụ bắn hạ. Cũng có nhiều nguồn tin cho rằng, chiếc F-16 xấu số của Không quân Ukraine có thể đã bị bắn hạ bởi hệ thống tên lửa đất đối không của Nga bố trí trong khu vực. Trong khi vẫn đang chờ xác nhận việc bắn hạ máy bay F-16 làm nổi bật sự căng thẳng đang diễn ra giữa vũ khí của phương Tây và hệ thống phòng không của Nga. Hiện số chiến đấu cơ F-16 của Ukraine do các nước NATO như Đan Mạch chuyển giao, nhằm tăng cường khả năng tấn công của Ukraine chống lại Quân đội Nga. Việc chiếc F-16 bị bắn hạ ở Zaporozhye vừa qua có thể là thiệt hại đầu tiên được báo cáo về máy bay chiến đấu do NATO cung cấp trong chiến đấu thực tế. Một sự cố tương tự đã xảy ra vào đầu năm nay, khi một chiếc F-16 bị tên lửa Patriot của Mỹ, cung cấp cho Ukraine, bắn nhầm. Trước đó, F-16 được Kiev coi là nhân tố có khả năng thay đổi cục diện cho sức mạnh không quân của Ukraine, với kế hoạch chuyển giao tới 20 máy bay này để hỗ trợ các hoạt động phản công. Tuy nhiên cho đến nay, số F-16 này chủ yếu được sử dụng cho mục đích phòng không, bao gồm cả việc đánh chặn tên lửa của Nga. Ông Boris Rozhin, một nhà phân tích quân sự Nga, chỉ ra rằng, việc Không quân Ukraine sử dụng ồ ạt máy bay chiến đấu tấn công khu vực do Nga kiểm soát là sự leo thang đáng chú ý trong việc sử dụng máy bay chiến đấu của NATO, vốn vẫn chưa bị lực lượng phòng không Nga bắn hạ trực tiếp. Chiến dịch tấn công đường không của Không quân Ukraine diễn ra vào thời điểm hoạt động quân sự gia tăng ở khu vực Zaporizhzhia, nơi được coi là khu vực quan trọng trong cuộc xung đột đang diễn ra. Hơn 70% khu vực này hiện nằm dưới sự kiểm soát của Nga và Quân đội Ukraine đã nỗ lực giành lại lãnh thổ, thông qua cuộc phản công đang diễn ra của họ. Việc lực lượng phòng không Nga bắn hạ máy bay F-16 (có thể bằng tên lửa phòng không tầm xa, hoặc tên lửa không đối không phóng từ chiến đấu cơ, trong đó không loại trừ chiến đấu cơ tàng hình Su-57), nhấn mạnh những rủi ro ngày càng gia tăng, khi Ukraine tiếp tục sử dụng chiến đấu cơ của phương Tây trong cuộc chiến chống lại lực lượng Nga. Sau sự cố này, có nhiều suy đoán rằng, Nga đang tích cực theo dõi và chống lại năng lực tăng cường của Không quân Ukraine. Phản ứng của Nga đối với các loại vũ khí của phương Tây cung cấp cho Ukraine, có thể sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc định hình tiến trình xung đột, khi cả hai bên tiếp tục thích nghi với diễn biến trên chiến trường. Hiện các nhà phân tích quân sự đang theo dõi chặt chẽ tình hình việc chiếc F-16 của Không quân Ukraine bị rơi. Nếu nếu vụ bắn hạ F-16 được xác nhận, đây sẽ là một thời điểm quan trọng trong cuộc không chiến đang diễn ra ở Ukraine. (Nguồn ảnh: Bulgarian Military, Wikipedia, Ukrinform). >>>Mời độc giả xem thêm video: Lộ diện UAV của Ukraine là "cơn ác mộng" đối với Quân đội Nga.

