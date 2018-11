Cận cảnh F-35B mang đầy bom cất cánh trên tàu sân bay Anh

Theo đó những bài tập hạ cánh của chiến đấu cơ F-35B trên tàu sân bay HMS Queen Elizabeth đang ngày càng được nâng độ khó để kiểm tra khả năng ứng phó và tính tương thích của hai loại khí tài đắt tiền này. Nguồn ảnh: Sina. Trong tuần vừa qua, Hải quân Hoàng gia Anh đã cho thực hiện bài tập hạ cánh ngược được coi là cực kỳ khó khăn - nhất là với một lực lượng thuỷ thủ đoàn mới, chưa có kinh nghiệp phục vụ trên tàu sân bay như hiện tại. Nguồn ảnh: Sina. Nếu như thông lệ, chiến đấu cơ F-35B sẽ được cho hạ cánh thẳng đứng theo chiều tiếp cận cùng hướng di chuyển của tàu sân bay thì với bài hạ cánh ngược này, chiến đấu cơ F-35B sẽ tiếp cận tàu sân bay theo hướng mũi tàu hướng đến đuôi tàu. Nguồn ảnh: Sina. Hướng tiếp cận ngược này đòi hỏi phi công phải điều khiển máy bay một cách cực kỳ cẩn trọng vì khi hạ cánh, tàu sân bay vẫn tiếp tục di chuyển và phi công sẽ phải... bay ngược ra sau đồng tốc với tốc độ di chuyển của tàu sân bay. Nguồn ảnh: Sina. Cận cảnh pha hạ cánh ngược của chiến đấu cơ F-35, có thể thấy phần cầu nhảy cất cánh ở phía cuối đường băng, cho thấy chiếc F-35B này đang hạ cánh ngược hoàn toàn so với hướng di chuyển của tàu. Nguồn ảnh: Express. Cuộc huấn luyện cất - hạ cánh thử nghiệm và kiểm tra khả năng tương thích với hoạt động trên tàu sân bay Anh của F-35B sẽ kéo dài trong 9 tuần và bắt đầu từ hồi tháng 10 vừa rồi. Nếu không có gì thay đổi, cuộc huấn luyện này sẽ kết thúc vào tháng 10 tới đây. Nguồn ảnh: Express. Theo truyền thông Anh, hạ cánh ngược là một trong những khoa mục cuối cùng được thực hành trong khoá huấn luyện này của tàu sân bay HMS Queen Elizabeth. Điều này đồng nghĩa với việc, khoá tập huấn lần này của tàu sân bay to nhất nước Anh có vẻ đã thành công. Nguồn ảnh: Express. Rất có thể sau khi kết thúc khoá huấn luyện này, tàu sân bay HMS Queen Elizabeth sẽ lên đường quay về Anh. Nguồn ảnh: UKI. Có khả năng mang theo tối đa khoảng 60 máy bay chiến đấu, máy bay trực thăng các loại. Tàu sân bay HMS Queen Elizabeth dự kiến tới năm 2020 mới có thể sẵn sàng phục vụ Hải quân Hoàng gia Anh. Nguồn ảnh: UKI. Kể từ giờ tới năm 2020, HMS Queen Elizabeth sẽ phải trải qua một loạt các bài kiểm tra, huấn luyện với cường độ cao. Hiện chiếc tàu sân bay thứ hai của Hải quân Hoàng gia Anh được đóng theo lớp này mang tên HMS Prince of Wales cũng đã được hạ thuỷ và sẽ sớm được hoàn thiện trong tương lai. Nguồn ảnh: UKI. Mời độc giả xem Video: Chiến đấu cơ F-35B cất - hạ cánh trên tàu sân bay HMS Queen Elizabeth.

