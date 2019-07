Cận cảnh do thám Trung Quốc xông vào giữa đội hình tàu chiến Mỹ

Tàu trinh sát điện từ "không mời mà đến" của Hải quân Trung Quốc được xác định là tàu mang số hiệu 854 có tên Thiên Lang Tinh được đóng theo lớp Type 815. Nguồn ảnh: QQ. Tàu do thám Trung Quốc xuất hiện và di chuyển ngay sát đội hình các tàu chiến của Mỹ, Nhật và Australia tham gia cuộc tập trận này. Dựa trên vị trí mà tàu "854" xuất hiện nhiều khả năng con tàu này đang theo dõi các hoạt động diễn tập hải quân giữa Mỹ và các quốc gia đồng minh trong cuộc tập trận Talisman Sabre - 2019. Nguồn ảnh: QQ. Mặc dù vậy do cuộc tập trận diễn ra trong vùng biển quốc tế, các tàu chiến của Mỹ cùng Nhật, Australia không thể làm gì khác ngoài việc để yên cho tàu Type 815 thực hiện nhiệm vụ của mình. Nguồn ảnh: QQ.Tàu do thám Type 815 mang tên Thiên Lang Tinh là tàu do thám thứ hai được Hải quân Trung Quốc đóng theo lớp này. Hiện tại, Thiên Lang Tinh đang phục vụ trong Hạm đội Bắc Hải, Hải quân Trung Quốc. Nguồn ảnh: QQ. Tàu được đóng tại Thượng Hải và được cho hạ thuỷ từ ngày 29/3/2014, chính thức nhập biên Hải quân Trung Quốc vào ngày 15/2/2015. Nguồn ảnh: QQ. Các tàu trinh sát điện tử lớp Type 815 có độ giãn nước tối đa khi đầy tải là 6600 tấn, chiều dài tàu 132 mét, chiều rộng lườn 17,4 mét và mớm nước tối đa 6,5 mét. Nguồn ảnh: QQ. Tàu được trang bị hai động cơ với công suất mỗi động cơ tối đa 5700 kW, cho phép tàu di chuyển với tốc độ tối đa 20 hải lý giờ tương đương với 37 km/h tuỳ theo điều kiện thời tiết trên biển. Nguồn ảnh: QQ. Do chỉ là tàu do thám, trang bị vũ khí trên tàu Type 815 là rất tối giản, chỉ bao gồm một khẩu pháo 37mm cùng với 2 khẩu pháo 25mm. Nguồn ảnh: QQ. Tàu có biên chế thuỷ thủ đoàn đầy đủ gồm 250 người bao gồm cả sĩ quan chỉ huy. Nguồn ảnh: QQ. Hiện tại trong biên chế của Hải quân Trung Quốc đang có 8 tàu trinh sát điện tử loại này. Trong đó bao gồm chiếc mới nhất mới chỉ được Trung Qucoso hạ thuỷ hồi năm 2018. Nguồn ảnh: QQ. Mời độc giả xem Video: Tàu trinh sát điện tử Type 815 của Hải quân Trung Quốc do thám tập trận RIMPAC 2018 diễn ra trên Thái Bình Dương hồi năm ngoái.

Tàu trinh sát điện từ "không mời mà đến" của Hải quân Trung Quốc được xác định là tàu mang số hiệu 854 có tên Thiên Lang Tinh được đóng theo lớp Type 815. Nguồn ảnh: QQ. Tàu do thám Trung Quốc xuất hiện và di chuyển ngay sát đội hình các tàu chiến của Mỹ, Nhật và Australia tham gia cuộc tập trận này. Dựa trên vị trí mà tàu "854" xuất hiện nhiều khả năng con tàu này đang theo dõi các hoạt động diễn tập hải quân giữa Mỹ và các quốc gia đồng minh trong cuộc tập trận Talisman Sabre - 2019. Nguồn ảnh: QQ. Mặc dù vậy do cuộc tập trận diễn ra trong vùng biển quốc tế, các tàu chiến của Mỹ cùng Nhật, Australia không thể làm gì khác ngoài việc để yên cho tàu Type 815 thực hiện nhiệm vụ của mình. Nguồn ảnh: QQ. Tàu do thám Type 815 mang tên Thiên Lang Tinh là tàu do thám thứ hai được Hải quân Trung Quốc đóng theo lớp này. Hiện tại, Thiên Lang Tinh đang phục vụ trong Hạm đội Bắc Hải, Hải quân Trung Quốc. Nguồn ảnh: QQ. Tàu được đóng tại Thượng Hải và được cho hạ thuỷ từ ngày 29/3/2014, chính thức nhập biên Hải quân Trung Quốc vào ngày 15/2/2015. Nguồn ảnh: QQ. Các tàu trinh sát điện tử lớp Type 815 có độ giãn nước tối đa khi đầy tải là 6600 tấn, chiều dài tàu 132 mét, chiều rộng lườn 17,4 mét và mớm nước tối đa 6,5 mét. Nguồn ảnh: QQ. Tàu được trang bị hai động cơ với công suất mỗi động cơ tối đa 5700 kW, cho phép tàu di chuyển với tốc độ tối đa 20 hải lý giờ tương đương với 37 km/h tuỳ theo điều kiện thời tiết trên biển. Nguồn ảnh: QQ. Do chỉ là tàu do thám, trang bị vũ khí trên tàu Type 815 là rất tối giản, chỉ bao gồm một khẩu pháo 37mm cùng với 2 khẩu pháo 25mm. Nguồn ảnh: QQ. Tàu có biên chế thuỷ thủ đoàn đầy đủ gồm 250 người bao gồm cả sĩ quan chỉ huy. Nguồn ảnh: QQ. Hiện tại trong biên chế của Hải quân Trung Quốc đang có 8 tàu trinh sát điện tử loại này. Trong đó bao gồm chiếc mới nhất mới chỉ được Trung Qucoso hạ thuỷ hồi năm 2018. Nguồn ảnh: QQ. Mời độc giả xem Video: Tàu trinh sát điện tử Type 815 của Hải quân Trung Quốc do thám tập trận RIMPAC 2018 diễn ra trên Thái Bình Dương hồi năm ngoái.