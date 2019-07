Cận cảnh tàu chiến Pháp vừa vào Biển Đen làm Nga nóng mặt

Truyền thông Nga tỏ ra khá bức xúc khu tàu do thám mang tên Dupuy de Lome của Hải quân Pháp tiến vào vùng biển Đen hồi cuối tuần vừa rồi. Nguồn ảnh: Twitter. Đây không phải là lần đầu tiên tàu do thám Dupuy de Lome của Pháp tiến vào sát lãnh hải của Nga. Vừa cách đây ít tháng, tàu Dupuy de Lome cũng đã có hành trình tương tự để do thám vùng biển Syria. Nguồn ảnh: Twitter. Với hai radar định vị được bọc trong hai "quả bóng" rất dễ nhận ra trên nóc tàu Dupuy de Lome, tàu do thám của Pháp này có khả năng "đánh chặn" rất nhiều loại tín hiệu vô tuyến trong khu vực mà nó đi qua. Nguồn ảnh: Twitter. Theo các chuyên gia quân sự, tàu Dupuy de Lome có khả năng chặn và phân tích nhiều loại sóng radar mà nó bắt được trong tầm phát, thậm chí các loại sóng thông tin liên lạc như sóng điện thoại vệ tinh cũng có thể bị nghe lén bởi tàu Dupuy de Lome. Nguồn ảnh: Twitter. Các phương tiện liên lạc khác như sóng điện thoại di động hoặc thư điện tử cũng có thể bị chặn lại bởi tàu Dupuy de Lome. Cái khó duy nhất là tàu do thám của Pháp này cần làm đó là giải mã các tín hiệu mà nó thu thập được. Nguồn ảnh: Twitter. Đây cũng là một trong những tàu hiếm hoi trên thế giới có khả năng hoạt động liên tục 350 ngày mỗi năm trong đó có 240 ngày hoạt động trên biển. Nguồn ảnh: Twitter. Khả năng hoạt động liên tục này cho phép Dupuy de Lome có thể "ngao du thiên hạ" trong những hải trình dài ngày, thu thập càng nhiều thông tin tình báo càng tốt. Trong lĩnh vực giải mã, càng có nhiều thông tin bị mã hoá, quá trình giải mã sẽ diễn ra càng nhanh. Nguồn ảnh: Twitter. Lần gần đây nhất tàu do thám Dupuy de Lome đi vào khu vực Biển Đen là vào tháng 6/2015. Nguồn ảnh: Twitter. Hiện tại, Hải quân NATO đang tiến hành cuộc tập trận mang tên Sea Breeze-2019 trong khu vực Biển Đen. Theo thông lệ quốc tế, các tàu không thuộc các nước có lãnh hải tiếp giáp với Biển Đen chỉ được phép đi vào và lưu trú trong vùng biển này tối đa 21 ngày. Nguồn ảnh: Twitter. Mời độc giả xem Video: Tàu do thám Dupuy de Lome của Hải quân Pháp tiến vào Biển Đen.

