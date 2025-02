Sốc nặng lý do cung nữ không muốn lọt vào tầm ngắm của vua

Cách đây hàng ngàn năm, hoàng đế Trung Hoa và các phi tần trong hậu cung được các thái giám, cung nữ hầu hạ, chăm lo cuộc sống hàng ngày. Khi xem các bộ phim cổ trang, một số cung nữ thông minh, xinh đẹp đã "đổi đời" sau khi lọt vào "mắt xanh" của hoàng đế. Từ một người có địa vị thấp kém trong hậu cung, cung nữ đó có thể được hoàng đế sắc phong làm phi tần, tận hưởng cuộc sống xa hoa quyền quý nhờ được hoàng đế sủng hạnh. Tuy nhiên, trong thực tế, cuộc sống của cung nữ không hề tốt đẹp sau khi được hoàng đế để mắt tới như trong phim ảnh. Bởi lẽ, sau khi được hoàng đế chú ý, cung nữ sẽ có cuộc sống đầy khó khăn, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng do bị các phi tần trong hậu cung xem là tình địch nên tìm đủ mọi cách tiêu diệt. Do cung nữ có xuất thân thấp kém, không có chỗ dựa nên dù được hoàng đế sủng hạnh, thậm chí có thai thì chưa chắc đã được sắc phong làm phi tần. Họ có thể bị những phi tần, thậm chí là các cung nữ khác ghen ghét, đố kỵ. Những người này sẽ tìm đủ mọi cách để hành hạ, gây khó dễ cho cung nữ "lọt vào mắt xanh" của hoàng đế. Ngay cả khi may mắn sinh được hoàng tử hay công chúa, cung nữ đó cũng có thể không được ở gần, tự tay nuôi dưỡng con cái. Con của họ có thể được giao cho một phi tần trong cung để nuôi dưỡng. Không ít cung nữ chỉ vì được hoàng đế để mắt tới đã phải trả giá bằng tính mạng. Họ bị các phi tần hành hạ, tra tấn, đầu độc... dẫn đến cái chết đầy thương tâm. Sự biến mất của những cung nữ này không được ai chú ý đến. Ngay cả khi cung nữ hiếm hoi được hoàng đế sủng hạnh, ban cho tước vị trong hậu cung nhưng địa vị cũng không thể quá cao. Do trong cung luôn có vô số mỹ nhân nên nhà vua sẽ có thể nhanh chóng quên đi cung nữ đó. Khi bị thất sủng, cung nữ sẽ phải chịu đựng cư cô đơn, buồn tủi cho đến già. Thậm chí, nếu hoàng đế băng hà thì những cung nữ từng được nhà vua ân sủng có thể phải tuẫn táng theo dù đồng ý hay không. Với những lý do trên, nhiều cung nữ chỉ muốn an phận làm tốt công việc của mình, bình an sống qua ngày thay vì rơi vào cuộc chiến tranh sủng chốn hậu cung. Ảnh trong bài mang tính minh họa. Mời độc giả xem video: Mối tình kỳ lạ của Hoàng đế Trung Quốc với cung nữ hơn 17 tuổi.

