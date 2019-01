Báo Nga: Mỹ "tự tin" tuyên bố F-35C sẽ được giao đúng hạn

Theo thông tin mới nhất vừa được Không quân Hải quân Mỹ công bố, mục tiêu để chiếc tiêm kích F-35C của nước này sẵn sàng chiến đấu trong tháng 2/2019 được lực lượng này đặt ra từ năm 2013 chắc chắn sẽ thành hiện thực. Nguồn ảnh: Wiki. Cũng theo thông tin sau đó được đăng tải trên trang Military.com hôm thứ sáu tuần vừa rồi cho biết, chiếc chiến đấu cơ F-35C dù đã từng vướng phải rất nhiều trở ngại kỹ thuật nhưng dường như ở thời điểm hiện tại, mọi vấn đề của F-35C đã được giải quyết xong. Nguồn ảnh: Longra. Người phát ngôn của Hải quân Mỹ cũng khẳng định chiếc chiến đấu cơ F-35C của lực lượng này đang "theo đúng kế hoạch đã đề ra" và hiện tại chưa có bất cứ trở ngại gì có thể ảnh hưởng tới khả năng sẵn sàng chiến đấu của loại chiến đấu cơ này vào tháng 2/2019 tới đây. Nguồn ảnh: F-35. Như vậy rất có thể vào tháng sau, chiến đấu cơ F-35 phiên bản F-35C của Khong quân Hải quân Mỹ sẽ bắt đầu xuất hiện trên những tàu sân bay của lực lượng này và sẵn sàng chiến đấu khi cần. Nguồn ảnh: Pinterest. Trước đó, Hải quân Mỹ đã dự định F-35C sẽ sẵn sàng trự chiến trong thời gian từ tháng 8/2018 tới khoảng tháng 2/2019 và chỉ còn chưa đầy một tháng nữa hạn chót sẽ tới với chiếc chiến đấu cơ này. Nguồn ảnh: Pinterest. So với phiên bản F-35A, F-35C có thiết kế với cánh lớn hơn và có khả năng gập được cánh để hạn chế diện tích lưu trữ khi được di chuyển trên tàu sân bay. Sải cánh lớn hơn của F-35C cũng cung cấp cho nó lực nâng tốt hơn khi cất cánh trên đường băng tàu sân bay. Nguồn ảnh: F-35. Kèm theo đó, sải cánh lớn hơn cũng cung cấp cho phiên bản F-35C tốc độ bay tối thiểu nhỏ hơn, phù hợp với các kiểu tác chiến đối đất, đối hạm và đặc biệt là sẽ giúp nó có chỉ số an toàn cao hơn khi hạ cánh xuống tàu sân bay. Nguồn ảnh: Mock. Đây cũng là phiên bản cuối cùng trên tổng số ba phiên bản F-35 được Mỹ thiết kế ban đầu. Giá của mỗi chiếc F-35C được cho là vào khoảng 107 triệu USD - nghĩa là thấp hơn khoảng 7 triệu USD so với giá của một chiếc F-35B. Nguồn ảnh: Vanced. Ngoài ba phiên bản F-35 A, B C, còn có một vài phiên bản F-35 ít được biết tới khác như bản F-35I của Israel hiện đã được triển khai, phiên bản CF-35 với việc thêm dù hãm tốc và khả năng tiếp liệu trên không cho F-35A và phiên bản F-35D - dự kiến sẽ là bản nâng cấp sâu cho F-35A sẽ được trực chiến trong năm 2035 tới đây. Nguồn ảnh: Pinterest. Mời độc giả xem Video: Chiến đấu cơ F-35B của Không quân Thuỷ quân Lục chiến Mỹ.

