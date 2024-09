Áp dụng chiến thuật "ba vây, một mở", Nga kiểm soát cứ điểm Ukrainsk

Tin vui đến với Quân đội Nga từ hướng Pokrovsk, thị trấn chiến lược Ukrainsk đã hoàn toàn nằm dưới sự kiểm soát của Quân đội Nga. Đây là khu mỏ khai thác than lớn của Ukraine ở khu vực Donbass. Hôm nay, các binh sĩ của lữ đoàn bộ binh cơ giới độc lập số 114 đã cắm cờ trên trục thông gió của mỏ, nơi tàn quân của các đơn vị Ukraine đã bị tiêu diệt.Thị trấn Ukrainsk rơi vào tay Nga gần như nguyên vẹn, không có trận đánh lớn nào diễn ra trong thị trấn này. Bộ tư lênh Cụm quân Trung tâm áp dụng chiến thuật “ba vây, một mở”, khi bao vây khu dân cư bị từ ba phía, chỉ để lại một kẽ hở nhỏ để quân Ukraine rút lui. Vì vậy, sự kháng cự của quân Ukraine chỉ diễn ra tại khu vực mỏ than. Việc chiếm được Ukrainsk, tạo thời cơ cho quân Nga tấn công cả vào Selidovo và Tsukurino. Các nguồn tin Ukraine cho biết, hiện quân Nga đã được phát hiện ở ngoại ô Selidovo và thăm dò trinh sát Tsukurino. Ở phía đông nam Ukrainsk, quân Nga đang tiến công vào làng Girnyk, từng bước áp sát Kurakhovo. Tuy nhiên Bộ Tổng tham mưu các Quân đội Ukraine không thừa nhận việc mất Ukrainsk, đồng thời tuyên bố rằng, "giao tranh vẫn đang diễn ra" ở đó. Đồng thời tuyên bố rằng, tình hình ở hướng Kurakhovsky là “rất khó khăn”. Trang Topwar của Nga đưa tin, sau khi chiếm Ukrainsk, Quân đội Nga tiến hành chiến dịch dọn dẹp trong thị trấn, đồng thời tiếp tục tổ chức tấn công. Bị đánh bại và chịu tổn thất ở Ukrainsk, quân Ukraine đang rút lui về hướng Tsukuryne, nơi có nhà ga xe lửa, cho đến gần đây vẫn được sử dụng vận chuyển quân số và vũ khí cho quân Ukraine giữa Pokrovsk và Kurakhovsky. Hiện làng Tsukurino trên đoạn mặt trận này trở thành một điểm trọng yếu trên chiến trường, do có đường cao tốc Pokrovsk-Selidovo-Kurakhovo đi qua làng. Ở đây cũng có một con đường tới làng Girnyk, nơi Quân đội Nga đang tấn công. Sau khi giành quyền kiểm soát khu vực mỏ than Ukraine, tiếp giáp với Ukrainsk ở phía tây và tiến sâu hơn về phía Tsukurino, quân Nga đã tiếp cận đường cao tốc then chốt Pokrovsk-Kurakhovo ở khoảng cách khoảng 2 km. Và khoảng cách này tiếp tục được thu hẹp lại. Một khi con đường cao tốc này bị bị phía Nga cắt đứt bằng hỏa lực, quân Ukraine sẽ không còn cơ hội sử dụng con đường ngắn nhất giữa các thành phố và thị trấn Pokrovsk-Selidovo-Kurakhovo ở phía Tây tỉnh Donetsk. Theo các blogger quân sự, giao tranh đang diễn ra ác liệt ở khu vực thị trấn Selydove. Ngoài ra, quân Nga đang tích cực ngăn chặn việc chuyển quân dự bị của Ukraine đến Pokrovsk bằng hỏa lực pháo binh, máy bay không người lái và bom lượn có điều khiển dày đặc. Trang Topwar của Nga cho biết, hiện có nhiều cây cầu bắc qua sông và cầu vượt ở thành phố Pokrovsk đã bị hỏa lực tên lửa hoặc bom của Nga phá hủy. Ở phía đông thành phố, cây cầu ở giao lộ đường cao tốc T0504 (dẫn đến Konstantinovka) với Phố Dobropolskaya (hay còn gọi là Phố Verbitsky) đã bị đánh sập. Ở phía Tây Nam của nơi này, cách đây vài ngày, một đòn mạnh đã giáng xuống cây cầu trên phố Shosseynaya. Cây cầu này nằm bắc qua đường ray xe lửa. Ở lối vào phía tây của thành phố, quân Nga đã phá hủy cây cầu trên phố Defenders of Ukraine, cũng là một cây cầu vượt qua đường sắt. Hiện tại, để có thể vào thành phố Pokrovsk từ phía tây (từ vùng Dnepropetrovsk), phải đi dọc theo đường cao tốc E50 và T0406, nhưng không thể đi thẳng về phía đông, mà chỉ có thể đi về phía đông nam, phía Novopavlovka hoặc về phía nam, ở hướng làng Shevchenko rồi mới đi vào thành phố. Mặc dù thực tế là công tác bảo đảm hậu cần bằng xe cơ giới ở Pokrovsk chưa bị gián đoạn hoàn toàn, nhưng tình trạng những cây cầu đã bị đánh sập, khiến công tác vận chuyển trở nên khó khăn hơn rất nhiều đối với phía Ukraine. Dự đoán tình hình Pokrovsk tiếp tục khó khăn hơn nữa trong thời gian tới. (Nguồn ảnh: Topwar, TASS, Ukrinform).

