Quân đội Nga đã cắt đứt nhiều tuyến tiếp tế quan trọng cho Quân đội Ukraine ở khu vực Donetsk và bắt đầu bao vây, tiêu diệt. Thành phố Pokrovsk có ý nghĩa chiến lược đối với Quân đội Ukraine, với hơn 60.000 cư dân là mục tiêu chủ yếu. Việc Quân đội Ukraine có thể cầm cự ở đây được bao lâu, đã trở thành một câu hỏi lớn? Mặc dù Moscow tuyên bố sẵn sàng đàm phán với Ukraine, nhưng không vì thế mà cuộc tấn công của họ bị ảnh hưởng. Lực lượng thiết giáp của Thủy quân lục chiến Nga được trang bị xe chiến đấu bộ binh BMP-3 đã đánh chiếm một số cứ điểm của Ukraine ở xung quanh Ugledar, đặt ra khả năng chống đỡ đối với tuyến phòng thủ Donbass của Ukraine. Tổng thống Zelensky vẫn đang khẩn trương yêu cầu sự trợ giúp từ bên ngoài, nhưng tình hình Quân đội Ukraine thực sự đáng lo ngại; tại mặt trận Donbass, Quân đội Ukraine khó có thể cầm cự lâu dài. Tình hình ở miền đông Ukraine rõ ràng là rất tồi tệ. Kiev đã tung phần lớn lực lượng cơ động tinh nhuệ vào mặt trận Kursk, dù chiếm được hơn 1.000 km2 lãnh thổ của Nga, nhưng đến hiện tại, không mang lại lợi ích chiến lược cho Ukraine. Thay vào đó, Kiev đã rơi vào tình trạng bế tắc do sự phân tán của lực lượng tinh nhuệ. Binh lính và sĩ quan Ukraine ở Donbass kêu ca rằng, hầu hết các lữ đoàn tinh nhuệ đều được chuyển đến Kursk, khiến họ không thể chống lại các cuộc tấn công của Nga. Quân đội Nga đang bao vây và sắp nắm quyền kiểm soát Ugledar, sau đó tập trung tấn công vào Pokrovsk. Các nước phương Tây như Mỹ và Anh yêu cầu Ukraine giữ vững chiến trường, Tổng thống Zelensky cũng yêu cầu Quân đội Ukraine kiên quyết bảo vệ Pokrovsk. Dưới áp lực của tất cả các bên, Quân đội Ukraine vẫn đang bám trụ ở tiền tuyến, nhưng việc phòng thủ hiện rất khó khăn. Tướng Charles Brown, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Mỹ cũng chỉ ra rằng, việc phòng thủ của Quân đội Ukraine ở Donetsk hiện rất khó khăn. Theo tình hình hiện tại, rõ ràng Ukraine khó có thể trụ vững quá lâu, và việc mất Pokrovsk sẽ không xa. Trong khi Mỹ, Anh, Đức,... đều bắt đầu nhấn mạnh rằng, đã đến lúc chấm dứt xung đột Nga-Ukraine; điều này cho thấy tình hình thực sự bất lợi đối với Ukraine. Điều bất lợi nữa với Ukraine là trong 4 tháng qua, có hơn 19.000 binh sĩ Ukraine đã đào ngũ khỏi chiến trường. Truyền thông Mỹ thừa nhận tinh thần Quân đội Ukraine xuống thấp và một số lượng lớn binh sĩ không còn sẵn sàng chiến đấu. Mặc dù Quân đội Ukraine đã có nhiều biện pháp, nhưng điều này vẫn không thể ngăn cản lính Ukraine bỏ trốn với số lượng lớn. Sau khi tiến hành điều tra và phân tích chuyên sâu về tình hình Quân đội Ukraine ở tiền tuyến, hãng tin Mỹ CNN đã đăng tải bài báo có tựa đề “Với việc không đủ vũ khí và quân số, Quân đội Ukraine đang phải đối mặt với tình thế tiến thoái lưỡng nan là tinh thần xuống thấp và đào ngũ”. CNN liệt kê chi tiết các vấn đề về tinh thần thấp và sự đào ngũ của Quân đội Ukraine, đồng thời chỉ ra vấn đề nghiêm trọng là ý chí chiến đấu ngày càng yếu của Quân đội Ukraine. Các thông tin của truyền thông Mỹ dựa trên dữ liệu thực tế. Theo dữ liệu do Quốc hội Ukraine công bố cho thấy, chỉ riêng trong 4 tháng đầu năm 2024, đã có tới 19.000 binh sĩ đào ngũ khỏi chiến trường. Dữ liệu này dựa trên 19.000 binh sĩ bị truy tố hình sự, vì rời bỏ vị trí mà không được phép. Rõ ràng đã có rất nhiều binh sĩ Ukraine đã đào ngũ, tuy nhiên số lượng đào ngũ thực sự phải hơn 19.000 người. Tướng Syrsky, Tổng tư lệnh Quân đội Ukraine cũng công khai thừa nhận rằng, tinh thần xuống thấp là một trong những vấn đề nghiêm trọng nhất mà Quân đội Ukraine hiện đang phải đối mặt, và việc nâng cao tinh thần, chống đảo ngũ, đã trở thành vấn đề cấp bách nhất đối với Quân đội Ukraine hiện nay. Một chỉ huy Quân đội Ukraina đóng tại thành phố Pokrovsk nói với các phóng viên rằng, nhiều tân binh chưa trải qua quá trình huấn luyện cơ bản, đã được đưa ra chiến trường chiến đấu; do vậy, những tân binh này sau khi đến chiến trường đã gặp rất nhiều khó khăn. Họ nhìn thấy một số lượng lớn UAV, pháo binh và súng cối của quân Nga, khiến tinh thần của họ bị hoảng loạn. Chỉ huy Ukraine cũng chỉ ra rằng, sau khi những tân binh này chứng kiến đòn tấn công của quân Nga một lần, họ sẽ không sẵn lòng quay trở lại vị trí chiến đấu nếu sống sót. Không chịu ra chiến trường và tìm cách rời quân ngũ đã trở thành đặc điểm cơ bản của đông đảo tân binh Quân đội Ukraine. Nhiều binh sĩ Ukraine kêu ca rằng, việc thiếu vũ khí, đạn dược đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến hiệu quả chiến đấu của họ. Ngay cả khi nhìn thấy Quân đội Nga, họ cũng không thể phát động tấn công vì không có vũ khí. Moscow đã lật ngược tình thế, bằng một động thái mà Tổng thống Zelensky “tạo cơ hội” cho Quân đội Nga giành chiến thắng quyết định ở Ukraine. Theo các chỉ huy Ukraine ở Donetsk, trước khi Quân đội Ukraine tấn công Kursk, mặc dù Quân đội Nga tấn công ở Donetsk hàng ngày, nhưng tốc độ tiến lên rất hạn chế. Tuy nhiên, sau khi lực lượng chủ lực tinh nhuệ của Quân đội Ukraine được chuyển đến Kursk, tốc độ tấn công của Quân đội Nga đã tăng lên đáng kể. Mặc dù Nga không sử dụng nhiều chiến thuật mới, mà chỉ kiên trì một nước cờ để đảo ngược tình thế, khiến toàn bộ tình thế chiến trường có lợi cho Nga. Thủ đoạn được Nga sử dụng là kiềm chế quân Ukraine mới đến và tập trung hỏa lực vào các khu vực trọng điểm. Ukraine tấn công Kursk nhằm đánh lạc hướng Quân đội Nga tấn công Donetsk, qua đó làm giảm áp lực lên tuyến phòng ngự ở đây. Tuy nhiên, Quân đội Nga lại lợi dụng sự rút lui của lực lượng chủ lực tinh nhuệ Quân đội Ukraine và tập trung lực lượng vượt trội để mở cuộc tấn công vào những vị trí then chốt ở Donbass. Động thái của Nga là dùng chính mặt trận Kursk để kìm chân lực lượng chủ lực của Quân đội Ukraine. Quân đội Ukraine ban đầu muốn phân tán lực lượng chủ lực của Quân đội Nga, nhưng không ngờ lại bị Quân đội Nga “tương kế, tựu kế” để kìm chân lực lượng chủ lực của Ukraine trên chính phần lãnh thổ của minh, dẫn đến sự đảo ngược nhanh chóng về tình hình chiến trường. Những tình huống mới liên tục xuất hiện trong thế trận khốc liệt trên chiến trường Nga-Ukraine. Hiện Ukraine đang sử dụng các cuộc tấn công bằng UAV tầm xa, như một phương tiện quan trọng để kiểm soát và cân bằng với Nga. Tuy nhiên, kiểu tấn công này chỉ có thể gây “rắc rối” cho Nga và về cơ bản không thể đảo ngược cục diện chiến trường. Tinh thần của binh lính Ukraine vẫn ngày càng đi xuống. Để bù đắp cho tình trạng thiếu quân, Ukraine buộc phải đưa tân binh chưa được huấn luyện cơ bản ra chiến trường, nhưng điều này càng thiệt hại và dẫn đến một vòng luẩn quẩn mà họ chưa thể có phương án giải quyết. (Nguồn ảnh: CNN, Topwar, Ukrinform).

Quân đội Nga đã cắt đứt nhiều tuyến tiếp tế quan trọng cho Quân đội Ukraine ở khu vực Donetsk và bắt đầu bao vây, tiêu diệt. Thành phố Pokrovsk có ý nghĩa chiến lược đối với Quân đội Ukraine, với hơn 60.000 cư dân là mục tiêu chủ yếu. Việc Quân đội Ukraine có thể cầm cự ở đây được bao lâu, đã trở thành một câu hỏi lớn? Mặc dù Moscow tuyên bố sẵn sàng đàm phán với Ukraine, nhưng không vì thế mà cuộc tấn công của họ bị ảnh hưởng. Lực lượng thiết giáp của Thủy quân lục chiến Nga được trang bị xe chiến đấu bộ binh BMP-3 đã đánh chiếm một số cứ điểm của Ukraine ở xung quanh Ugledar, đặt ra khả năng chống đỡ đối với tuyến phòng thủ Donbass của Ukraine. Tổng thống Zelensky vẫn đang khẩn trương yêu cầu sự trợ giúp từ bên ngoài, nhưng tình hình Quân đội Ukraine thực sự đáng lo ngại; tại mặt trận Donbass, Quân đội Ukraine khó có thể cầm cự lâu dài. Tình hình ở miền đông Ukraine rõ ràng là rất tồi tệ. Kiev đã tung phần lớn lực lượng cơ động tinh nhuệ vào mặt trận Kursk , dù chiếm được hơn 1.000 km2 lãnh thổ của Nga, nhưng đến hiện tại, không mang lại lợi ích chiến lược cho Ukraine. Thay vào đó, Kiev đã rơi vào tình trạng bế tắc do sự phân tán của lực lượng tinh nhuệ. Binh lính và sĩ quan Ukraine ở Donbass kêu ca rằng, hầu hết các lữ đoàn tinh nhuệ đều được chuyển đến Kursk, khiến họ không thể chống lại các cuộc tấn công của Nga. Quân đội Nga đang bao vây và sắp nắm quyền kiểm soát Ugledar, sau đó tập trung tấn công vào Pokrovsk. Các nước phương Tây như Mỹ và Anh yêu cầu Ukraine giữ vững chiến trường, Tổng thống Zelensky cũng yêu cầu Quân đội Ukraine kiên quyết bảo vệ Pokrovsk. Dưới áp lực của tất cả các bên, Quân đội Ukraine vẫn đang bám trụ ở tiền tuyến, nhưng việc phòng thủ hiện rất khó khăn. Tướng Charles Brown, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Mỹ cũng chỉ ra rằng, việc phòng thủ của Quân đội Ukraine ở Donetsk hiện rất khó khăn. Theo tình hình hiện tại, rõ ràng Ukraine khó có thể trụ vững quá lâu, và việc mất Pokrovsk sẽ không xa. Trong khi Mỹ, Anh, Đức,... đều bắt đầu nhấn mạnh rằng, đã đến lúc chấm dứt xung đột Nga-Ukraine; điều này cho thấy tình hình thực sự bất lợi đối với Ukraine. Điều bất lợi nữa với Ukraine là trong 4 tháng qua, có hơn 19.000 binh sĩ Ukraine đã đào ngũ khỏi chiến trường. Truyền thông Mỹ thừa nhận tinh thần Quân đội Ukraine xuống thấp và một số lượng lớn binh sĩ không còn sẵn sàng chiến đấu. Mặc dù Quân đội Ukraine đã có nhiều biện pháp, nhưng điều này vẫn không thể ngăn cản lính Ukraine bỏ trốn với số lượng lớn. Sau khi tiến hành điều tra và phân tích chuyên sâu về tình hình Quân đội Ukraine ở tiền tuyến, hãng tin Mỹ CNN đã đăng tải bài báo có tựa đề “Với việc không đủ vũ khí và quân số, Quân đội Ukraine đang phải đối mặt với tình thế tiến thoái lưỡng nan là tinh thần xuống thấp và đào ngũ”. CNN liệt kê chi tiết các vấn đề về tinh thần thấp và sự đào ngũ của Quân đội Ukraine, đồng thời chỉ ra vấn đề nghiêm trọng là ý chí chiến đấu ngày càng yếu của Quân đội Ukraine. Các thông tin của truyền thông Mỹ dựa trên dữ liệu thực tế. Theo dữ liệu do Quốc hội Ukraine công bố cho thấy, chỉ riêng trong 4 tháng đầu năm 2024, đã có tới 19.000 binh sĩ đào ngũ khỏi chiến trường. Dữ liệu này dựa trên 19.000 binh sĩ bị truy tố hình sự, vì rời bỏ vị trí mà không được phép. Rõ ràng đã có rất nhiều binh sĩ Ukraine đã đào ngũ, tuy nhiên số lượng đào ngũ thực sự phải hơn 19.000 người. Tướng Syrsky, Tổng tư lệnh Quân đội Ukraine cũng công khai thừa nhận rằng, tinh thần xuống thấp là một trong những vấn đề nghiêm trọng nhất mà Quân đội Ukraine hiện đang phải đối mặt, và việc nâng cao tinh thần, chống đảo ngũ, đã trở thành vấn đề cấp bách nhất đối với Quân đội Ukraine hiện nay. Một chỉ huy Quân đội Ukraina đóng tại thành phố Pokrovsk nói với các phóng viên rằng, nhiều tân binh chưa trải qua quá trình huấn luyện cơ bản, đã được đưa ra chiến trường chiến đấu; do vậy, những tân binh này sau khi đến chiến trường đã gặp rất nhiều khó khăn. Họ nhìn thấy một số lượng lớn UAV, pháo binh và súng cối của quân Nga, khiến tinh thần của họ bị hoảng loạn. Chỉ huy Ukraine cũng chỉ ra rằng, sau khi những tân binh này chứng kiến đòn tấn công của quân Nga một lần, họ sẽ không sẵn lòng quay trở lại vị trí chiến đấu nếu sống sót. Không chịu ra chiến trường và tìm cách rời quân ngũ đã trở thành đặc điểm cơ bản của đông đảo tân binh Quân đội Ukraine. Nhiều binh sĩ Ukraine kêu ca rằng, việc thiếu vũ khí, đạn dược đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến hiệu quả chiến đấu của họ. Ngay cả khi nhìn thấy Quân đội Nga, họ cũng không thể phát động tấn công vì không có vũ khí. Moscow đã lật ngược tình thế, bằng một động thái mà Tổng thống Zelensky “tạo cơ hội” cho Quân đội Nga giành chiến thắng quyết định ở Ukraine. Theo các chỉ huy Ukraine ở Donetsk, trước khi Quân đội Ukraine tấn công Kursk, mặc dù Quân đội Nga tấn công ở Donetsk hàng ngày, nhưng tốc độ tiến lên rất hạn chế. Tuy nhiên, sau khi lực lượng chủ lực tinh nhuệ của Quân đội Ukraine được chuyển đến Kursk, tốc độ tấn công của Quân đội Nga đã tăng lên đáng kể. Mặc dù Nga không sử dụng nhiều chiến thuật mới, mà chỉ kiên trì một nước cờ để đảo ngược tình thế, khiến toàn bộ tình thế chiến trường có lợi cho Nga. Thủ đoạn được Nga sử dụng là kiềm chế quân Ukraine mới đến và tập trung hỏa lực vào các khu vực trọng điểm. Ukraine tấn công Kursk nhằm đánh lạc hướng Quân đội Nga tấn công Donetsk, qua đó làm giảm áp lực lên tuyến phòng ngự ở đây. Tuy nhiên, Quân đội Nga lại lợi dụng sự rút lui của lực lượng chủ lực tinh nhuệ Quân đội Ukraine và tập trung lực lượng vượt trội để mở cuộc tấn công vào những vị trí then chốt ở Donbass. Động thái của Nga là dùng chính mặt trận Kursk để kìm chân lực lượng chủ lực của Quân đội Ukraine. Quân đội Ukraine ban đầu muốn phân tán lực lượng chủ lực của Quân đội Nga, nhưng không ngờ lại bị Quân đội Nga “tương kế, tựu kế” để kìm chân lực lượng chủ lực của Ukraine trên chính phần lãnh thổ của minh, dẫn đến sự đảo ngược nhanh chóng về tình hình chiến trường. Những tình huống mới liên tục xuất hiện trong thế trận khốc liệt trên chiến trường Nga-Ukraine. Hiện Ukraine đang sử dụng các cuộc tấn công bằng UAV tầm xa, như một phương tiện quan trọng để kiểm soát và cân bằng với Nga. Tuy nhiên, kiểu tấn công này chỉ có thể gây “rắc rối” cho Nga và về cơ bản không thể đảo ngược cục diện chiến trường. Tinh thần của binh lính Ukraine vẫn ngày càng đi xuống. Để bù đắp cho tình trạng thiếu quân, Ukraine buộc phải đưa tân binh chưa được huấn luyện cơ bản ra chiến trường, nhưng điều này càng thiệt hại và dẫn đến một vòng luẩn quẩn mà họ chưa thể có phương án giải quyết. (Nguồn ảnh: CNN, Topwar, Ukrinform).