8 lữ đoàn Ukraine đối mặt với lực lượng Wagner của Nga tại Bakhmut

Mới đây, người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby cho biết, Mỹ đánh giá sức mạnh chiến đấu của quân đội Nga tại Ukraine đã tăng lên đáng kể, bao gồm cả số binh lính mới được điều động và lính đánh thuê. Mỹ thậm chí còn cho rằng, lực lượng lính đánh thuê Wagner nổi tiếng của Nga ngày càng có thế lực lớn; ở một số khu vực giao tranh ác liệt như Bakhmut, vai trò của lực lượng Wagner thậm chí còn quan trọng hơn cả lực lượng chính quy của quân đội Nga. Ông John Kirby cho biết, theo đánh giá của Mỹ, số lượng quân chiến đấu của Nga tại Ukraine đã lên tới 360.000 người, trong đó bao gồm 40.000 lính đánh thuê Wagner, 20.000 lính hợp đồng và 300.000 lính mới được huy động, tăng hơn gấp đôi so với 150.000 khi bắt đầu xung đột. Mới đây, Tổng thống Nga Putin cũng nhắc lại tại một hội nghị quân sự rằng, Quân đội Nga sẽ tiếp tục chiến đấu cho đến khi thực hiện được các mục tiêu của Nga ở Ukraine. Tuy nhiên Quân đội Nga thực tế có 360.000 quân, cũng không vượt trội về số lượng, vì quân đội Ukraine có ít nhất 800.000 đến 1 triệu người. Mỹ cho biết, họ đã theo dõi hành động của lính đánh thuê Wagner của Nga ở Ukraine trong suốt thời gian qua và họ phát hiện ra rằng, hiện có tổng cộng 50.000 lính đánh thuê Wagner, trong đó có 40.000 người trong số họ đang chiến đấu ở Bakhmut. Tình báo Mỹ lo ngại rằng, Wagner sẽ mua thêm vũ khí trong tương lai. Tuy nhiên công ty Wagner phủ nhận cáo mọi buộc của Mỹ, trong đó có cả các cáo buộc về việc lực lượng này đang âm thầm mua vũ khí nước ngoài để sử dụng tại Ukraine. Quan trọng hơn, lực lượng Wagner bắt đầu nắm quyền chỉ huy lớn hơn. John Kirby cho biết, lực lượng Wagner đã tiếp quản một số hoạt động chỉ huy của Quân đội Nga ở vùng Bakhmut; thậm chí trong một số trường hợp, nhiều sĩ quan chỉ huy của Quân đội Nga không thể can thiệp vào quyền chỉ huy của Wagner. Cựu cố vấn an ninh quốc gia Ukraine Alexander Daniliuk cũng thừa nhận rằng, lực lượng bán quân sự Wagner là lực lượng chủ lực trong hoạt động chiến đấu của quân Nga ở chiến trường Bakhmut. Để đảm bảo Bakhmut không thất thủ, Quân đội Ukraine đã tập trung 8 lữ đoàn tinh nhuệ nhất của Ukraine tại đây, bao gồm Lữ đoàn bộ binh 60 và 71, Lữ đoàn cơ giới 24, 57 và 58, Lữ đoàn xe tăng 4 và Lữ đoàn cơ động 46, Lữ đoàn sơn cước 128. Mỗi lữ đoàn của Quân đội Ukraine có thể biên chế tới 3.000 quân, hàng trăm xe bọc thép, cũng như pháo binh và máy bay không người lái. Trong trận chiến khốc liệt, các chiến hào của Bachmut đổi chủ nhiều lần trong ngày và các trận cận chiến ác liệt thường xuyên xảy ra. Phía Nga cho rằng, trận chiến ở Bakhmut đã thu hút một lượng lớn quân Ukraine. Nhưng ngay cả ông chủ của lực lượng Wagner, Prigozhin, cũng thừa nhận rằng, các chiến binh của Wagner phải tiến lên từng bước ở Bakhmut, chiếm từng tòa nhà bằng các trận chiến ác liệt. Người Nga cho biết, lực lượng lính đánh thuê Wagner của họ đang chiếm đóng những vùng ngoại ô xung quanh Bakhmut, cho phép họ siết chặt thành phố trong một cuộc tấn công gọng kìm để cắt đứt các tuyến đường tiếp tế của Quân đội Ukraine tại đây. So với quân đội bình thường, lính đánh thuê sử dụng lực lượng có tính liều lĩnh hơn trong chiến đấu. Vì vậy, không khó hiểu khi lực lượng Wagner là lực lượng chủ lực đến Bakhmut để đánh một trận có tính chất khó khăn như vậy. Điều không bình thường, là tổ chức lính đánh thuê lại áp đảo hoặc thậm chí chỉ huy một đội quân chính quy như tại Bakhmut. Ban đầu, lính đánh thuê của Wagner là một phần không thể thiếu trong lực lượng can thiệp nước ngoài của Nga; nhưng giờ đây truyền thông phương Tây suy đoán rằng, lực lượng bán quân sự Wagner đã muốn có chỗ đứng trong nền chính trị đương đại của Nga. Nếu lực lượng Wagner giành lợi thế tại Bakhmut, sẽ có nhiều phe chủ chiến của Nga ủng hộ nhóm này.

