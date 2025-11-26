Quản lý thị trường Bắc Ninh xử phạt hàng chục vụ vi phạm thương mại

Ngày 26/11, theo thông tin từ lực lượng Quản lý thị trường tỉnh Bắc Ninh, trong tháng 11/2025, Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh Bắc Ninh tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường, phát hiện 85 vụ vi phạm trong lĩnh vực thương mại.

Các vi phạm tập trung chủ yếu vào nhóm hàng giả và quyền sở hữu công nghiệp (29 vụ); hàng nhập lậu (25 vụ); vi phạm trong kinh doanh (13 vụ); 18 vụ vi phạm khác (bao gồm vi phạm về nhãn mác, giấy phép kinh doanh…).

Chi cục Quản lý thị trường đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính, thu từ tiền thu lợi bất hợp pháp, tiền bán hàng tịch thu và trị giá hàng hóa tiêu hủy từ những trường hợp vi phạm hơn 5,6 tỷ đồng; trị giá hàng tịch thu chờ xử lý hơn 20 tỷ đồng; 1 vụ chuyển cơ quan điều tra, trị giá hàng hoá vi phạm hơn 1 tỷ đồng.

Cán bộ Quản lý thị trường kiểm tra hàng hoá vi phạm bị tịch thu.

Trong tháng, một số vụ kinh doanh, vận chuyển hàng lậu, hàng giả, hàng cấm quy mô lớn, tính chất phức tạp cũng được lực lượng quản lý ngăn chặn, xử lý nghiêm. Điển hình Đội Quản lý thị trường số 10 đã phối hợp với Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Bắc Ninh kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính đối với ông Trần Đức Anh (phường Từ Sơn) số tiền 52,5 triệu đồng và tịch thu toàn bộ 620.718 đơn vị sản phẩm là linh kiện liên quan đến thuốc lá điện tử không rõ nguồn gốc, xuất xứ, trị giá ước gần 20 tỷ đồng.

Trong tháng 12, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Bắc Ninh sẽ tiếp tục triển khai các biện pháp nghiệp vụ như quản lý địa bàn, thu thập thông tin và xây dựng cơ sở cung cấp thông tin; tăng cường phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm soát chặt chẽ các mặt hàng trọng điểm như thực phẩm, thuốc tân dược, xăng dầu, quần áo, mỹ phẩm, điện thoại di động; kinh doanh động vật, sản phẩm động vật, gia cầm, sản phẩm gia cầm không rõ nguồn gốc.