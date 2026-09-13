Phường Bình Lợi Trung: Công ty Phú Tân trúng gói thầu làm đường, tiết kiệm 0,47%

Công ty Phú Tân vừa được Ban QLDA ĐTXD phường Bình Lợi Trung phê duyệt trúng gói thầu thi công xây dựng, thuộc dự án Nâng cấp các tuyến hẻm đường Phan Văn Trị, Nguyễn Văn Đậu, Lê Quang Định và Nơ Trang Long, phường Bình Lợi Trung, TP HCM hơn 8,09 tỷ.

Gói thầu có tên đầy đủ là “Thi công xây dựng”, thuộc dự án “Nâng cấp các tuyến hẻm đường Phan Văn Trị, Nguyễn Văn Đậu, Lê Quang Định và Nơ Trang Long, phường Bình Lợi Trung, TP HCM”. Dự án sử dụng nguồn vốn ngân sách TP HCM bổ sung có mục tiêu cho ngân sách phường.

Quy trình mở thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu

Theo dữ liệu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, gói thầu được phát hành theo thông báo mời thầu số IB2600447835 ngày 13/08/2026, căn cứ kế hoạch lựa chọn nhà thầu số PL2600234561 đã được duyệt tại Quyết định số 32/QĐ-QLDA ngày 28/07/2026 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Bình Lợi Trung.

Hồ sơ mời thầu điện tử (E-HSMT) được ban hành theo Quyết định số 42/QĐ-QLDA ngày 11/08/2026 do Giám đốc Ban Quản lý dự án - ông Nguyễn Văn Quang ký phê duyệt và ký số công khai ngày 13/08/2026.

Gói thầu áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng, phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ, loại hợp đồng trọn gói với thời gian thực hiện 150 ngày. Giá gói thầu được phê duyệt là 8.128.726.699 đồng; trong đó bao gồm: chi phí xây dựng 7.902.311.893 đồng, chi phí bảo đảm an toàn giao thông phục vụ thi công 92.106.472 đồng và chi phí dự phòng 134.308.334 đồng.

Tại thời điểm đóng và mở thầu lúc 09:30 ngày 24/08/2026, biên bản mở thầu ghi nhận duy nhất Công ty Cổ phần Thiết kế - Xây dựng Phú Tân nộp hồ sơ với giá dự thầu 8.090.135.534 đồng.

Công tác xét thầu do Công ty TNHH Thiết kế & Xây dựng Phúc Khang đảm nhiệm (theo Hợp đồng số 08/HĐ-QLDA-PK ngày 29/07/2026). Báo cáo đánh giá số 03.00/BC-PK ngày 25/08/2026 của Tổ chuyên gia ghi nhận hồ sơ dự thầu của Công ty Phú Tân đáp ứng đầy đủ yêu cầu về tính hợp lệ, năng lực, kinh nghiệm và tiêu chuẩn kỹ thuật nêu trong E-HSMT.

Sau khi Công ty TNHH MTV Đầu tư Xây dựng Tiến Lộc hoàn thành công tác thẩm định (Báo cáo thẩm định số 04/2026/QLDA/BCTĐ-TL ngày 27/08/2026), cùng ngày, Giám đốc Ban Quản lý dự án phường Bình Lợi Trung đã ban hành Quyết định số 47/QĐ-BQLDA phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho Công ty Cổ phần Thiết kế - Xây dựng Phú Tân với giá trúng thầu 8.090.135.534 đồng. Quyết định được ký số và công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia vào ngày 03/09/2026.

So với giá gói thầu, giá trúng thầu giảm 38.591.165 đồng, đạt tỷ lệ tiết kiệm 0,47%. Cơ cấu giá trúng thầu gồm: chi phí xây dựng 7.883.115.035 đồng, chi phí bảo đảm an toàn giao thông 73.351.855 đồng và chi phí dự phòng 133.688.644 đồng.

Nguồn: MSC

Năng lực của đơn vị trúng thầu

Công ty Cổ phần Thiết kế - Xây dựng Phú Tân (mã số thuế: 0303365722, mã định danh: vn0303365722) có trụ sở tại số 235/40 Vườn Lài, phường Phú Thọ Hòa, TP HCM. Doanh nghiệp thành lập ngày 14/06/2004, do ông Nguyễn Trọng Lễ làm người đại diện theo pháp luật.

Dữ liệu đấu thầu ghi nhận tính đến tháng 9/2026, doanh nghiệp này đã tham gia khoảng 92 gói thầu; trong đó trúng 68 gói, trượt 23 gói và 1 gói chưa có kết quả. Tổng giá trị trúng thầu (bao gồm cả các gói tham gia liên danh) đạt 257.794.985.802 đồng. Cụ thể: với vai trò độc lập đạt 180.794.262.701 đồng; với vai trò liên danh đạt 77.000.723.100,7 đồng. Tỷ lệ trung bình giá trúng thầu so với giá dự toán đạt 99,14%.

Trước đó, ngày 19/08/2026, Công ty Phú Tân cũng được công bố trúng 2 gói thầu xây lắp khác trên địa bàn, gồm: gói thầu do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Phú Thạnh làm chủ đầu tư (trị giá 9.922.019.469 đồng) và gói thầu do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Phú Thọ Hòa làm chủ đầu tư (trị giá 8.886.634.612 đồng).

Quy định pháp luật và yêu cầu giám sát thi công

Trao đổi về trường hợp chỉ có một nhà thầu tham dự gói thầu đấu thầu rộng rãi qua mạng, Luật sư Nguyễn Thị Hương (Đoàn Luật sư TP HCM) cho biết: Theo Điều 4 Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 (được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15 và Luật số 90/2025/QH15), mục tiêu cốt lõi của hoạt động đấu thầu là bảo đảm tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch, hiệu quả kinh tế và trách nhiệm giải trình.

Pháp luật hiện hành cho phép trong trường hợp đấu thầu rộng rãi chỉ có duy nhất một nhà thầu nộp hồ sơ, chủ đầu tư vẫn được phép tiếp tục mở thầu, đánh giá hồ sơ và phê duyệt kết quả nếu nhà thầu đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn kỹ thuật, năng lực theo E-HSMT.

Bên cạnh đó, khoản 2 Điều 30 Thông tư số 79/2025/TT-BTC quy định cụ thể: khi chỉ có 01 nhà thầu tham dự hoặc chỉ có 01 nhà thầu vượt qua bước đánh giá kỹ thuật, bên mời thầu không cần xác định giá đánh giá, điểm tổng hợp, ưu đãi hay xếp hạng nhà thầu, mà tiến hành đối chiếu tài liệu để xem xét phê duyệt. E-HSMT đồng thời phải tuân thủ nghiêm khoản 3 Điều 44 Luật Đấu thầu và khoản 2 Điều 26 Nghị định số 214/2025/NĐ-CP, không đưa ra các tiêu chí hạn chế cạnh tranh.

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