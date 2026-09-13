3 cây cảnh chiêu tài - giữ lộc - hòa gia, càng trồng lâu, nhà càng vượng

Nhiều người thông minh, hiểu về phong thủy và hiểu về cuộc sống, nhất định sẽ chọn trồng ba cây này trong nhà.

Có những loài hoa và cây cảnh yêu thích trong nhà không chỉ đơn thuần là trang trí; vẻ tươi tốt và khỏe mạnh của chúng còn có thể giúp bạn cảm thấy vui vẻ hơn.

Một chiếc lá non vừa nhú, một nụ hoa vừa hé, cũng đủ để cả ngày của bạn trở nên dịu dàng. Tuy nhiên, bạn không thể chỉ chọn hoa dựa trên sở thích cá nhân.

Một số loài hoa tạo nên bầu không khí tuyệt vời và mang ý nghĩa tốt lành, trong khi những loài khác, dù đẹp mắt, lại không thực sự phù hợp để đặt trong nhà.

Dưới đây là 3 cây cảnh được gọi là "3 người bạn hiền của ngôi nhà". Chúng không chỉ đẹp, mà còn lặng lẽ vun đắp phúc khí. Nhiều người thông minh, hiểu về phong thủy và hiểu về cuộc sống, nhất định sẽ chọn trồng ba cây này trong nhà.

Khi anh thảo nở hoa, là báo hiệu nhà có khách quý,

1. Cây cảnh: Anh thảo - Khách quý đến thăm mang đến niềm vui

Anh thảo (Cyclamen) hoa có hình như tai thỏ, nên còn được gọi là hoa tai thỏ. Còn cái tên tiếng Anh "Cyclamen" theo nghĩa đen được dịch là "vị khách trời" ghé thăm.

Từ xa xưa, người ta đã tin rằng khi anh thảo nở hoa, là báo hiệu nhà có khách quý, có niềm vui sắp đến cửa.

Cây cảnh này có một vẻ đẹp rất riêng, không ồn ào, không phô trương. Những cánh hoa mỏng như lụa, cong nhẹ vút lên trên như những cánh bướm đang bay ngược gió, xếp chồng lên nhau thành từng lớp.

Cây cảnh anh thảo nở rộ nhất vào mùa thu và mùa đông

Màu đỏ không chói gắt mà trầm ấm như bếp lửa mùa đông, màu hồng phấn như má cô gái e thẹn, màu trắng thì tinh khôi như tuyết đầu mùa. Tất cả đều dịu nhẹ và dễ chịu cho mắt.

Điều quý giá nhất là, anh thảo nở rộ nhất vào mùa thu và mùa đông, đúng vào thời điểm mà không gian trong nhà thường trở nên buồn tẻ, khi ngoài trời xám xịt và cây cối trơ cành.

Đặt một chậu anh thảo đang nở bung trên bậu cửa sổ, trên kệ sách hay bàn trà, cả căn phòng như được thắp sáng ngay lập tức. Nó là một đốm lửa nhỏ xua đi cái lạnh lẽo.

Về phong thủy, cây cảnh anh thảo hành Hỏa, tượng trưng cho sự nhiệt tình, hiếu khách và gắn kết.

Cây cảnh anh thảo không hề khó chăm sóc.

Nhà có anh thảo, gia chủ thường có nhân duyên tốt, khách đến nhà vui vẻ, tiếng cười luôn rộn rã. Nó giúp cân bằng những góc tối, thiếu dương khí trong nhà.

Hơn nữa, cây cảnh anh thảo không hề khó chăm sóc. Cây cảnh không cần ánh nắng gắt; một vị trí có ánh sáng gián tiếp trong phòng khách là đủ. Cây cảnh thích mát mẻ, chỉ tưới nước khi đất hoàn toàn khô. Một vẻ đẹp không đòi hỏi quá nhiều.

Bạn nên đặt 2 chậu hoa này ở lối vào sẽ mang lại niềm vui cho bạn mỗi ngày. Vì điều đầu tiên bạn thấy khi bước vào nhà là một bó hoa đang nở rộ.

Khi bạn có tâm trạng tốt, bạn tự nhiên dễ gần hơn, và bầu không khí trong nhà trở nên sống động và hài hòa hơn. Đó chính là phong thủy tốt nhất: tâm an thì nhà an.

Cây cảnh này còn rất đẹp mắt

2. Cây cảnh: Quất - Gia đình tràn ngập vàng bạc, may mắn năm này qua năm khác

Nếu anh thảo là niềm vui, thì quất chính là sự sung túc. Theo các thế hệ trước, cây quất được coi là loài cây may mắn bậc nhất.

Nhìn những cành cây trĩu quả vàng óng, tròn đầy, người ta liền nghĩ đến cảm giác sung túc, đủ đầy, ổn định. Mỗi quả vàng là một đồng tiền vàng, cả cây là một kho báu nhỏ, tượng trưng cho sự giàu có, tài lộc và vận may năm này qua năm khác không dứt.

Không chỉ mang ý nghĩa biểu tượng tuyệt vời, cây cảnh này còn rất đẹp mắt theo một cách rất đời, rất thật. Những chiếc lá xanh thẫm, bóng mượt như được đánh dầu, làm nền hoàn hảo để tôn lên những chùm quả nhỏ màu vàng kim, căng mọng.

Trong phong thủy, cây cảnh thuộc hành Kim và Mộc

Quả có thể ở trên cây vài tháng mà vẫn tươi, bền bỉ một cách đáng ngạc nhiên. Nhiều người chỉ biết đến việc mua quất vào dịp Tết Nguyên đán, rồi sau Tết bỏ đi, thật là lãng phí.

Hoàn toàn có thể trồng một cây quất ta, quất ngọt ở nhà quanh năm; rất thích hợp để đặt ở ban công đầy nắng hoặc bên cạnh phòng khách, nơi có nhiều ánh sáng.

Trong phong thủy, cây cảnh thuộc hành Kim và Mộc, là cây tụ tài. Đặt một chậu quất ở hướng Đông Nam - cung Tài Lộc, hoặc ngay trước hiên nhà, cửa chính, được cho là có thể chiêu tài, giữ lộc, giúp công việc làm ăn hanh thông. Sắc vàng của quả quất kích hoạt năng lượng tích cực, xua tan u ám.

Cây cảnh cũng rất thích hợp để cầu mong một năm no đủ, tròn đầy.

Người thông minh sẽ trồng một cây quất lâu năm trong nhà, nhìn những cành quất trĩu quả vàng tươi khiến họ cảm thấy bình yên và tràn đầy hy vọng về cuộc sống.

Chẳng phải đây chính là trạng thái bình an và hài hòa mà người dân bình thường hằng mong ước trong cuộc sống hàng ngày sao?

Việc có một chậu quất ở nhà thật dễ chịu cho mắt, và cây cảnh cũng rất thích hợp để cầu mong một năm no đủ, tròn đầy.

Tài lộc không phải lúc nào cũng là tiền bạc lớn, đôi khi chỉ là cảm giác "nhà mình lúc nào cũng đủ đầy" như vậy.

Cây cảnh lan quân tử mang một vẻ thanh lịch

3. Cây cảnh: Lan quân tử - Mang lại may mắn và sự hòa thuận

Nếu hai loài cây trên là niềm vui và tài lộc, thì lan quân tử chính là khí chất. Lan quân tử (Clivia), ngay từ cái tên đã nói lên tất cả. "Quân tử" là người có phẩm hạnh, điềm đạm, khiêm nhường mà chính trực.

Cây cảnh lan quân tử mang một vẻ thanh lịch và điềm tĩnh vốn có, khác hẳn với những loài hoa rực rỡ, ồn ào khác.

Lá của nó là một kiệt tác của tự nhiên: gọn gàng và bóng mượt như được gọt giũa, mọc đối xứng thành từng cặp như hai hàng quân tử đứng chắp tay.

Ngay cả khi không nở hoa, chỉ riêng bộ lá xanh mướt, vươn thẳng ấy thôi cũng đã thanh lịch và dễ chịu cho mắt, mang lại cảm giác ngăn nắp, có trật tự cho ngôi nhà.

Về phong thủy, cây cảnh lan quân tử được xem là cây của sự hòa hợp.

Khi mùa hoa đến, thường vào cuối đông đầu xuân, những chùm hoa màu cam đỏ, cam vàng mọc lên kiêu hãnh từ trung tâm cây, trên một cuống hoa thẳng tắp. Mỗi chùm có đến mười mấy bông nhỏ như những chiếc chuông, toát lên vẻ trang nhã và hào phóng.

Thế hệ trước tin rằng, một cây Clivia trong nhà đột nhiên nở hoa, là báo hiệu những điều tốt lành, những tin vui sắp đến với gia đình - con cái đỗ đạt, gia đình hòa thuận.

Về phong thủy, cây cảnh lan quân tử được xem là cây của sự hòa hợp. Nó có khả năng cảm nhận được năng lượng của gia đình. Lá cây hướng nội, thu lại, giúp gắn kết các thành viên, hóa giải mâu thuẫn, giảm bớt sự nóng nảy.

Đặt một chậu cây cảnh này trong phòng khách hoặc trên bàn làm việc, nó tỏa ra một trường năng lượng dịu nhẹ và thanh bình, giúp tâm trí người ta tĩnh lại, suy nghĩ thấu đáo hơn. Nó đặc biệt hợp với người mệnh Mộc và mệnh Hỏa.

Người thông minh thường có một cây cảnh lan quân tử trong nhà.

Loài hoa này lại rất khỏe mạnh và ưa bóng râm bán phần, lý tưởng để trồng trong nhà. Nó không cần tưới nước thường xuyên, rễ mập trữ nước rất tốt, vì vậy ngay cả những người ít kinh nghiệm làm vườn, hay bận rộn cũng có thể dễ dàng trồng thành công.

Người thông minh thường có một cây cảnh lan quân tử trong nhà. Chúng ta không cần phải tô vẽ quá mức cho sự trùng hợp, nhưng việc có một loài cây thanh bình và duyên dáng như vậy trong nhà.

Như vậy, ngày ngày nhìn nó lớn lên một cách ngay thẳng, bạn có thể âm thầm nuôi dưỡng một trạng thái tâm trí bình yên, kiên nhẫn, giúp các thành viên trong gia đình dễ dàng hòa thuận và thấu hiểu nhau hơn.

Tóm lại, lý do cốt lõi chúng ta trồng hoa trong nhà, suy cho cùng, là để tìm kiếm sự thoải mái và bình yên trong tâm hồn và người thông minh càng chú trọng điều này.

Phong thủy tốt nhất, thực ra chính là một tâm thái tốt

Chúng ta muốn ngôi nhà không chỉ là nơi để ở, mà là nơi để trở về, để được vỗ về. Chúng ta muốn chúng vừa đẹp mắt, vừa đảm bảo an toàn cho gia đình.

Ý tưởng mang lại sự thịnh vượng và niềm vui cho gia đình về cơ bản không phải là mê tín, mà là nói về cách những loài cây tươi tốt, tràn đầy sức sống có thể xoa dịu cuộc sống hàng ngày, thanh lọc không khí và giúp chúng ta duy trì một tâm trạng tích cực, thư thái.

Phong thủy tốt nhất, thực ra chính là một tâm thái tốt. Nhà là nơi hoa nở. Hoa nở trong nhà, lòng người cũng nở hoa. Nếu bạn đang muốn tô điểm thêm cho không gian ấm cúng và mang lại chút may mắn cho ngôi nhà, hoa anh thảo, cây quất và lan quân tử đều là những lựa chọn vô cùng phù hợp.

* Bài viết mang tính tham khảo, cung cấp kiến thức phong thủy cho bạn đọc