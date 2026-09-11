Cần Thơ: Gói thầu 5,6 tỷ đồng có một nhà thầu, tiết kiệm 1,10%

Ban QLDA ĐTXD phường Thuận Hưng vừa trao gói thầu hơn 5,6 tỷ đồng cho Công ty Đồng Tiến với tỷ lệ tiết kiệm vỏn vẹn 1,10%, sau khi chỉ có một nhà thầu dự thầu

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Thuận Hưng (TP Cần Thơ) đã ban hành quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu đối với Gói thầu Thi công xây dựng thuộc dự án Nâng cấp, mở rộng tuyến từ cầu Hưng Long vô Ngã Ba.

Dự án sử dụng nguồn vốn đầu tư công, nhằm hoàn thiện kết cấu hạ tầng giao thông dân sinh và chỉnh trang đô thị trên địa bàn phường Thuận Hưng.

Theo dữ liệu công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, dù gói thầu được tổ chức theo hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng, đến thời điểm đóng thầu chỉ có một nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu.

Một nhà thầu tham dự, tiết kiệm 1,10%

Gói thầu Thi công xây dựng có mã số TBMT: IB2600440918-00, được tổ chức lựa chọn nhà thầu theo hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng, phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ.

Gói thầu thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu số PL2600239912, do ông Nguyễn Thương Tín, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Thuận Hưng, ký phê duyệt tại Quyết định số 63/QĐ-BQLDA ngày 31/07/2026.

Ngày 11/08/2026, Giám đốc Nguyễn Thương Tín tiếp tục ký Quyết định số 103/QĐ-BQLDA phê duyệt hồ sơ mời thầu qua mạng (E-HSMT).

Giá gói thầu được phê duyệt là 5.648.363.384 đồng, loại hợp đồng trọn gói, thời gian thực hiện hợp đồng 150 ngày. Thời điểm đóng thầu và mở thầu được ấn định vào lúc 08:00 ngày 20/08/2026.

Biên bản mở thầu hoàn thành lúc 08:05 ngày 20/08/2026 thể hiện, đến thời điểm đóng thầu, có duy nhất Công ty Cổ phần Tư vấn và Xây dựng Thương mại Đồng Tiến nộp hồ sơ dự thầu (E-HSDT).

Quá trình đánh giá E-HSDT được thực hiện bởi Tổ chuyên gia thuộc Công ty TNHH Tư vấn Thiên Phú Cường.

Tại Báo cáo đánh giá E-HSDT số 09/BCĐG-TPC ngày 26/08/2026, do Tổ trưởng Nguyễn Thanh Tâm và Tổ viên Nguyễn Hoàng Ân lập, tổ chuyên gia kết luận hồ sơ của Công ty Cổ phần Tư vấn và Xây dựng Thương mại Đồng Tiến đáp ứng các tiêu chuẩn về tính hợp lệ, năng lực, kinh nghiệm và tiêu chuẩn kỹ thuật; đồng thời kiến nghị mời nhà thầu vào đối chiếu tài liệu.

Ngày 03/09/2026, Công ty TNHH Tư vấn Tổng hợp Đại Hưng ban hành Báo cáo thẩm định số 121/2026/BCTĐ-ĐH, thống nhất với kết quả đánh giá.

Cũng trong ngày 03/09/2026, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Thuận Hưng Nguyễn Thương Tín ký Quyết định số 157/QĐ-BQLDA phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng.

Theo quyết định, Công ty Cổ phần Tư vấn và Xây dựng Thương mại Đồng Tiến được lựa chọn thực hiện gói thầu với giá 5.586.134.966 đồng, thời gian thực hiện gói thầu và hợp đồng là 150 ngày.

So với giá gói thầu được phê duyệt 5.648.363.384 đồng, giá trúng thầu thấp hơn 62.228.418 đồng, tương ứng tỷ lệ tiết kiệm khoảng 1,10%.

Nguồn: MSC

Giá dự thầu ban đầu cao hơn giá gói thầu

Một nội dung được thể hiện trong dữ liệu mở thầu là giá dự thầu ban đầu của Công ty Cổ phần Tư vấn và Xây dựng Thương mại Đồng Tiến cao hơn giá gói thầu. Cụ thể, trong đơn dự thầu, doanh nghiệp đưa ra mức giá 6.016.300.449 đồng. Mức giá này cao hơn giá gói thầu được phê duyệt 367.937.065 đồng, tương ứng khoảng 6,51%.

Trong hồ sơ dự thầu, nhà thầu đồng thời đính kèm thư giảm giá với tỷ lệ 7,15%, tương ứng giá trị giảm giá 430.165.482,1035 đồng.

Sau khi áp dụng thư giảm giá, giá dự thầu của nhà thầu còn 5.586.134.966,8965 đồng. Đây là mức giá thấp hơn giá gói thầu được duyệt và được sử dụng trong quá trình đánh giá, làm cơ sở cho việc kiến nghị lựa chọn nhà thầu. Kết quả cuối cùng, giá trúng thầu được phê duyệt là 5.586.134.966 đồng.

Chuyên gia phân tích quy định về đấu thầu rộng rãi

Trao đổi với PV dưới góc độ pháp lý chuyên ngành, Luật sư Nguyễn Thị Hương, Đoàn Luật sư TP HCM, cho biết hoạt động đấu thầu rộng rãi qua mạng hiện được điều chỉnh bởi Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15 và Luật số 90/2025/QH15, cùng các văn bản hướng dẫn thi hành như Nghị định số 214/2025/NĐ-CP và Thông tư số 79/2025/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Theo Luật sư Nguyễn Thị Hương, khoản 8 Điều 4 Luật Đấu thầu quy định 5 mục tiêu cốt lõi của hoạt động đấu thầu gồm: cạnh tranh, công bằng, minh bạch, hiệu quả kinh tế và trách nhiệm giải trình.

Đối với trường hợp gói thầu áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi qua mạng nhưng đến thời điểm đóng thầu chỉ có một nhà thầu nộp E-HSDT, pháp luật cho phép chủ đầu tư tiến hành mở thầu ngay trên Hệ thống mà không bắt buộc phải gia hạn.

Bên cạnh đó, theo khoản 4 Điều 32 Nghị định số 214/2025/NĐ-CP và khoản 2 Điều 30 Thông tư số 79/2025/TT-BTC, trường hợp chỉ có một nhà thầu tham dự hoặc chỉ có một nhà thầu vượt qua bước đánh giá kỹ thuật thì không cần xác định giá đánh giá, ưu đãi và không tiến hành xếp hạng nhà thầu. Bên mời thầu tiến hành đối chiếu tài liệu để trình chủ đầu tư xem xét, phê duyệt kết quả.

Luật sư Nguyễn Thị Hương cho rằng, về nguyên tắc, đấu thầu rộng rãi nhằm mở rộng cơ hội tiếp cận cho các nhà thầu, qua đó tạo môi trường cạnh tranh bình đẳng về kỹ thuật và giá, góp phần lựa chọn được phương án phù hợp, hiệu quả.

Theo chuyên gia, việc một gói thầu đấu thầu rộng rãi chỉ có một nhà thầu tham dự không đồng nghĩa với việc quy trình lựa chọn nhà thầu không được thực hiện theo quy định. Tuy nhiên, số lượng nhà thầu tham dự và mức tiết kiệm là những thông tin cần được xem xét trong tổng thể quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu.

Cũng theo Luật sư Nguyễn Thị Hương, căn cứ khoản 3 Điều 44 Luật Đấu thầu và khoản 2 Điều 26 Nghị định số 214/2025/NĐ-CP, hồ sơ mời thầu không được đưa ra các điều kiện mang tính định hướng, hạn chế sự tham gia của các doanh nghiệp hoặc tạo lợi thế cho bất kỳ nhà thầu cụ thể nào.

Đối với gói thầu tại phường Thuận Hưng, các dữ liệu công khai cho thấy quá trình lựa chọn nhà thầu được thực hiện qua mạng; đến thời điểm đóng thầu có một nhà thầu nộp E-HSDT, hồ sơ này được đánh giá đáp ứng các yêu cầu theo báo cáo đánh giá và kết quả được phê duyệt với giá trúng thầu 5.586.134.966 đồng.

Tỷ lệ tiết kiệm được xác định ở mức 1,10%, tương ứng 62.228.418 đồng so với giá gói thầu được phê duyệt.

Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin./.