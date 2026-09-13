Xã Thuận Lợi: Nhà thầu Tuấn Anh trúng gói sửa đường gần 3 tỷ đồng

Theo tìm hiểu của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Thuận Lợi (TP Đồng Nai) Nguyễn Minh Tuấn vừa ký Quyết định số 253/QĐ-TTDVTH ngày 07/9/2026 phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng cho Gói thầu 01: Sửa chữa đường giao thông theo kiến nghị cử tri ấp Thuận Thành (trước đây là ấp Thuận Thành 1), xã Thuận Lợi. Dự án có ý nghĩa quan trọng nhằm hoàn thiện hạ tầng liên ấp phục vụ dân sinh.

Gói thầu có giá được duyệt là 2.994.042.063 đồng, sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước giao theo Quyết định số 991/QĐ-UBND ngày 27/7/2026 của UBND xã Thuận Lợi. Hình thức lựa chọn nhà thầu là đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng, phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ, loại hợp đồng trọn gói với thời gian thi công 90 ngày.

Sau quá trình đánh giá hồ sơ dự thầu, Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư Xây dựng Tuấn Anh đã trúng thầu với giá 2.964.100.000 đồng. So với giá gói thầu, ngân sách tiết kiệm được 29.942.063 đồng, tương ứng tỷ lệ tiết kiệm khoảng 1%.

Quyết định số 253/QĐ-TTDVTH. (Nguồn MSC)

Cuộc cạnh tranh giữa hai doanh nghiệp địa phương

Biên bản mở thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia ngày 30/08/2026 ghi nhận có 02 nhà thầu nộp hồ sơ tham dự. Đối thủ cạnh tranh trực tiếp với Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư Xây dựng Tuấn Anh là Công ty TNHH Một thành viên Xây dựng Cầu đường Phước Thành (mã số thuế: 3801132765). Nhà thầu Phước Thành dự thầu với mức giá 2.976.078.000 đồng.

Theo Báo cáo đánh giá E-HSDT số 03-09/BCĐG-F16 ngày 03/9/2026 do Tổ chuyên gia thuộc Công ty Cổ phần Tư vấn Đấu thầu F16 lập, cả hai nhà thầu đều vượt qua các bước đánh giá về tính hợp lệ, năng lực, kinh nghiệm và kỹ thuật. Áp dụng phương pháp giá thấp nhất, hồ sơ của Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư Xây dựng Tuấn Anh được xếp hạng thứ nhất do có giá dự thầu thấp hơn đối thủ. Công ty TNHH Một thành viên Xây dựng Cầu đường Phước Thành xếp hạng hai và không được lựa chọn theo quy định.

Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư Xây dựng Tuấn Anh (mã số thuế 3801134191) có địa chỉ trụ sở tại khu phố 2, phường Phước Long, TP Đồng Nai. Tính đến thời điểm ngày 10/9/2026, doanh nghiệp đã tham gia 90 gói thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, trong đó trúng tới 65 gói với tổng giá trị trúng thầu tích lũy đạt khoảng 376.243.898.981 đồng. Riêng tại Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Thuận Lợi, nhà thầu Tuấn Anh từng tham gia khoảng 4 gói thầu xây lắp, trúng 3 gói với tổng giá trị khoảng 7.434.147.000 đồng.

Yêu cầu tối ưu hóa nguồn vốn và trách nhiệm giải trình

Nhận định về diễn biến gói thầu, Luật sư Nguyễn Văn Lập thuộc Đoàn Luật sư TP HCM phân tích: Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 (sửa đổi bởi Luật số 90/2025/QH15) luôn khuyến khích đấu thầu rộng rãi qua mạng nhằm tối đa hóa tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế. Việc gói thầu có từ 02 nhà thầu tham gia và đáp ứng yêu cầu kỹ thuật là điểm ghi nhận tích cực về tính cạnh tranh thực tế.

Tuy nhiên, đối với các gói thầu xây lắp quy mô khoảng 3 tỷ đồng, mức tiết kiệm 1% (khoảng 29,94 triệu đồng) cho thấy hiệu quả kinh tế chưa thật sự tối ưu. Nhất là khi Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 03/4/2026 của Thủ tướng Chính phủ và Công văn số 5557/BTC-QLĐT ngày 05/5/2026 của Bộ Tài chính đều chỉ đạo các cơ quan, đơn vị phải tăng cường rà soát công tác lập dự toán, nâng cao chất lượng lập giá gói thầu và đẩy mạnh các giải pháp thương thảo nhằm triệt để tiết kiệm chi phí đầu tư công ngay từ khâu lựa chọn nhà thầu.