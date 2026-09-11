Gói thầu hơn 7,5 tỷ đồng tại phường Bình Lợi Trung tiết kiệm 0,52%

Gói thầu hơn 7,5 tỷ đồng tại phường Bình Lợi Trung có 2 nhà thầu tham dự, giá trúng thầu giảm 39,58 triệu đồng, tương ứng tỷ lệ tiết kiệm 0,52%.

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Bình Lợi Trung (TP HCM) đã hoàn tất lựa chọn nhà thầu Gói thầu Thi công xây dựng thuộc dự án nâng cấp các tuyến hẻm trên địa bàn. Gói thầu có giá hơn 7,5 tỷ đồng, với 2 nhà thầu tham dự và mức chênh lệch giá dự thầu hơn 17 triệu đồng.

Giá trúng thầu giảm gần 39,6 triệu đồng

Gói thầu mang tên Thi công xây dựng thuộc Dự án Nâng cấp các tuyến hẻm đường Nguyễn Thượng Hiền, Nguyễn Văn Đậu, Trần Bình Trọng, Nguyễn Xí và Bình Lợi, phường Bình Lợi Trung.

Dự án sử dụng nguồn vốn ngân sách Thành phố bổ sung có mục tiêu cho ngân sách phường, nhằm hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật đô thị và cải thiện điều kiện đi lại cho người dân khu vực.

Theo Quyết định số 33/QĐ-QLDA ngày 29/07/2026 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Bình Lợi Trung về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, gói thầu xây lắp có giá được duyệt 7.576.161.906 đồng.

Cơ cấu chi phí dự toán gồm 7.460.312.439 đồng chi phí xây dựng; 41.927.706 đồng chi phí đảm bảo an toàn giao thông phục vụ thi công và 73.921.761 đồng chi phí dự phòng.

Gói thầu được tổ chức đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng, áp dụng phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ, loại hợp đồng trọn gói, thời gian thực hiện hợp đồng 150 ngày.

Ngày 28/08/2026, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Bình Lợi Trung Nguyễn Văn Quang ký Quyết định số 48/QĐ-QLDA phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu; chứng thư số ký xác thực ngày 03/09/2026.

Theo quyết định, Công ty TNHH Đầu tư Nghĩa Phát là đơn vị trúng thầu với giá 7.536.576.335 đồng.

Cơ cấu giá trúng thầu gồm 7.438.720.017 đồng chi phí xây dựng; 24.345.126 đồng chi phí đảm bảo an toàn giao thông phục vụ thi công và 73.511.192 đồng chi phí dự phòng.

Đối chiếu giá gói thầu được duyệt 7.576.161.906 đồng với giá trúng thầu 7.536.576.335 đồng, giá trị giảm trừ là 39.585.571 đồng, tương ứng tỷ lệ tiết kiệm 0,52%.

Nguồn: MSC

Hai nhà thầu tham dự, chênh lệch giá hơn 17 triệu đồng

E-HSMT của gói thầu được phê duyệt theo Quyết định số 41/QĐ-QLDA ngày 11/08/2026 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Bình Lợi Trung và được phát hành trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia theo Thông báo mời thầu số IB2600447752 ngày 13/08/2026.

Trong quá trình chuẩn bị và tổ chức lựa chọn nhà thầu, Công ty TNHH Thiết kế & Xây dựng Phúc Khang đảm nhiệm tư vấn lập E-HSMT và đánh giá E-HSDT theo Hợp đồng số 09/HĐ-QLDA-PK ngày 30/07/2026.

Công tác thẩm định E-HSMT và thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu do Công ty TNHH MTV Đầu tư Xây dựng Tiến Lộc thực hiện theo Báo cáo thẩm định số 05/2026/QLDABLT/BCTĐ-TL ngày 27/08/2026.

Thời điểm đóng, mở thầu là 09:30 ngày 24/08/2026. Biên bản mở thầu ghi nhận 2 nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu gồm Công ty TNHH Đầu tư Nghĩa Phát và Công ty TNHH Đầu tư Kỹ thuật Xây dựng Việt Star.

Cả hai nhà thầu đều nộp bảo đảm dự thầu trị giá 110.000.000 đồng, thời hạn hiệu lực 150 ngày; E-HSDT có hiệu lực 120 ngày và đề xuất tiến độ thi công 150 ngày.

Theo biên bản mở thầu, Công ty TNHH Đầu tư Nghĩa Phát chào giá 7.536.576.335 đồng, trong khi Công ty TNHH Đầu tư Kỹ thuật Xây dựng Việt Star chào giá 7.554.053.618 đồng.

Mức chênh lệch giữa hai giá dự thầu là 17.477.283 đồng, tương ứng khoảng 0,23% so với giá gói thầu hơn 7,5 tỷ đồng.

Theo Báo cáo đánh giá E-HSDT số 03.01/BC-PK ngày 25/08/2026 do Tổ chuyên gia thuộc Công ty TNHH Thiết kế & Xây dựng Phúc Khang lập, cả hai nhà thầu đều đáp ứng yêu cầu tại bước kiểm tra tính hợp lệ, đánh giá năng lực, kinh nghiệm và đánh giá kỹ thuật.

Tại bước đánh giá tài chính, Công ty TNHH Đầu tư Kỹ thuật Xây dựng Việt Star có giá dự thầu cao hơn Công ty TNHH Đầu tư Nghĩa Phát 17.477.283 đồng và được xếp hạng thứ II.

Nguồn: MSC

Thông tin về nhà thầu trúng thầu

Công ty TNHH Đầu tư Nghĩa Phát, mã số thuế 0311908309, có địa chỉ tại số 61/4/20D Nguyễn Thượng Hiền, Phường Bình Lợi Trung, TP HCM. Doanh nghiệp được thành lập năm 2012, người đại diện pháp luật là Nguyễn Ngọc Trung.

Theo dữ liệu được công bố, tính đến tháng 9/2026, doanh nghiệp đã tham gia khoảng 130 gói thầu, trong đó trúng 78 gói, trượt 43 gói, 1 gói chưa có kết quả và 8 gói đã bị hủy.

Tổng giá trị các gói thầu đã trúng, bao gồm cả những gói thực hiện theo hình thức liên danh, là 306.816.774.792 đồng. Trong đó, với vai trò độc lập là 114.341.357.706 đồng; với vai trò liên danh là 192.475.417.086 đồng.

Tỷ lệ trung bình giá trúng thầu so với giá dự toán được ghi nhận ở mức 97,59%, dựa trên các gói có công bố giá dự toán hoặc giá gói thầu.

Như vậy, đối với Gói thầu Thi công xây dựng thuộc Dự án Nâng cấp các tuyến hẻm đường Nguyễn Thượng Hiền, Nguyễn Văn Đậu, Trần Bình Trọng, Nguyễn Xí và Bình Lợi, phường Bình Lợi Trung, kết quả lựa chọn nhà thầu cho thấy có 2 doanh nghiệp tham dự, cùng vượt qua các bước đánh giá tính hợp lệ, năng lực, kinh nghiệm và kỹ thuật; kết quả cuối cùng được xác định trên cơ sở đánh giá tài chính, trong đó Công ty TNHH Đầu tư Nghĩa Phát có giá dự thầu thấp hơn.

Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin./.