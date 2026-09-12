Đồng Nai: Xây dựng 68 trúng gói thầu nâng cấp trường Lộc Hòa giá 14,7 tỷ đồng

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, Phòng Kinh tế xã Lộc Thạnh (TP Đồng Nai) vừa hoàn tất quy trình lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu Thi công xây dựng thuộc dự án Cải tạo, sửa chữa, nâng cấp trường TH&THCS Lộc Hòa.

Đây là công trình sử dụng nguồn vốn sự nghiệp năm 2026 nhằm tăng cường cơ sở vật chất cho ngành giáo dục tại địa phương biên giới.

Gói thầu gần 15 tỷ đồng có một nhà thầu nộp hồ sơ

Gói thầu Thi công xây dựng cải tạo trường TH&THCS Lộc Hòa có số thông báo mời thầu IB2600463750, được phát hành hồ sơ mời thầu qua mạng từ ngày 20/08/2026 đến 16 giờ 00 ngày 29/08/2026. Hình thức lựa chọn nhà thầu là đấu thầu rộng rãi trong nước, phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ. Giá gói thầu được phê duyệt là 14.860.062.940 đồng.

Theo biên bản mở thầu, tại thời điểm đóng thầu, Công ty TNHH Một thành viên Xây dựng 68 là nhà thầu duy nhất nộp hồ sơ dự thầu, với giá đề xuất 14.727.039.343 đồng và không áp dụng tỷ lệ giảm giá.

Nhà thầu đề xuất thời gian thực hiện hợp đồng 240 ngày, ngắn hơn 10 ngày so với tiến độ 250 ngày được yêu cầu trong hồ sơ mời thầu.

Quá trình đánh giá hồ sơ dự thầu được thực hiện bởi đơn vị tư vấn là Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Xây dựng Đồng Nai.

Tại Báo cáo đánh giá số 32/BCĐG-DN ngày 03/09/2026, hồ sơ của Công ty TNHH Một thành viên Xây dựng 68 được đánh giá đạt tính hợp lệ, đáp ứng yêu cầu về năng lực, kinh nghiệm và đạt 89,2/100 điểm kỹ thuật.

Tổ chuyên gia cũng thực hiện đánh giá nhân sự chủ chốt và thiết bị chủ yếu trên cơ sở các cam kết của nhà thầu theo hồ sơ dự thầu.

Sau khi có Báo cáo thẩm định số 43/BCTĐ-2THANG5 ngày 04/09/2026 của Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Thương mại Dịch vụ 2 tháng 5, Q. Trưởng phòng Phạm Thị Oanh Kiều, đại diện Phòng Kinh tế xã Lộc Thạnh, ký Quyết định số 59/QĐ-PKT ngày 04/09/2026 phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu.

Theo quyết định này, Công ty TNHH Một thành viên Xây dựng 68 được lựa chọn thực hiện gói thầu với giá 14.727.039.343 đồng.

So với giá gói thầu được phê duyệt, giá trúng thầu thấp hơn 133.023.597 đồng, tương ứng tỷ lệ tiết kiệm xấp xỉ 0,89%.

Quyết định số 59/QĐ-PKT. (Nguồn MSC)

Công ty TNHH Một thành viên Xây dựng 68 tham gia 18 gói thầu

Công ty TNHH Một thành viên Xây dựng 68 có mã số thuế 3800655480, được thành lập ngày 05/02/2010, đăng ký trụ sở chính tại Tổ 4, khu phố Phú Cường, phường Bình Phước, TP Đồng Nai.

Theo dữ liệu đấu thầu, doanh nghiệp này từng tham gia 18 gói thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, trong đó trúng 16 gói, trượt 1 gói và có 1 gói bị hủy. Tổng giá trị các gói thầu trúng thầu lũy kế đạt xấp xỉ 476.069.423.933 đồng.

Tại Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng tỉnh Bình Phước (cũ), doanh nghiệp từng tham gia 8 gói thầu và trúng 7 gói.

Tại Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng các công trình Dân dụng và Công nghiệp địa phương, doanh nghiệp được ghi nhận trúng 3/3 gói thầu đã tham gia.

Gần đây nhất, vào tháng 06/2026, Công ty TNHH Một thành viên Xây dựng 68 được phê duyệt trúng gói thầu xây dựng và lắp đặt thiết bị tại Văn phòng Đảng ủy phường Bình Phước với giá 1.118.831.000 đồng.

Các dữ liệu trên phản ánh kết quả tham gia đấu thầu của doanh nghiệp được ghi nhận trên hệ thống, trong đó năng lực, kinh nghiệm và kết quả của từng gói thầu được đánh giá theo hồ sơ và quy trình lựa chọn nhà thầu tương ứng.

Dự án có tổng mức kinh phí dự toán 19,9 tỷ đồng

Dự án Cải tạo, sửa chữa, nâng cấp trường TH&THCS Lộc Hòa được triển khai từ nhu cầu thực tế sau khi sáp nhập điểm trường.

Trước đó, UBND xã Lộc Thạnh phê duyệt nhiệm vụ tại Quyết định số 375/QĐ-UBND ngày 23/03/2026. Theo quyết định này, dự án có quy mô xây dựng 18 phòng học lầu cùng các hạng mục phụ trợ.

Đến ngày 18/06/2026, UBND xã Lộc Thạnh ban hành Quyết định số 797/QĐ-UBND điều chỉnh tên dự án và chuẩn hóa quy mô công trình cấp III. Tổng mức kinh phí dự toán là 19.900.000.000 đồng, từ nguồn vốn sự nghiệp giáo dục năm 2026 theo Đề án phát triển trường học vùng biên giới.

Đối với gói thầu xây lắp có giá 14.860.062.940 đồng, dữ liệu đấu thầu cho thấy hình thức lựa chọn nhà thầu là đấu thầu rộng rãi qua mạng và tại thời điểm đóng thầu có một nhà thầu nộp hồ sơ.

Sau quá trình đánh giá, hồ sơ của Công ty TNHH Một thành viên Xây dựng 68 được xác định đáp ứng các yêu cầu theo hồ sơ mời thầu và được phê duyệt trúng thầu với giá 14.727.039.343 đồng.

Mức chênh lệch giữa giá gói thầu và giá trúng thầu là 133.023.597 đồng, tương ứng tỷ lệ tiết kiệm xấp xỉ 0,89%.

Theo Luật sư Nguyễn Văn Lập (Đoàn Luật sư TP HCM), pháp luật đấu thầu hiện hành không cấm việc lựa chọn nhà thầu trong trường hợp chỉ có một hồ sơ dự thầu, với điều kiện hồ sơ đó đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về kỹ thuật, năng lực và tài chính theo quy định, trong đó có các nội dung được quy định tại Điều 29 và Điều 32 Nghị định số 214/2025/NĐ-CP.

Từ góc độ quản lý, luật sư cho rằng trong trường hợp số lượng nhà thầu tham dự hạn chế, việc rà soát giá dự toán, các cấu phần chi phí và hiệu quả sử dụng nguồn vốn vẫn là những nội dung cần được cơ quan có thẩm quyền thực hiện theo đúng quy định.

Việc quản lý, sử dụng nguồn vốn sự nghiệp giáo dục cũng cần tuân thủ các quy định pháp luật về đấu thầu, đầu tư công và quản lý ngân sách. Đây là cơ sở để nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực nhà nước, phù hợp với định hướng tại Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 03/04/2026 của Thủ tướng Chính phủ và Công văn số 5557/BTC-QLĐT ngày 05/05/2026 của Bộ Tài chính.