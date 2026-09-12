Đồng Nai: Gói thầu thoát nước 4,5 tỷ ở xã Long Phước tiết kiệm khoảng 0,5%

Gói thầu xây lắp hệ thống thoát nước hẻm 2436 tại xã Long Phước có giá hơn 4,5 tỷ đồng nhưng tỷ lệ tiết kiệm cho ngân sách nhà nước chỉ đạt mức xấp xỉ 0,5%

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, Phòng Kinh tế xã Long Phước (TP Đồng Nai) vừa hoàn tất công tác lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 01 (xây dựng): Xây lắp, thuộc dự án Hệ thống thoát nước hẻm 2436 ấp Đất Mới, xã Long Phước. Dự án hạ tầng kỹ thuật cấp IV này được Chủ tịch UBND xã Long Phước - Trần Văn Thân ký Quyết định số 1771/QĐ-UBND phê duyệt vào ngày 06/08/2026, với tổng mức đầu tư 5.526.768.761 đồng từ nguồn vốn ngân sách xã nhằm cải thiện tiêu thoát nước khu dân cư. Trên cơ sở đó, kế hoạch lựa chọn nhà thầu được Trưởng phòng Kinh tế xã Long Phước - Nguyễn Tấn Lâm phê duyệt tại Quyết định số 215/QĐ-PKT ngày 08/08/2026.

Gói thầu hơn 4,5 tỷ đồng ghi nhận tỷ lệ tiết kiệm khoảng 0,5%

Ngày 28/08/2026, Trưởng phòng Kinh tế xã Long Phước - Nguyễn Tấn Lâm ký Quyết định số 244/QĐ-PKT về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng cho gói thầu nêu trên. Gói thầu có mã E-TBMT là IB2600440598-00, được phát hành hồ sơ mời thầu từ ngày 14/08/2026 theo hình thức chào hàng cạnh tranh qua mạng, phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ.

Theo quyết định phê duyệt, giá gói thầu được xác định là 4.506.130.870 đồng. Đơn vị trúng thầu là Liên danh Công ty Hợp Thành Phát và Xây Dựng 37 với giá trúng thầu 4.483.435.646 đồng. Hợp đồng thuộc loại hợp đồng trọn gói, thời gian thực hiện trong 60 ngày.

So với giá gói thầu được duyệt, mức chênh lệch giảm giá sau đấu thầu là 22.695.224 đồng. Tiết kiệm khoảng 0,5%.

Quyết định số 244/QĐ-PKT. (Nguồn MSC)

Năng lực các thành viên liên danh

Biên bản mở thầu hoàn thành lúc 15 giờ 49 phút ngày 24/08/2026 ghi nhận chỉ có Liên danh Công ty Hợp Thành Phát và Xây Dựng 37 dự thầu.

Hồ sơ mời thầu do Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư và Đấu thầu Đăng Khoa lập theo hợp đồng tư vấn ký với chủ đầu tư. Báo cáo đánh giá số 368/2026/BCĐG-ĐK ngày 27/08/2026 của tổ chuyên gia chỉ ra rằng trong quá trình xét thầu, bên mời thầu đã phát hành công văn yêu cầu nhà thầu làm rõ nội dung về "Thiết bị thi công chủ yếu". Toàn bộ quy trình yêu cầu làm rõ, nhà thầu gửi tài liệu phản hồi và tổ chuyên gia đánh giá đạt đều được hoàn tất khép kín ngay trong ngày 27/08/2026 trước khi trình duyệt kết quả.

Tìm hiểu về năng lực liên danh trúng thầu, thành viên đứng đầu là Công ty TNHH Tư vấn – Đầu tư & Xây dựng Hợp Thành Phát (mã số thuế: 3600929060), có trụ sở đóng tại chính xã Long Phước, TP Đồng Nai. Dữ liệu lịch sử đấu thầu cho thấy doanh nghiệp đã tham gia và trúng 17/17 gói thầu trên hệ thống Mạng đấu thầu quốc gia, tổng giá trị trúng thầu đạt khoảng 54.176.206.169 đồng. Riêng tại địa bàn TP Đồng Nai, doanh nghiệp đã tham gia và trúng 9/9 gói thầu.

Thành viên còn lại trong liên danh là Công ty TNHH Xây dựng 37 (mã số thuế 3603871637), có địa chỉ tại phường Nhơn Trạch, TP Đồng Nai. Doanh nghiệp này từng tham gia 20 gói thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, trong đó trúng 19 gói thầu với tổng giá trị khoảng 34.568.987.863 đồng.

Góc nhìn chuyên gia về hiệu quả kinh tế và trách nhiệm giải trình

Theo Luật sư Nguyễn Văn Lập, Đoàn Luật sư TP HCM, Điều 43 và Điều 78 Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 (được sửa đổi, bổ sung tại Luật số 90/2025/QH15) quy định rõ người đứng đầu chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật về tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch cũng như hiệu quả kinh tế của gói thầu.

Chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ nhận định: "Việc tổ chức chào hàng cạnh tranh qua mạng nhưng chỉ có duy nhất một nhà thầu nộp hồ sơ và trúng thầu sát nút giá gói thầu, đạt tỷ lệ tiết kiệm chỉ khoảng 0,5% khiến mục tiêu tối ưu hóa chi phí đầu tư công chưa thực sự được phát huy. Tại Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 03/4/2026 của Thủ tướng Chính phủ và Công văn số 5557/BTC-QLĐT ngày 05/5/2026 của Bộ Tài chính, cơ quan quản lý nhà nước đã quán triệt rất rõ yêu cầu siết chặt công tác giám sát, nâng cao chất lượng lập dự toán, thúc đẩy cạnh tranh thực chất và nâng cao mức tiết kiệm cho ngân sách nhà nước trong các dự án đầu tư công năm 2026".