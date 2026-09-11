Cần Thơ: Tân Thuận Trung trúng gói thầu trường học sau quá trình làm rõ hồ sơ

Công ty TNHH Tân Thuận Trung trúng gói thầu trường học hơn 16,5 tỷ tại phường Thới Long, Cần Thơ với tỷ lệ tiết kiệm 1,13% sau khi trải qua bước làm rõ hồ sơ

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ tổng hợp phường Thới Long (Thành phố Cần Thơ) Trương Phương Bình đã ký ban hành quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị thuộc dự án Trường Trung học cơ sở Thới Long (Nâng cấp, cải tạo và xây dựng mới 12 phòng học).

Dự án được triển khai tại Khu vực Thới Mỹ, Phường Thới Long, Thành phố Cần Thơ, sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước.

Gói thầu có giá dự toán được phê duyệt là 16.535.979.345 đồng. Kết quả lựa chọn nhà thầu cho thấy Công ty TNHH Tân Thuận Trung được phê duyệt trúng thầu với giá 16.348.844.432 đồng. So với giá dự toán được duyệt, giá trúng thầu thấp hơn 187.134.913 đồng, tương ứng tỷ lệ tiết kiệm 1,13168%.

Gói thầu ghi nhận một nhà thầu nộp E-HSDT

Hồ sơ mời thầu điện tử (E-HSMT) của gói thầu được phát hành công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia từ ngày 13/08/2026, với mã thông báo mời thầu IB2600435992.

Gói thầu được lựa chọn nhà thầu theo hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng, phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ, loại hợp đồng trọn gói và thời gian thực hiện hợp đồng 360 ngày.

Quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu được triển khai căn cứ Quyết định số 81/QĐ-TTDVTH ngày 06/08/2026 của Giám đốc Trung tâm Dịch vụ tổng hợp phường Thới Long về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu và Quyết định số 92/QĐ-TTDVTH ngày 13/08/2026 về việc phê duyệt E-HSMT.

Đơn vị tư vấn lập E-HSMT và đánh giá E-HSDT là Công ty TNHH Tư vấn thiết kế & xây dựng Tiến Vinh. Đơn vị thẩm định E-HSMT và kết quả lựa chọn nhà thầu là Công ty TNHH MTV Tư vấn và xây dựng Ngô Hùng.

Theo Biên bản mở thầu hoàn thành lúc 09:03 ngày 22/08/2026, tại thời điểm đóng thầu có 01 nhà thầu nộp E-HSDT là Công ty TNHH Tân Thuận Trung. Giá dự thầu của nhà thầu là 16.348.844.432 đồng, không áp dụng thư giảm giá.

Nhà thầu được yêu cầu làm rõ hồ sơ

Theo Báo cáo đánh giá E-HSDT số 27.08/BCĐG.TV do Tổ chuyên gia thuộc Công ty TNHH Tư vấn thiết kế & xây dựng Tiến Vinh lập ngày 27/08/2026, trong quá trình đánh giá hồ sơ đã phát sinh việc yêu cầu làm rõ đối với các tiêu chuẩn về năng lực và kinh nghiệm.

Cụ thể, ngày 25/08/2026, Chủ đầu tư phát hành Công văn số 270/TTDVTH trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, yêu cầu Công ty TNHH Tân Thuận Trung làm rõ E-HSDT.

Đến ngày 26/08/2026, Công ty TNHH Tân Thuận Trung gửi phản hồi thông qua Công văn số 26.08/CV-TTT.2026, kèm các tài liệu làm rõ lên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

Theo báo cáo đánh giá, các tài liệu làm rõ của nhà thầu được đơn vị tư vấn đánh giá là đáp ứng đầy đủ yêu cầu của E-HSMT. Hồ sơ được chấm đạt để tiếp tục đánh giá các bước kỹ thuật và tài chính.

Báo cáo đánh giá E-HSDT cũng thể hiện, do gói thầu chỉ có duy nhất một nhà thầu vượt qua bước đánh giá kỹ thuật nên Tổ chuyên gia không tiến hành xếp hạng nhà thầu, đồng thời kiến nghị Chủ đầu tư mời Công ty TNHH Tân Thuận Trung thực hiện đối chiếu tài liệu và thương thảo để hoàn tất các thủ tục trao hợp đồng.

Đến ngày 04/09/2026, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ tổng hợp phường Thới Long Trương Phương Bình ban hành Quyết định số 112/QĐ-TTDVTH phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu.

Theo quyết định, Công ty TNHH Tân Thuận Trung được lựa chọn thực hiện gói thầu với giá trúng thầu 16.348.844.432 đồng, thời gian thực hiện hợp đồng 360 ngày.

Nguồn: MSC

Năng lực của Công ty TNHH Tân Thuận Trung

Theo dữ liệu doanh nghiệp, Công ty TNHH Tân Thuận Trung có mã số thuế 1801198593, được thành lập ngày 24/05/2011, địa chỉ trụ sở đăng ký tại Ấp Thới Thuận, Xã Cờ Đỏ, Thành phố Cần Thơ. Doanh nghiệp do ông Châu Hồng Phương làm người đại diện theo pháp luật kiêm Giám đốc.

Tính đến tháng 9/2026, Công ty TNHH Tân Thuận Trung đã tham gia khoảng 190 gói thầu, trong đó trúng 63 gói, trượt 122 gói, 4 gói chưa có kết quả và 1 gói đã bị hủy.

Tổng giá trị các gói thầu đã trúng là 391.030.295.262 đồng. Trong đó, với vai trò độc lập là 138.440.861.858 đồng; với vai trò liên danh là 252.589.433.404 đồng. Tỷ lệ trung bình giá trúng thầu so với giá dự toán khoảng 96,33%.

Chuyên gia phân tích quy định về làm rõ E-HSDT

Trao đổi về các quy định liên quan đến việc đánh giá và làm rõ hồ sơ dự thầu dưới góc độ pháp lý chuyên ngành, Luật sư Nguyễn Thị Hương, Đoàn Luật sư TP HCM, cho biết Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15 và Luật số 90/2025/QH15, cùng Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/08/2025 của Chính phủ, đã quy định về cơ chế làm rõ E-HSDT.

Theo Luật sư Nguyễn Thị Hương, căn cứ Điều 30 Nghị định số 214/2025/NĐ-CP, sau thời điểm mở thầu, trường hợp hồ sơ dự thầu của nhà thầu thiếu các tài liệu liên quan đến tư cách hợp lệ, hợp đồng tương tự, năng lực sản xuất, báo cáo tài chính, nghĩa vụ kê khai và nộp thuế, nhân sự hoặc thiết bị thì chủ đầu tư thực hiện yêu cầu làm rõ, bổ sung tài liệu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

Việc làm rõ phải tuân thủ các nguyên tắc được quy định tại khoản 3 Điều 30 Nghị định số 214/2025/NĐ-CP.

Theo đó, đối với tư cách hợp lệ, việc làm rõ không được làm thay đổi bản chất của nhà thầu tham dự thầu. Đối với các nội dung về tính hợp lệ, đề xuất kỹ thuật hoặc đề xuất tài chính, việc làm rõ không được làm thay đổi nội dung cơ bản của hồ sơ dự thầu đã nộp và không làm thay đổi giá dự thầu.

Luật sư Nguyễn Thị Hương cũng cho rằng, theo khoản 8 Điều 4 Luật Đấu thầu, hoạt động đấu thầu hướng tới các mục tiêu gồm cạnh tranh, công bằng, minh bạch, hiệu quả kinh tế và trách nhiệm giải trình.

Đối với trường hợp gói thầu áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi qua mạng nhưng tại thời điểm đóng thầu chỉ có duy nhất một nhà thầu nộp E-HSDT, pháp luật về đấu thầu cho phép bên mời thầu tiếp tục mở thầu để đánh giá theo quy trình, không bắt buộc phải gia hạn thời điểm đóng thầu.

Bên cạnh đó, theo khoản 2 Điều 30 Thông tư số 79/2025/TT-BTC của Bộ Tài chính, trường hợp chỉ có một nhà thầu tham dự hoặc chỉ có duy nhất một nhà thầu vượt qua bước đánh giá kỹ thuật thì không cần xác định giá đánh giá, điểm tổng hợp, ưu đãi và không tiến hành xếp hạng nhà thầu.

Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin./.