Cô giáo mầm non bị tai nạn được hỗ trợ chân giả miễn phí để phục hồi

Sau tai nạn nghiêm trọng, cô giáo được hỗ trợ lắp chân giả miễn phí, giúp cô giảm khó khăn, hòa nhập cuộc sống và công việc.

TS.BS Phan Bá Hải, Phó Khoa Phẫu thuật Chi trên và Y học thể thao, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cho biết, đã kết nối với một đơn vị cung cấp chân giả để hỗ trợ cô giáo H.T.H., 32 tuổi, ở Nghệ An.

Đại diện đơn vị đã trực tiếp đến bệnh viện thăm hỏi, tìm hiểu tình trạng và nhu cầu phục hồi của người bệnh, đồng thời cam kết hỗ trợ toàn bộ chi phí lắp chân giả.

Ảnh: Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức/Nguồn vtv

Theo các bác sĩ, với những người bệnh bị tổn thương chi thể nghiêm trọng, quá trình điều trị không chỉ tập trung vào kiểm soát tổn thương mà còn cần phục hồi chức năng, hỗ trợ người bệnh thích nghi với khả năng vận động mới. Chân giả phù hợp có thể giúp người bệnh từng bước cải thiện khả năng di chuyển và sinh hoạt.

Đối với cô H., sự hỗ trợ này được kỳ vọng giúp giảm bớt khó khăn trong quá trình phục hồi sau tai nạn, tạo điều kiện để người bệnh từng bước trở lại cuộc sống và công việc.

Trước đó, chiều 28/8, một bé trai 2 tuổi lần đầu được chị gái đưa đến lớp tại điểm trường lẻ Tân Lâm, thuộc Trường Mầm non Phú Sơn (xã Nghĩa Hành, Nghệ An). Thấy chị gái đi khỏi, bé trai bất ngờ chạy theo ra đường.

Phát hiện cháu bé có nguy cơ gặp nguy hiểm, cô Hiền lập tức lao ra cản. Đúng lúc đó, một chiếc xe tải đi tới, cán qua hai chân cô. Dù bị thương nặng, cô Hiền vẫn cố ôm lấy cháu bé rồi gắng gượng bò vào lề đường.

Người dân nhanh chóng đưa cô đến Bệnh viện Tân Kỳ cấp cứu. Sau khi được sơ cứu, cô tiếp tục được chuyển đến Bệnh viện 115 Nghệ An. Tại đây, các bác sĩ xác định hai chân của cô Hiền bị tổn thương rất nặng. Sau đó, gia đình làm thủ tục đưa cô ra Bệnh viện Việt Đức để tiếp tục điều trị.

Ngay khi người bệnh được chuyển đến Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, PGS.TS Dương Đức Hùng, Giám đốc Bệnh viện, đã lập tức chỉ đạo các y bác sĩ khẩn trương hội chẩn, huy động nguồn lực và triển khai phương án điều trị phù hợp, nỗ lực bảo tồn tối đa phần chi thể còn khả năng. Đến nay, cô giáo Hiền đã được chỉ định phẫu thuật cắt cụt cẳng chân phải.

Được biết, cô H.T.H. là mẹ đơn thân đang một mình nuôi hai con nhỏ, hoàn cảnh gia đình tại vùng núi Tân Kỳ vốn đã có nhiều vất vả, khó khăn.