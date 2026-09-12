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Số hóa - Xe

Freelander 8 gây sốc - lăn dốc xuống không bẹp, vẫn nổ máy chạy bon bon

Freelander 8 của Chery Jaguar Land Rover đã có màn trình diễn đáng kinh ngạc khi lăn xuống từ dốc cao mà vẫn giữ được cấu trúc cabin và hoạt động bình thường.

Nguyễn Thảo
Videp: Freelander 8 lăn từ trên dốc xuống vẫn gần như không bị bẹp.

Tên gọi Freelander đã trở lại tại Trung Quốc như một phần của sự hợp tác giữa Chery Jaguar Land Rover (CJLR), với Freelander 8 trở thành một trong những sản phẩm chủ lực đầu tiên dưới thương hiệu được hồi sinh này. Mẫu SUV cỡ lớn này hiện đã được bán tại Trung Quốc với hệ thống hybrid EREV dẫn động bốn bánh toàn thời gian 2 mô-tơ điện và công suất lên đến 818 mã lực.

Mặc dù những con số đó rất ấn tượng, nhưng một trong những điểm nổi bật nhất tại buổi ra mắt là màn trình diễn ngoạn mục với chiếc Freelander 8 bị lật nghiêm trọng. Mặc dù bị hư hại nặng, chiếc SUV sau đó vẫn hoạt động bình thường.

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Freelander 8 gây sốc - lăn dốc xuống không bẹp, vẫn nổ máy chạy bon bon.

Trong khuôn khổ cuộc trình diễn, chiếc Freelander 8 thả cho lăn xuống dốc, chịu nhiều lần lật và va đập. Kết quả là chiếc SUV bị hư hại nghiêm trọng, với những biến dạng rõ rệt trên nắp ca-pô, nóc xe và thân xe bên ngoài. Các khu vực kính bị hư hỏng, trong khi các phần xung quanh phía sau cũng bị treo lủng lẳng khỏi xe

Tuy nhiên, chiếc Freelander 8 bị hư hại nghiêm trọng đó sau đó được trình diễn khả năng vận hành độc lập. Nó được lái qua địa hình gồ ghề trước khi thử sức với một con dốc đầy cát và đất tơi xốp. Mặc dù thân xe bị hư hỏng nặng, chiếc SUV vẫn leo được lên dốc.

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reelander 8 bị hư hại nặng cuối cùng cũng được đưa đến sự kiện ra mắt.

Chiếc Freelander 8 bị hư hại nặng cuối cùng cũng được đưa đến sự kiện ra mắt, nơi nó được trưng bày trên sân khấu trong tình trạng sau khi bị lật. Màn trình diễn này dường như nhằm mục đích làm nổi bật khả năng chịu lực về cấu trúc và cơ khí của Freelander 8 và khả năng duy trì khả năng vận hành sau một tai nạn nghiêm trọng.

Freelander 8 cũng nhận được phản hồi tích cực ban đầu tại Trung Quốc. Freelander thông báo đã nhận được 5.000 đơn đặt cọc chắc chắn (không hoàn cọc sau khi khách hàng xác nhận cấu hình đã chọn chỉ trong vòng 12 giờ sau khi ra mắt. Khách hàng có thể đặt hàng ban đầu với khoản đặt cọc 5.000 nhân dân tệ.

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Freelander thông báo đã nhận được 5.000 đơn đặt cọc chắc chắn (không hoàn cọc sau khi khách hàng xác nhận cấu hình đã chọn chỉ trong vòng 12 giờ.

Freelander 8 là một chiếc SUV có kích thước khá lớn, dài 5.118mm, rộng 2.050mm và cao 1.898mm. Chiều dài cơ sở là 3.040mm, trong khi khoảng sáng gầm xe là 220mm. Chiếc SUV này có khả năng kéo lên đến 2.000kg, được trang bị hệ thống treo khí nén hai khoang và hệ dẫn động cầu sau. Mặc dù kích thước lớn, hệ dẫn động cầu sau giúp xe đạt được bán kính quay vòng chỉ 5,15 mét.

Freelander 8 có trọng lượng không tải là 2.980kg. Nguồn năng lượng đến từ hệ thống xe điện tầm xa (EREV). Động cơ xăng 1.5 lít chủ yếu hoạt động như một bộ mở rộng phạm vi, trong khi pin LFP 60,3kWh cung cấp phạm vi hoạt động chỉ bằng điện theo chu trình CLTC của Trung Quốc.

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