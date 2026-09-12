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[GALLERY] BMW iX5 Hydrogen chạy tới 750 km - nạp hydro 5 phút, sắp mở bán

Số hóa - Xe

[GALLERY] BMW iX5 Hydrogen chạy tới 750 km - nạp hydro 5 phút, sắp mở bán

Mẫu xe SUV BMW iX5 Hydrogen hoàn toàn mới đang bước vào giai đoạn phát triển tiếp theo trước khi được đưa vào sản xuất hàng loạt từ năm 2028.

Nguyễn Chung
BMW iX5 Hydrogen đang bước vào giai đoạn phát triển tiếp theo trước khi được đưa vào sản xuất hàng loạt từ năm 2028. Mẫu SUV chạy bằng pin nhiên liệu hydro được BMW đặt mục tiêu đạt khả năng tăng tốc 0-100 km/h trong khoảng 5 giây và phạm vi hoạt động lên tới 750 km.
BMW iX5 Hydrogen đang bước vào giai đoạn phát triển tiếp theo trước khi được đưa vào sản xuất hàng loạt từ năm 2028. Mẫu SUV chạy bằng pin nhiên liệu hydro được BMW đặt mục tiêu đạt khả năng tăng tốc 0-100 km/h trong khoảng 5 giây và phạm vi hoạt động lên tới 750 km.
BMW cho biết, chương trình phát triển iX5 Hydrogen đang chuyển sang giai đoạn thử nghiệm và hoàn thiện hệ thống trước khi mẫu xe này gia nhập dây chuyền sản phẩm G65 vào năm 2028. Trọng tâm hiện tại là đánh giá toàn diện hệ thống pin nhiên liệu thế hệ thứ ba, vốn được BMW phát triển cùng Toyota.
BMW cho biết, chương trình phát triển iX5 Hydrogen đang chuyển sang giai đoạn thử nghiệm và hoàn thiện hệ thống trước khi mẫu xe này gia nhập dây chuyền sản phẩm G65 vào năm 2028. Trọng tâm hiện tại là đánh giá toàn diện hệ thống pin nhiên liệu thế hệ thứ ba, vốn được BMW phát triển cùng Toyota.
Các nguyên mẫu iX5 Hydrogen hiện được kiểm tra trong nhiều điều kiện vận hành và môi trường khắc nghiệt. BMW tập trung đánh giá khả năng duy trì hiệu suất ổn định của toàn bộ hệ truyền động, bao gồm cụm pin nhiên liệu, mô-tơ điện và bộ pin điện áp cao.
Các nguyên mẫu iX5 Hydrogen hiện được kiểm tra trong nhiều điều kiện vận hành và môi trường khắc nghiệt. BMW tập trung đánh giá khả năng duy trì hiệu suất ổn định của toàn bộ hệ truyền động, bao gồm cụm pin nhiên liệu, mô-tơ điện và bộ pin điện áp cao.
Một trong những hạng mục được BMW đưa vào chương trình kiểm nghiệm là hệ thống lưu trữ hydro dạng phẳng mang tên BMW Hydrogen Flat Storage. Hệ thống này sử dụng 7 bình chứa hydro áp suất cao 700 bar, được chế tạo từ vật liệu composite gia cường sợi carbon. Các bình được bố trí song song và liên kết trong một khung kim loại, tạo thành một cụm lưu trữ tích hợp.
Một trong những hạng mục được BMW đưa vào chương trình kiểm nghiệm là hệ thống lưu trữ hydro dạng phẳng mang tên BMW Hydrogen Flat Storage. Hệ thống này sử dụng 7 bình chứa hydro áp suất cao 700 bar, được chế tạo từ vật liệu composite gia cường sợi carbon. Các bình được bố trí song song và liên kết trong một khung kim loại, tạo thành một cụm lưu trữ tích hợp.
BMW cho biết, thiết kế này giúp tận dụng không gian hiệu quả hơn, qua đó hỗ trợ tối ưu phạm vi hoạt động của xe. Hệ thống có khả năng chứa ít nhất 7 kg hydro và có thể được nạp đầy trong khoảng 5 phút. Với lượng nhiên liệu này, iX5 Hydrogen được kỳ vọng đạt phạm vi hoạt động tối đa khoảng 750 km.
BMW cho biết, thiết kế này giúp tận dụng không gian hiệu quả hơn, qua đó hỗ trợ tối ưu phạm vi hoạt động của xe. Hệ thống có khả năng chứa ít nhất 7 kg hydro và có thể được nạp đầy trong khoảng 5 phút. Với lượng nhiên liệu này, iX5 Hydrogen được kỳ vọng đạt phạm vi hoạt động tối đa khoảng 750 km.
Con số thực tế sẽ còn phụ thuộc vào điều kiện vận hành và các thông số kỹ thuật cuối cùng của phiên bản sản xuất. BMW iX5 Hydrogen cũng được phát triển với mục tiêu mang lại khả năng vận hành tương xứng với các mẫu xe điện của hãng. BMW hiện hướng tới thời gian tăng tốc từ 0 lên 100 km/h khoảng 5 giây.
Con số thực tế sẽ còn phụ thuộc vào điều kiện vận hành và các thông số kỹ thuật cuối cùng của phiên bản sản xuất. BMW iX5 Hydrogen cũng được phát triển với mục tiêu mang lại khả năng vận hành tương xứng với các mẫu xe điện của hãng. BMW hiện hướng tới thời gian tăng tốc từ 0 lên 100 km/h khoảng 5 giây.
Hệ thống điện áp cao của xe được quản lý bởi bộ điều khiển trung tâm Energy Master, đặt phía trên cụm lưu trữ hydro. Đây là lần đầu tiên BMW đảm nhiệm toàn bộ quá trình phát triển và sản xuất Energy Master nội bộ. Cụm linh kiện này sẽ được sản xuất tại nhà máy BMW Group ở Landshut, Đức, cho thấy mức độ nội địa hóa cao hơn trong hệ thống điện của mẫu SUV sử dụng pin nhiên liệu.
Hệ thống điện áp cao của xe được quản lý bởi bộ điều khiển trung tâm Energy Master, đặt phía trên cụm lưu trữ hydro. Đây là lần đầu tiên BMW đảm nhiệm toàn bộ quá trình phát triển và sản xuất Energy Master nội bộ. Cụm linh kiện này sẽ được sản xuất tại nhà máy BMW Group ở Landshut, Đức, cho thấy mức độ nội địa hóa cao hơn trong hệ thống điện của mẫu SUV sử dụng pin nhiên liệu.
Song song với quá trình thử nghiệm trên đường, hệ thống pin nhiên liệu thế hệ thứ ba đang được chuyển sang giai đoạn lắp ráp nguyên mẫu tiếp theo. BMW cho biết, mục tiêu là xây dựng những điều kiện cần thiết để đảm bảo quy trình sản xuất có độ ổn định và hiệu quả cao.
Song song với quá trình thử nghiệm trên đường, hệ thống pin nhiên liệu thế hệ thứ ba đang được chuyển sang giai đoạn lắp ráp nguyên mẫu tiếp theo. BMW cho biết, mục tiêu là xây dựng những điều kiện cần thiết để đảm bảo quy trình sản xuất có độ ổn định và hiệu quả cao.
Việc phát triển mẫu xe SUV BMW iX5 Hydrogen 2028 mới vì thế không chỉ tập trung vào khả năng vận hành của một mẫu xe thử nghiệm, mà còn hướng tới việc hoàn thiện quy trình để sản xuất hàng loạt.
Việc phát triển mẫu xe SUV BMW iX5 Hydrogen 2028 mới vì thế không chỉ tập trung vào khả năng vận hành của một mẫu xe thử nghiệm, mà còn hướng tới việc hoàn thiện quy trình để sản xuất hàng loạt.
Nếu kế hoạch được giữ nguyên, BMW iX5 Hydrogen sẽ chính thức bước vào danh mục sản phẩm G65 từ năm 2028, trở thành một trong những mẫu xe thương mại hóa công nghệ pin nhiên liệu hydro của BMW bên cạnh các dòng xe điện sử dụng pin.
Nếu kế hoạch được giữ nguyên, BMW iX5 Hydrogen sẽ chính thức bước vào danh mục sản phẩm G65 từ năm 2028, trở thành một trong những mẫu xe thương mại hóa công nghệ pin nhiên liệu hydro của BMW bên cạnh các dòng xe điện sử dụng pin.
Video: BMW iX5 Hydrogen hoàn toàn mới trên đường thử.
Nguyễn Chung
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