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Bạn đọc - Phản biện

Lâm Đồng: Liên danh Hồ Nao Sẻ trúng gói thầu đường giao thông gần 17 tỷ đồng

Phòng Kinh tế xã Sơn Điền vừa phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thi công đường vào Hồ Nao Sẻ trị giá gần 17 tỷ đồng cho một liên danh duy nhất nộp hồ sơ.

Đông Anh

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, Phòng Kinh tế xã Sơn Điền (tỉnh Lâm Đồng) đã ban hành Quyết định số 21/QĐ-PKT ngày 25/08/2026 về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 03: Thi công xây dựng công trình thuộc dự án Xây dựng tuyến đường giao thông nông thôn vào Hồ Nao Sẻ, xã Sơn Điền.

Dự án do Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 3440/QĐ-UBND và được Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật tại Quyết định số 1194/QĐ-SXD với tổng mức đầu tư 18.500.000.000 đồng. Nguồn vốn thực hiện trích từ ngân sách tỉnh thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030.

Theo quyết định phê duyệt, đơn vị trúng thầu là Liên danh Hồ Nao Sẻ với giá trúng thầu 16.799.258.535 đồng so với giá gói thầu 16.818.185.000 đồng. Hợp đồng được triển khai theo hình thức trọn gói, thời gian thực hiện 780 ngày. Tiết kiệm sau đấu thầu 18.926.465 đồng, tương ứng 0,11%.

Đơn vị tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá E-HSDT là Công ty TNHH Bảo An Phát Lâm Đồng, còn đơn vị thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu là Công ty TNHH Thiên Mộc 90.

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Quyết định số 21/QĐ-PKT. (Nguồn MSC)

Một nhà thầu tham dự

Dự án nâng cấp tuyến đường có chiều dài khoảng 1.560,9m kết nối từ Quốc lộ 28 vào đường hiện trạng với diện tích sử dụng đất khoảng 1,73 ha. Gói thầu số 03 được thông báo mời thầu công khai qua mạng từ ngày 11/08/2026 theo hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước, phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ.

Tuy nhiên, biên bản mở thầu ghi nhận tại thời điểm đóng thầu ngày 20/08/2026, chỉ có duy nhất Liên danh Hồ Nao Sẻ nộp hồ sơ dự thầu.

Tại Báo cáo đánh giá số 2308/BCĐG-BAP ngày 23/08/2026, tổ chuyên gia thuộc Công ty TNHH Bảo An Phát Lâm Đồng đánh giá hồ sơ của Liên danh Hồ Nao Sẻ đáp ứng toàn bộ các tiêu chí về tính hợp lệ, năng lực kinh nghiệm và giải pháp kỹ thuật.

Năng lực nhà thầu

Tìm hiểu hồ sơ doanh nghiệp cho thấy, Liên danh Hồ Nao Sẻ được thành lập bởi 3 doanh nghiệp xây lắp trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, gồm Công ty TNHH Sao Tây Nguyên, Công ty TNHH Bá Trí và Công ty TNHH Xây dựng Nhật Thiện Lâm Đồng.

Thành viên đứng đầu liên danh là Công ty TNHH Sao Tây Nguyên (mã số thuế 5801291938) đặt trụ sở tại số 64 Đường 3 Tháng 2, xã Đạ Tẻh, tỉnh Lâm Đồng. Tính đến thời điểm 09/9/2026, doanh nghiệp này từng tham gia 167 gói thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, trong đó trúng 140 gói với tổng giá trị trúng thầu xấp xỉ 319.279.517.920 đồng.

Thành viên thứ hai là Công ty TNHH Bá Trí (mã số thuế 5800533750) trụ sở tại thôn 4, xã Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng. Tại thời điểm ngày 09/9/2026, doanh nghiệp đã tham gia 121 gói thầu trên hệ thống mạng đấu thầu, trong đó trúng tới 113 gói với tổng giá trị trúng thầu đạt khoảng 660.372.605.067 đồng.

Thành viên thứ ba là Công ty TNHH Xây dựng Nhật Thiện Lâm Đồng (mã số thuế 5801505322) trụ sở tại 518 Đường 30-4, xã Đạ Tẻh, tỉnh Lâm Đồng. Tại thời điểm ngày 09/9/2026, doanh nghiệp này từng tham gia 79 gói thầu và trúng tới 77 gói, với tổng giá trị trúng thầu khoảng 66.419.723.610 đồng.

Nhận định về diễn biến gói thầu, Luật sư Nguyễn Văn Lập (Đoàn Luật sư TP HCM) cho rằng việc chỉ có một nhà thầu nộp hồ sơ khi đấu thầu rộng rãi qua mạng không vi phạm quy định mở thầu theo Nghị định số 214/2025/NĐ-CP. Tuy nhiên, một gói thầu có giá trị gần 16,8 tỷ đồng sử dụng vốn ngân sách công trung hạn mà chỉ có duy nhất một liên danh tham dự và mức giảm giá khoảng 0,11%.

Theo Luật sư Nguyễn Văn Lập, tại Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 03/04/2026, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo quyết liệt về việc nâng cao kỷ cương, hiệu quả và trách nhiệm người đứng đầu trong công tác đấu thầu. Đồng thời, Công văn số 5557/BTC-QLĐT ngày 05/05/2026 của Bộ Tài chính cũng yêu cầu các chủ đầu tư chủ động rà soát dự toán, tăng cường các biện pháp thương thảo giá để tối ưu hóa nguồn vốn ngân sách.

QUY ĐỊNH VỀ NGUYÊN TẮC CẠNH TRANH VÀ YÊU CẦU TIẾT KIỆM TRONG ĐẤU THẦU ĐẦU TƯ CÔNG

Căn cứ các quy định pháp luật đấu thầu hiện hành và chỉ đạo của Chính phủ về quản lý vốn đầu tư công năm 2026:

1. Nguyên tắc bảo đảm cạnh tranh và xử lý tình huống khi có 01 nhà thầu: Khoản 3 Điều 44 Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 (được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 90/2025/QH15) quy định: Hồ sơ mời thầu không được nêu điều kiện dẫn đến làm hạn chế sự tham gia của nhà thầu hoặc nhằm tạo lợi thế cho một hoặc một số nhà thầu gây ra sự cạnh tranh không bình đẳng.

Điều 29 và Điều 98 Nghị định số 214/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định: Việc đánh giá hồ sơ dự thầu phải căn cứ vào tiêu chuẩn đánh giá và các yêu cầu trong hồ sơ mời thầu để bảo đảm lựa chọn được nhà thầu đủ năng lực, kinh nghiệm và giải pháp khả thi. Khoản 2 Điều 30 Thông tư số 79/2025/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn: Trường hợp chỉ có 01 nhà thầu tham dự thầu hoặc chỉ có 01 nhà thầu vượt qua bước đánh giá về kỹ thuật thì không cần xác định giá đánh giá, không cần xác định ưu đãi và không cần xếp hạng nhà thầu. Chủ đầu tư tiến hành đối chiếu tài liệu và xét duyệt trúng thầu nếu nhà thầu đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn đánh giá và giá đề nghị trúng thầu không vượt giá gói thầu được duyệt.

2. Chỉ đạo tăng cường tiết kiệm, tối ưu hóa nguồn vốn đầu tư công năm 2026: Tại Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 03/04/2026, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu lực, hiệu quả và trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong công tác quản lý đấu thầu, bảo đảm công khai, minh bạch và hiệu quả kinh tế.

Bộ Tài chính tại Công văn số 5557/BTC-QLĐT ngày 05/05/2026 đề nghị các địa phương triển khai đồng bộ, toàn diện các giải pháp tiết kiệm, cắt giảm chi phí trong quá trình chuẩn bị và tổ chức thực hiện các gói thầu đầu tư công. Trong đó, nhấn mạnh trách nhiệm của chủ đầu tư trong việc rà soát chặt chẽ thiết kế, định mức, nâng cao chất lượng công tác lập dự toán, giá gói thầu; đồng thời khuyến khích nhà thầu áp dụng các giải pháp công nghệ tối ưu hóa chi phí và chủ động thương thảo giảm giá trong quá trình hoàn thiện hợp đồng đối với các gói thầu đấu thầu rộng rãi nhằm bảo đảm hiệu quả sử dụng nguồn vốn nhà nước.

#Dự án đường Sơn Điền #Chấm thầu xây dựng #Thầu một nhà #Tiết kiệm ngân sách #Luật đấu thầu

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