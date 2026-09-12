Gói thầu xây dựng 12,9 tỷ đồng tại phường Bình Thạnh tiết kiệm 0,95%

Ban QLDA ĐTXD phường Bình Thạnh vừa phê duyệt cho Liên danh Hội trường B trúng gói thầu gần 13 tỷ, tiết kiệm 0,95%, ghi nhận duy nhất một nhà thầu tham dự

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, hoạt động đầu tư xây dựng, cải tạo trụ sở công trên địa bàn TP HCM thời gian qua có nhiều dự án được triển khai bằng nguồn vốn ngân sách thành phố bổ sung có mục tiêu. Việc lựa chọn nhà thầu được thực hiện qua Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, trong đó có các gói thầu áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi qua mạng.

Gói thầu 12,96 tỷ đồng chỉ ghi nhận một hồ sơ dự thầu

Dữ liệu công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia cho thấy, Gói thầu Xây dựng và thiết bị, mã thông báo mời thầu IB2600437070, thuộc dự án Sửa chữa Hội trường B tại số 6 Phan Đăng Lưu, Phường Bình Thạnh.

Dự án được triển khai nhằm cải tạo, sửa chữa khối công trình hội trường phục vụ nhiệm vụ chính trị và sinh hoạt cộng đồng tại địa phương.

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu của dự án được phê duyệt theo Quyết định số 155/QĐ-QLDA ngày 29/07/2026 do ông Đặng Tấn Hải, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Bình Thạnh ký ban hành, mang mã kế hoạch PL2600239010.

Ngày 07/08/2026, Giám đốc Đặng Tấn Hải tiếp tục ký Quyết định số 172/QĐ-QLDA phê duyệt hồ sơ mời thầu điện tử (E-HSMT) cho gói thầu. Văn bản được ký số trên hệ thống ngày 10/08/2026.

Gói thầu được phát hành E-HSMT công khai trên mạng từ 09:47 ngày 10/08/2026, áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng, phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ và loại hợp đồng trọn gói.

Theo Quyết định số 172/QĐ-QLDA và thông báo mời thầu, giá gói thầu được phê duyệt là 12.963.205.308 đồng.

Trong đó, chi phí thi công xây dựng là 5.863.916.697 đồng; chi phí thiết bị 6.481.993.120 đồng; chi phí dự phòng 617.295.491 đồng, gồm dự phòng xây dựng 293.195.835 đồng và dự phòng thiết bị 324.099.656 đồng.

Nguồn vốn thực hiện là ngân sách thành phố bổ sung có mục tiêu. Thời gian thực hiện gói thầu theo hồ sơ mời thầu là 150 ngày.

Thời điểm đóng thầu và mở thầu được ấn định vào 09:30 ngày 19/08/2026. Theo Biên bản mở thầu hoàn thành lúc 09:32 cùng ngày, hệ thống ghi nhận một nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu là Liên danh Hội trường B.

Giá dự thầu của liên danh là 12.839.922.885 đồng. Giá trị bảo đảm dự thầu đáp ứng mức 190.000.000 đồng theo yêu cầu của E-HSMT.

Đáng chú ý, thời gian thực hiện gói thầu được nhà thầu đề xuất trong đơn dự thầu là 90 ngày, giảm 60 ngày so với thời gian 150 ngày được nêu tại hồ sơ mời thầu.

Nguồn: MSC

Liên danh được đánh giá đáp ứng yêu cầu

Theo hồ sơ, công tác lập E-HSMT và đánh giá E-HSDT được chủ đầu tư giao cho Công ty TNHH Thiết kế & Xây dựng Phúc Khang thực hiện theo Hợp đồng số 36/HĐ-QLDA ngày 31/07/2026.

Đơn vị thẩm định E-HSMT và thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu là Công ty TNHH MTV Đầu tư Xây dựng Tiến Lộc.

Báo cáo đánh giá E-HSDT số 03.90/BC-PK ngày 23/08/2026 do Công ty TNHH Thiết kế & Xây dựng Phúc Khang lập thể hiện hồ sơ của Liên danh Hội trường B được đánh giá đạt ở cả 3 nội dung gồm tính hợp lệ, năng lực và kinh nghiệm, tiêu chuẩn kỹ thuật.

Tại bước đánh giá tài chính, do chỉ có một nhà thầu tham dự và đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật, tổ chuyên gia áp dụng phương pháp giá thấp nhất. Theo báo cáo, không xác định giá đánh giá, không xếp hạng nhà thầu và kiến nghị chủ đầu tư mời Liên danh Hội trường B vào đối chiếu tài liệu.

Ngày 26/08/2026, ông Nguyễn Gia Huy Tuấn, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Bình Thạnh, ký thay Giám đốc theo Thông báo số 94/TB-QLDA ngày 06/08/2026 và Giấy ủy quyền ngày 12/08/2026, đã ký ban hành Quyết định số 238/QĐ-QLDA phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu Xây dựng và thiết bị. Văn bản được ký số điện tử trên hệ thống lúc 17:11 ngày 28/08/2026.

Theo quyết định phê duyệt, Liên danh Hội trường B được công nhận trúng thầu với giá 12.839.922.885 đồng.

So với giá gói thầu 12.963.205.308 đồng, giá trúng thầu thấp hơn 123.282.423 đồng, tương ứng tỷ lệ tiết kiệm khoảng 0,95%.

Thời gian thực hiện gói thầu được phê duyệt là 90 ngày kể từ ngày khởi công công trình. Thời gian thực hiện hợp đồng tính từ ngày ký kết đến khi tất toán dự án.

Hai doanh nghiệp trong liên danh

Đứng đầu Liên danh Hội trường B là Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Hưng Khang, mã số thuế 0310075453, thành lập ngày 10/06/2010. Doanh nghiệp có trụ sở tại số 9/2 Võ Trường Toản, Phường Gia Định, TP HCM, do ông Nguyễn Tùng Lâm làm người đại diện theo pháp luật.

Theo thống kê dữ liệu hoạt động đấu thầu, Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Hưng Khang từng tham gia 13 gói thầu, trong đó trúng 9 gói, trượt 4 gói, với tổng giá trị trúng thầu hơn 55,9 tỷ đồng.

Thành viên thứ hai của liên danh là Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Tân Khải Hoàn, mã số thuế 0302944491, thành lập ngày 09/05/2003. Doanh nghiệp có địa chỉ tại số 462 Phan Xích Long, Phường Cầu Kiệu, TP HCM, do ông Trần Đình Thủy làm người đại diện theo pháp luật.

Công ty Tân Khải Hoàn đăng ký quy mô vừa, hoạt động chính trong lĩnh vực sản xuất và cung ứng thiết bị, đồ chơi.

Dữ liệu hoạt động đấu thầu cho thấy doanh nghiệp từng tham gia 168 gói thầu trên cả nước, trúng 110 gói, trượt 53 gói, với tổng giá trị trúng thầu vượt 1.132 tỷ đồng.

Chuyên gia lưu ý yêu cầu về cạnh tranh trong hồ sơ mời thầu

Trao đổi về các quy định liên quan đến đấu thầu rộng rãi qua mạng, Luật sư Nguyễn Thị Hương, Đoàn Luật sư TP Hồ Chí Minh, cho biết công tác lựa chọn nhà thầu hiện nay được điều chỉnh bởi Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15 và Luật số 90/2025/QH15; Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/08/2025 của Chính phủ và Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/08/2025 của Bộ Tài chính.

Theo luật sư, căn cứ khoản 8 Điều 4 Luật Đấu thầu, mục tiêu của hoạt động đấu thầu là lựa chọn được nhà thầu đáp ứng tốt nhất các yêu cầu trên cơ sở bảo đảm cạnh tranh, công bằng, minh bạch, hiệu quả kinh tế và trách nhiệm giải trình.

Đối với trường hợp tại thời điểm đóng thầu chỉ có một nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu, pháp luật cho phép mở thầu ngay trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia mà không bắt buộc phải gia hạn thời điểm đóng thầu, với điều kiện quá trình phát hành hồ sơ mời thầu được thực hiện công khai và đúng thời gian theo quy định.

Bên cạnh đó, khoản 2 Điều 30 Thông tư số 79/2025/TT-BTC quy định trường hợp chỉ có một nhà thầu tham dự hoặc chỉ có một nhà thầu vượt qua bước đánh giá về kỹ thuật thì không cần xác định giá đánh giá, điểm tổng hợp, ưu đãi và không tiến hành xếp hạng nhà thầu. Tổ chuyên gia lập báo cáo trình chủ đầu tư tiến hành đối chiếu tài liệu và xét duyệt trúng thầu theo quy định.

Luật sư Nguyễn Thị Hương cũng lưu ý, để bảo đảm tính cạnh tranh và tạo điều kiện cho các nhà thầu có đủ năng lực tham gia, hồ sơ mời thầu phải tuân thủ các quy định tại khoản 3 Điều 44 Luật Đấu thầu và Điều 26 Nghị định số 214/2025/NĐ-CP. Theo đó, hồ sơ mời thầu không được đưa ra các điều kiện nhằm hạn chế sự tham gia của nhà thầu hoặc tạo lợi thế không bình đẳng cho một hoặc một số nhà thầu.

Như vậy, với Gói thầu Xây dựng và thiết bị thuộc dự án Sửa chữa Hội trường B tại số 6 Phan Đăng Lưu, dữ liệu công khai thể hiện gói thầu được tổ chức theo hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng, song tại thời điểm đóng thầu chỉ có Liên danh Hội trường B nộp hồ sơ dự thầu. Liên danh này sau đó được đánh giá đáp ứng yêu cầu và được phê duyệt trúng thầu với giá 12.839.922.885 đồng, thấp hơn giá gói thầu 123.282.423 đồng.