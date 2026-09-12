Xã Thạnh Hòa: Ai trúng gói thầu nâng cấp tuyến đường Nhị Hồng - Ngã Cũ?

Gói thầu hơn 5 tỷ đồng do Ban QLDA ĐTXD xã Thạnh Hòa làm chủ đầu tư chỉ duy nhất Công ty Hiếu An Phát dự và trúng thầu sát giá, đạt tỷ lệ tiết kiệm 0,63%

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, tại dự án Nâng cấp, mở rộng tuyến đường Nhị Hồng - Ngã Cũ trên địa bàn xã Thạnh Hòa, Thành phố Cần Thơ, quá trình lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu xây lắp đã hoàn tất.

Gói thầu được tổ chức theo hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng. Tuy nhiên, theo biên bản mở thầu, đến thời điểm đóng thầu chỉ có một nhà thầu nộp hồ sơ tham dự. Nhà thầu này sau đó được phê duyệt trúng thầu với mức giá thấp hơn giá gói thầu 31,467 triệu đồng.

Gói thầu hơn 5 tỷ đồng chỉ có một nhà thầu dự thầu

Dự án Nâng cấp, mở rộng tuyến đường Nhị Hồng - Ngã Cũ được Chủ tịch UBND xã Thạnh Hòa phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 3555/QĐ-UBND ngày 31/12/2025 và phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật tại Quyết định số 2195/QĐ-UBND ngày 18/05/2026.

Ngày 13/07/2026, UBND xã Thạnh Hòa ban hành Công văn số 768/UBND-KT chấp thuận chủ trương chuyển giao chủ đầu tư các dự án sử dụng vốn đầu tư công năm 2026 cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Thạnh Hòa tiếp quản thực hiện.

Đến ngày 20/07/2026, Chủ tịch UBND xã Thạnh Hòa ký Quyết định số 2672/QĐ-UBND điều chỉnh Khoản 5, Khoản 14 Điều 1 và Điều 2 của Quyết định số 2195/QĐ-UBND.

Ngày 22/07/2026, ông Trương Tuấn Kiệt, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Thạnh Hòa, ký Quyết định số 24/QĐ-BQLDA phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho dự án gồm 06 gói thầu, với tổng giá trị 5.263.546.000 đồng.

Trong số này, Gói thầu: Thi công xây dựng công trình có giá được phê duyệt 5.010.467.000 đồng. Gói thầu sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương và các nguồn vốn hợp pháp khác, được tổ chức đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng, theo phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ.

Loại hợp đồng được áp dụng là hợp đồng trọn gói, thời gian thực hiện 60 ngày.

Ngày 04/08/2026, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Thạnh Hòa ký Quyết định số 51/QĐ-BQLDA phê duyệt E-HSMT, căn cứ Tờ trình số 887/TTr-MTPT ngày 28/07/2026 của đơn vị tư vấn và Báo cáo thẩm định số 565/BCTĐ.HSMT-LS ngày 31/07/2026 của Công ty TNHH Lâm San 1719.

Thông báo mời thầu được đăng tải công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia với mã số TBMT IB2600423925. Theo Biên bản mở thầu hoàn thành lúc 09:20 ngày 13/08/2026, đến thời điểm đóng thầu chỉ có Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Hiếu An Phát nộp hồ sơ dự thầu. Nhà thầu này đưa ra giá dự thầu 4.979.000.000 đồng.

Sau khi có Báo cáo thẩm định số 565/BCTĐ.KQLCNT-LS ngày 24/08/2026 của Công ty TNHH Lâm San 1719, ngày 25/08/2026, ông Trương Tuấn Kiệt - Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Thạnh Hòa - ký Quyết định số 78/QĐ-BQLDA phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu.

Theo Quyết định số 78/QĐ-BQLDA, Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Hiếu An Phát được phê duyệt trúng thầu với giá 4.979.000.000 đồng. So với giá gói thầu được duyệt là 5.010.467.000 đồng, giá trúng thầu thấp hơn 31.467.000 đồng, tương ứng tỷ lệ tiết kiệm 0,63%.

Nguồn: MSC

Hồ sơ dự thầu được yêu cầu làm rõ

Theo Báo cáo đánh giá E-HSDT số 887/BCĐG E-HSDT-MTPT lập ngày 20/08/2026 của đơn vị tư vấn là Công ty TNHH MTV Một Trăm Phần Trăm, trong quá trình đánh giá hồ sơ dự thầu, bên mời thầu và chủ đầu tư đã ban hành các văn bản yêu cầu nhà thầu làm rõ một số nội dung trong E-HSDT.

Cụ thể, ngày 14/08/2026, Công ty TNHH MTV Một Trăm Phần Trăm ban hành Công văn số 887/CV-MTPT gửi nhà thầu về việc làm rõ E-HSDT Gói thầu: Thi công xây dựng công trình thuộc dự án Nâng cấp, mở rộng tuyến đường Nhị Hồng - Ngã Cũ.

Ngày 17/08/2026, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Thạnh Hòa tiếp tục phát hành Công văn số 24/BQLDA gửi Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Hiếu An Phát, yêu cầu làm rõ các nội dung liên quan trong E-HSDT.

Ngày 18/08/2026, Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Hiếu An Phát có Công văn số 18.08/2026/LRDT phúc đáp Công văn số 24/BQLDA của chủ đầu tư, kèm theo hồ sơ, tài liệu giải trình nhằm làm rõ các tiêu chuẩn về năng lực, kinh nghiệm và kỹ thuật theo yêu cầu.

Tại Mục 3 và Mục 7 của Báo cáo đánh giá số 887/BCĐG E-HSDT-MTPT, ở bước đánh giá năng lực và kinh nghiệm, tổ chuyên gia áp dụng quy định tại khoản 2 Điều 29 Nghị định số 214/2025/NĐ-CP đối với đấu thầu xây lắp trong nước.

Theo nội dung báo cáo, đối với nhân sự chủ chốt và thiết bị thi công chủ yếu, tổ chuyên gia tiến hành đánh giá trên cơ sở cam kết của nhà thầu trong đơn dự thầu mà không đánh giá theo nội dung kê khai, tài liệu đính kèm ban đầu trong E-HSDT.

Do gói thầu chỉ có một nhà thầu tham dự và nhà thầu này vượt qua bước đánh giá kỹ thuật, tổ chuyên gia không tiến hành xếp hạng mà kiến nghị chủ đầu tư mời Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Hiếu An Phát vào đối chiếu tài liệu trước khi thực hiện các bước thẩm định và phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu.

Chuyên gia phân tích quy định về làm rõ E-HSDT

Trao đổi về quy trình đánh giá hồ sơ dự thầu và việc xây dựng tiêu chuẩn kỹ thuật dưới góc độ pháp lý chuyên ngành, Luật sư Nguyễn Thị Hương, Đoàn Luật sư TP HCM, cho rằng việc đánh giá cần được thực hiện trên cơ sở các quy định hiện hành của pháp luật về đấu thầu.

Theo Luật sư Nguyễn Thị Hương, Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15 và Luật số 90/2025/QH15, cùng các văn bản hướng dẫn như Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/08/2025 của Chính phủ và Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/08/2025 của Bộ Tài chính, đặt ra yêu cầu việc lựa chọn nhà thầu hướng tới các mục tiêu về cạnh tranh, công bằng, minh bạch, hiệu quả kinh tế và trách nhiệm giải trình theo khoản 8 Điều 4 Luật Đấu thầu.

Về cơ chế làm rõ hồ sơ dự thầu, Luật sư Nguyễn Thị Hương dẫn quy định tại Điều 30 Nghị định số 214/2025/NĐ-CP.

Theo đó, sau thời điểm mở thầu, đối với một số trường hợp hồ sơ dự thầu thiếu tài liệu chứng minh về tư cách hợp lệ, hợp đồng tương tự, năng lực sản xuất, báo cáo tài chính, nghĩa vụ kê khai và nộp thuế, nhân sự hoặc thiết bị, chủ đầu tư thực hiện việc yêu cầu làm rõ theo quy định và trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia trong các trường hợp thuộc phạm vi pháp luật cho phép.

Luật sư Nguyễn Thị Hương cho biết, việc làm rõ hồ sơ phải bảo đảm nguyên tắc quy định tại khoản 3 Điều 30 Nghị định số 214/2025/NĐ-CP.

Đối với tư cách hợp lệ, việc làm rõ không được làm thay đổi bản chất của nhà thầu tham dự thầu. Đối với các nội dung về tính hợp lệ của hồ sơ dự thầu, trừ nội dung về tư cách hợp lệ, đề xuất kỹ thuật hoặc đề xuất tài chính, việc làm rõ không được làm thay đổi nội dung cơ bản của hồ sơ dự thầu đã nộp và không làm thay đổi giá dự thầu.

Đối với phần xây lắp trong các gói thầu tổ chức đấu thầu trong nước, theo Luật sư Nguyễn Thị Hương, quy định về yêu cầu làm rõ, bổ sung tài liệu chứng minh năng lực đối với nhân sự chủ chốt và thiết bị thi công cần được thực hiện theo khoản 2 Điều 29 và khoản 1 Điều 30 Nghị định số 214/2025/NĐ-CP.

Theo phân tích này, nhà thầu xếp hạng thứ nhất mới được đánh giá chi tiết về nhân sự chủ chốt, thiết bị thi công chủ yếu theo tài liệu đính kèm. Trường hợp tài liệu chưa đáp ứng, chủ đầu tư được quyền yêu cầu làm rõ để nhà thầu bổ sung, thay đổi tối đa 02 lần.

Như vậy, đối với Gói thầu Thi công xây dựng thuộc dự án Nâng cấp, mở rộng tuyến đường Nhị Hồng - Ngã Cũ, dữ liệu công khai cho thấy gói thầu có giá 5.010.467.000 đồng, được tổ chức đấu thầu rộng rãi qua mạng nhưng chỉ ghi nhận một nhà thầu tham dự.

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Hiếu An Phát sau quá trình đánh giá, làm rõ E-HSDT và đối chiếu tài liệu đã được phê duyệt trúng thầu với giá 4.979.000.000 đồng, tỷ lệ tiết kiệm so với giá gói thầu là 0,63%.

Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin./.