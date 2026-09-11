Xã An Thạnh: Đối thủ lỗi kỹ thuật, Mai Duy Khang trúng gói thầu hơn 3,1 tỷ

Công ty Mai Duy Khang trúng gói thầu hơn 3,1 tỷ tại Phòng Kinh tế xã An Thạnh sau khi hai đối thủ bỏ giá thấp cùng trượt thầu vì lỗi kỹ thuật...

Theo hồ sơ, tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, Phòng Kinh tế xã An Thạnh (TP Cần Thơ) đã hoàn tất lựa chọn nhà thầu đối với Gói thầu số 01: Xây dựng thuộc dự án Nâng cấp, mở rộng lộ rạch Miễu phía dưới, mã KHLCNT PL2600208873.

Gói thầu có giá dự toán được phê duyệt 3.305.250.165 đồng, sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương, được tổ chức đấu thầu rộng rãi qua mạng theo phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ.

Trong 3 nhà thầu tham dự, Công ty TNHH MTV Mai Duy Khang là đơn vị duy nhất được đánh giá đạt yêu cầu về kỹ thuật và sau đó được phê duyệt trúng thầu với giá 3.113.000.000 đồng.

Ba nhà thầu tham dự, hai hồ sơ không đạt yêu cầu kỹ thuật

Theo hồ sơ pháp lý, kế hoạch lựa chọn nhà thầu của công trình được phê duyệt tại Quyết định số 174/QĐ-PKT ngày 07/07/2026 do ông Đào Minh Tuấn, Trưởng phòng Kinh tế xã An Thạnh, ký.

Ngày 05/08/2026, ông Đào Minh Tuấn tiếp tục ký Quyết định số 226/QĐ-PKT phê duyệt hồ sơ mời thầu điện tử (E-HSMT), với mã thông báo mời thầu IB2600426288-00.

Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Xây dựng Trương Gia Hưng được giao tư vấn lập E-HSMT và đánh giá hồ sơ dự thầu điện tử (E-HSDT). Công tác thẩm định do Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Trường Phát thực hiện.

Biên bản mở thầu hoàn thành lúc 09:03 ngày 14/08/2026, ghi nhận 3 nhà thầu tham dự với mức giá dự thầu chênh lệch đáng kể.

Công ty TNHH Khởi Nghiệp Xanh (mã định danh vn2200759285) chào giá 2.660.726.592 đồng, thấp nhất trong 3 nhà thầu. Mức giá này thấp hơn giá gói thầu 644.523.573 đồng, tương ứng tỷ lệ giảm giá 19,50%.

Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng 924 (mã định danh vn2200672394) dự thầu với giá 2.879.930.151 đồng, thấp hơn giá gói thầu 425.320.014 đồng, tương ứng tỷ lệ giảm giá 12,87%.

Nguồn: MSC

Trong khi đó, Công ty TNHH MTV Mai Duy Khang (mã định danh vn2200670206) đưa ra giá dự thầu 3.113.049.855 đồng.

Theo Báo cáo đánh giá số 19.08/BCĐG.2026 ngày 19/08/2026 của Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Xây dựng Trương Gia Hưng, Công ty TNHH Khởi Nghiệp Xanh và Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng 924 đều được đánh giá không đạt yêu cầu về kỹ thuật.

Đối với Công ty TNHH Khởi Nghiệp Xanh, báo cáo đánh giá nêu một số nội dung trong E-HSDT không phù hợp với phạm vi và yêu cầu của gói thầu.

Cụ thể, tại phần biện pháp thi công trong điều kiện mưa bão, hồ sơ của nhà thầu mô tả kết cấu bê tông đổ tại chỗ của cầu giao thông như mố, bệ móng, bản mặt cầu và dầm cầu. Trong khi đó, phạm vi gói thầu là đường giao thông nông thôn và cống ngang đường.

Ở phần biện pháp quản lý chất lượng, hồ sơ cũng đưa ra yêu cầu về mốc cao độ dẫn đến từng cột bê tông của nhà dân dụng.

Đối với giải pháp thi công cống ngang đường, nhà thầu đề xuất sử dụng máy đóng búa rung ép cừ Larsen vây kín. Theo hồ sơ thiết kế được nêu trong tài liệu, giải pháp được duyệt là sử dụng hệ cừ tràm hai hàng, chiều dài cọc 4,5m.

Với Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng 924, hồ sơ đánh giá ghi nhận một số nội dung không đáp ứng yêu cầu của E-HSMT.

Theo đó, nhà thầu bố trí Chỉ huy trưởng công trường là kỹ sư chuyên ngành điện, có chứng chỉ hành nghề giám sát xây dựng dân dụng, thay vì đáp ứng yêu cầu về chuyên ngành xây dựng công trình giao thông đường bộ theo E-HSMT.

Hồ sơ của nhà thầu cũng thuyết minh nhân sự phụ trách phần kè, trong khi công trình không có hạng mục kè. Ngoài ra, một số nội dung khác được mô tả liên quan đến kích thước từ cột đến cửa phòng, cầu thang, tường gạch và giải pháp bảo quản cốt thép dưới tầng 1 của công trình nhà dân dụng.

Trên cơ sở kết quả đánh giá, hai hồ sơ trên không được chuyển sang bước đánh giá tài chính. Công ty TNHH MTV Mai Duy Khang là nhà thầu duy nhất được đánh giá đạt yêu cầu kỹ thuật.

Nguồn: MSC

Mai Duy Khang được phê duyệt trúng thầu hơn 3,1 tỷ đồng

Theo hồ sơ, do chỉ có một nhà thầu vượt qua bước đánh giá kỹ thuật, Tổ chuyên gia không tiến hành xếp hạng mà kiến nghị Chủ đầu tư mời nhà thầu này vào đối chiếu tài liệu và thương thảo hợp đồng.

Nội dung này được thực hiện căn cứ khoản 2 Điều 30 Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/08/2025 của Bộ Tài chính.

Tại biên bản thương thảo hoàn thiện hợp đồng ngày 24/08/2026, giá dự thầu của Công ty TNHH MTV Mai Duy Khang được thống nhất từ 3.113.049.855 đồng xuống còn 3.113.000.000 đồng, giảm 49.855 đồng so với giá dự thầu ban đầu.

Ngày 26/08/2026, ông Đào Minh Tuấn, Trưởng phòng Kinh tế xã An Thạnh, ký Quyết định số 245/QĐ-PKT phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, theo đó Công ty TNHH MTV Mai Duy Khang trúng thầu với giá 3.113.000.000 đồng. Hợp đồng được áp dụng theo hình thức trọn gói, thời gian thực hiện 90 ngày. So với giá gói thầu được phê duyệt 3.305.250.165 đồng, giá trúng thầu thấp hơn 192.250.165 đồng, tương ứng tỷ lệ tiết kiệm 5,82%.

Mai Duy Khang có 28/35 gói thầu đã tham dự được công bố trúng thầu

Dữ liệu doanh nghiệp thể hiện Công ty TNHH MTV Mai Duy Khang được thành lập từ tháng 10/2012. Người đại diện theo pháp luật kiêm Chủ tịch công ty là ông Mai Văn Tuấn. Trụ sở chính đăng ký tại số 51 Đoàn Thế Trung, xã An Thạnh, TP Cần Thơ.

Theo dữ liệu về lịch sử tham gia đấu thầu được cung cấp, doanh nghiệp đã tham dự 35 gói thầu và trúng 28 gói, tương ứng tỷ lệ 80%.

Tổng giá trị các gói thầu được công bố trúng thầu của doanh nghiệp là hơn 50,27 tỷ đồng. Trong đó, hơn 15,91 tỷ đồng đến từ các gói thầu áp dụng hình thức chỉ định thầu theo thông tin được công bố.

Tại Phòng Kinh tế xã An Thạnh, trước gói thầu đang được phân tích, Công ty TNHH MTV Mai Duy Khang được ghi nhận trúng một số gói thầu gồm:

Gói thầu số 01: Xây dựng, giá trúng thầu 1.857.000.000 đồng, được công bố trúng thầu tháng 8/2026.

Gói thầu số 01: Xây dựng, giá trúng thầu 1.874.000.000 đồng, được công bố trúng thầu tháng 01/2026.

Gói thầu số 01: Xây dựng, giá trúng thầu 1.436.000.000 đồng, được công bố trúng thầu tháng 01/2026.

Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin./.