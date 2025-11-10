Phường Bình Lộc "chốt" gói thầu cây xanh 1,39 tỷ: Một nhà thầu, một kết

Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Bình Lộc công bố kết quả gói thầu dịch vụ công ích 1,46 tỷ đồng. Hợp tác xã môi trường Trúc Anh trúng với giá sát sườn. Sự cạnh tranh gần như không có.

Gói thầu dịch vụ công ích số 04: Chăm sóc cây xanh, bồn hoa, thảm cỏ và vệ sinh đô thị trên địa bàn phường Bình Lộc 6 tháng cuối năm 2025 (Mã E-TBMT: IB2500465776) do Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Bình Lộc làm chủ đầu tư, đã kết thúc với một kết quả không gây nhiều bất ngờ trong giới đấu thầu: chỉ có một nhà thầu tham gia và trúng thầu.

Theo Quyết định số 09/QĐ-KTHT&ĐT ngày 09/10/2025, gói thầu này có Giá gói thầu là 1.467.042.000 đồng, sử dụng nguồn vốn Kiến thiết thị chính năm 2025 , được thực hiện theo hình thức Đấu thầu rộng rãi qua mạng với Phương thức: Một giai đoạn, một túi hồ sơ. Thời gian thực hiện hợp đồng là 90 ngày kể từ ngày ký.

Nguồn MSC

Nhà thầu "độc diễn" và giá trúng sát sườn

Biên bản mở thầu ghi nhận, tại thời điểm đóng mở thầu vào lúc 09:00 ngày 04/11/2025 , chỉ có duy nhất 01 nhà thầu tham gia. Đó là hợp tác xã môi trường Trúc Anh (Mã định danh: vn3601404820) với Giá dự thầu là 1.393.236.230,58 đồng.

Chỉ ba ngày sau, Trưởng phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị, ông Lê Trọng Nghĩa, đã ký ban hành Quyết định số 30/QĐ-KTHT&ĐT ngày 07/11/2025 về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu.

Kết quả, Hợp tác xã môi trường Trúc Anh đã được công bố trúng thầu với Giá trúng thầu là 1.393.236.000 đồng (làm tròn). Giá trúng thầu này đạt được tỷ lệ tiết kiệm khoảng 5,03% so với giá gói thầu được duyệt (chênh lệch 73.806.000 đồng), một tỷ lệ tiết kiệm được Tổ chuyên gia đánh giá là có tính hiệu quả kinh tế.

Giải mã điều chỉnh tiêu chí: Tạo cơ hội hay "giải tỏa" áp lực?

Đáng chú ý, trước khi mở thầu, gói thầu này đã trải qua quá trình làm rõ và điều chỉnh hồ sơ mời thầu (E-HSMT) sau khi nhận được yêu cầu từ nhà thầu.

Ngày 27/10/2025, một nhà thầu đã gửi công văn làm rõ E-HSMT, thắc mắc về các tiêu chí nhân sự chủ chốt, đặc biệt là vị trí Cán bộ giám sát công tác chăm sóc cây xanh, bồn hoa, thảm cỏ và vệ sinh. Yêu cầu ban đầu chỉ giới hạn ở chuyên ngành Môi trường hoặc Nông nghiệp, đồng thời yêu cầu kinh nghiệm tối thiểu 4 năm hoặc 4 hợp đồng cho gói thầu chỉ kéo dài 90 ngày.

Nhà thầu cũng nhận định gói thầu này "không có yếu tố đặc thù, phức tạp" và các yêu cầu về kinh nghiệm 4 năm/4 hợp đồng là "không phù hợp nhằm hạn chế nhà thầu tham gia".

Chủ đầu tư/Bên mời thầu, bằng Quyết định số 27/QĐ-KTHT&ĐT ngày 28/10/2025, đã phê duyệt điều chỉnh E-HSMT, mở rộng phạm vi chuyên môn cho vị trí Cán bộ giám sát công tác chăm sóc cây xanh, bồn hoa, thảm cỏ và vệ sinh.

Cụ thể, yêu cầu mới là: "Có trình độ Đại học trở lên thuộc chuyên ngành Môi trường hoặc bằng chuyên ngành nông nghiệp hoặc các chuyên ngành khác tương đương". Chủ đầu tư cũng thống nhất bổ sung thêm các chuyên ngành liên quan lĩnh vực Nông nghiệp hoặc Lâm nghiệp hoặc Lâm sinh hoặc Cảnh quan & Kỹ thuật hoa viên hoặc Trồng trọt,....

Tuy nhiên, trong văn bản Trả lời làm rõ E-HSMT (IB2500465776) ngày 28/10/2025, Chủ đầu tư/Bên mời thầu vẫn giữ nguyên quan điểm, khẳng định gói thầu "có yếu tố đặc thù, phức tạp cần thiết phải có nhân sự có trình độ cao, lao động lành nghề, nhiều kinh nghiệm đảm nhận".

Việc chỉ có một nhà thầu tham gia và trúng thầu, dù có yếu tố điều chỉnh hồ sơ mời thầu, vẫn cho thấy sự thiếu cạnh tranh trong gói thầu dịch vụ công ích này. Mặc dù nhà thầu đã có những ý kiến làm rõ hợp lý, đặc biệt là về tính phức tạp và kinh nghiệm nhân sự, Chủ đầu tư đã khéo léo điều chỉnh một phần (chuyên ngành) nhưng lại bảo lưu quan điểm về tính "đặc thù, phức tạp" của gói thầu và các yêu cầu khắt khe về nhân sự, kinh nghiệm. Điều này có thể đã tạo ra một "hàng rào kỹ thuật" nhất định, dẫn đến việc ít nhà thầu quan tâm hoặc đủ điều kiện để tham gia.

Việc hợp tác xã môi trường Trúc Anh vượt qua đánh giá về tính hợp lệ, năng lực và kinh nghiệm, và kỹ thuật, cùng với mức giá dự thầu hợp lý đã được tổ chuyên gia đánh giá là Đạt, cho thấy nhà thầu này đã đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, kể cả sau khi có sự điều chỉnh.

Theo Báo cáo đánh giá E-HSDT số 1302/BC-N.P ngày 05/11/2025 của Tổ chuyên gia, hợp tác xã môi trường Trúc Anh là nhà thầu duy nhất vượt qua bước đánh giá tài chính, do đó không có việc xếp hạng nhà thầu. Việc này nhấn mạnh thêm tính chất "một mình một sân" của gói thầu.

Trong bối cảnh đẩy mạnh minh bạch đấu thầu qua mạng, các Chủ đầu tư cần lưu ý cân bằng giữa yêu cầu chất lượng công việc và việc tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh, tránh đưa ra những tiêu chí có nguy cơ làm hạn chế sự tham gia của các nhà thầu có năng lực. Sự cạnh tranh là yếu tố then chốt để đảm bảo tính hiệu quả kinh tế và chất lượng dịch vụ công ích tốt nhất cho người dân.