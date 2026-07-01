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Xã hội

Phú Thọ triệt xóa đường dây liên quan đến ma túy, bắt 4 đối tượng

Từ một đối tượng nghi vấn, Công an xã Lạc Thủy (Phú Thọ) mở rộng điều tra phát hiện thêm 3 đối tượng khác liên quan đến ma túy.

Mạnh Hưng

Ngày 1/7, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, ngày 24/6/2026, trong quá trình tuần tra bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn, Tổ tuần tra Công an xã Lạc Thủy phát hiện B. V. H. (sinh năm 1999, trú tại xã Lạc Thủy) có biểu hiện nghi vấn liên quan đến ma túy.

Tiến hành kiểm tra nhanh, lực lượng Công an xác định H. dương tính với chất ma túy. Qua đấu tranh, khai thác, H. khai nhận đã cùng N. N. H. (sinh năm 1999, trú tại xã Lạc Thủy) góp tiền mua ma túy tổng hợp để sử dụng. Tiếp tục xác minh, điều tra, Công an xã Lạc Thủy làm rõ số ma túy mà hai đối tượng sử dụng được mua từ B. Đ. T. (sinh năm 2007, trú tại xã An Bình, tỉnh Phú Thọ).

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Hình ảnh các đối tượng tại cơ quan Công an.

Mở rộng điều tra, Công an xã Lạc Thủy tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của N. N. H. Qua khám xét, lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ 1 túi nilon chứa tinh thể màu trắng nghi là chất ma túy, 1 chai nhựa gắn cóng thủy tinh cùng một số tang vật liên quan.

Làm việc với cơ quan Công an, N. N. H. khai nhận số tinh thể màu trắng trên là ma túy được mua của Q. V. H. (sinh năm 2001, trú tại xã Lạc Thủy) với giá 2 triệu đồng vào ngày 23/6/2026.

Trên cơ sở tài liệu, chứng cứ thu thập được, Công an xã Lạc Thủy đã triệu tập Q. V. H. để làm việc. Tại cơ quan Công an, đối tượng đã thừa nhận toàn bộ hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Đáng chú ý, Q. V. H. hiện đang trong thời gian chấp hành quyết định áp dụng biện pháp quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy của UBND xã Lạc Thủy.

Tiếp tục đấu tranh, lực lượng điều tra xác định số ma túy Q. V. H. bán cho N. N. H. được đối tượng này mua từ B. Đ. T. Qua đó, Công an xã Lạc Thủy đã làm rõ vai trò của các đối tượng trong đường dây, đồng thời củng cố đầy đủ tài liệu, chứng cứ phục vụ công tác điều tra.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra đang tạm giữ các đối tượng để tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi tổ chức sử dụng, tàng trữ và mua bán trái phép chất ma túy theo quy định của pháp luật; đồng thời tiếp tục mở rộng vụ án nhằm xử lý triệt để các đối tượng có liên quan.

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