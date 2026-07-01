Bóc gỡ đường dây sản xuất, mua bán linh kiện súng quy mô "khủng"

Một đường dây chuyên sản xuất, mua bán linh kiện súng có quy mô lớn vừa bị Công an tỉnh Quảng Trị phát hiện, triệt phá.

Ngày 01/7, thông tin từ Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị vừa triệt phá thành công đường dây sản xuất, mua bán linh kiện súng nén hơi PCP và súng quân dụng hoạt động trên không gian mạng; thu giữ hơn 1 tấn linh kiện cùng nhiều vũ khí, đạn và tang vật liên quan.

Trước đó, Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Quảng Trị đã chủ trì, phối hợp với Phòng An ninh điều tra và các đơn vị nghiệp vụ xác lập chuyên án, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để đấu tranh, bóc gỡ đường dây này.

Cụ thể, ngày 5/6, Ban Chuyên án thành lập 5 tổ công tác đến các tỉnh Thái Nguyên, Bắc Giang và một số địa phương phía Bắc để xác minh, triệu tập các đối tượng có liên quan.

Quá trình khám xét, lực lượng chức năng thu giữ hơn 1 tấn linh kiện và vật chứng gồm bộ cò, búa đập, nòng bắn bi, nòng giảm thanh, bi sắt, van hơi, khuôn đúc đạn chì, dây chì cùng nhiều linh kiện khác dùng để chế tạo súng hơi PCP và súng quân dụng.

Nhóm đối tượng cùng tang vật bị cơ quan Công an bắt giữ. Ảnh: CACC

Cơ quan Công an cũng đã xác minh, mời làm việc 151 đối tượng nghi vấn mua linh kiện súng hơi PCP và súng quân dụng; thu giữ 57 khẩu súng các loại, hơn 2.000 viên đạn chì, nhiều bình nén khí, van khí nén, bơm cao áp, khuôn đúc đạn chì, bộ cò súng, thiết bị gia công kim loại cùng số lượng lớn linh kiện, vật tư và dụng cụ phục vụ việc chế tạo súng.

Theo kết quả điều tra ban đầu, các đối tượng lợi dụng mạng xã hội, sàn thương mại điện tử, ứng dụng nhắn tin và dịch vụ chuyển phát để quảng cáo, giao dịch, mua bán linh kiện súng.

Được biết, nhóm đối tượng này sử dụng số điện thoại đăng ký không chính chủ, thường xuyên thay đổi thông tin liên lạc; đồng thời đăng ký tài khoản tại các đơn vị cung cấp dịch vụ logistics để tạo đơn hàng, vận chuyển hàng hóa.

Thông tin người gửi và nội dung hàng hóa được ngụy trang tinh vi nhằm qua mặt cơ quan chức năng trong thời gian dài. Cơ quan Công an xác định số lượng đơn hàng giao dịch thành công rất lớn, trải rộng tại nhiều địa phương trên cả nước.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Quảng Trị đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Chế tạo, mua bán trái phép vũ khí quân dụng” xảy ra tại tỉnh Quảng Trị và các địa phương khác; khởi tố 3 bị can đối với Lại Văn Hưng (SN: 1992, trú tại phường Tích Lương, tỉnh Thái Nguyên) về tội “Chế tạo, tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng”, Đào Huy Đức (SN 1998) và Đào Thị Lan Anh (SN 2005, cùng trú tại Nhã Nam, tỉnh Bắc Ninh) về tội “Tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng”.

Hiện, vụ án đang được cơ quan ANĐT Công an tỉnh Quảng Trị tiếp tục điều tra, làm rõ.