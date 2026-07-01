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Xã hội

Điểm thi tốt nghiệp THPT 2026: Ninh Bình dẫn đầu toàn quốc

Các địa phương như Ninh Bình, Hà Nội, Hải Phòng, Nghệ An, hà Tĩnh... đều có thành tích nổi bật, cho thấy sự ổn định và tiến bộ trong giáo dục toàn diện.

Bình Nguyên

Từ dữ liệu điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026 do Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố, bảng xếp hạng 34 tỉnh, thành phố sau sáp nhập (dựa trên điểm trung bình của 12 môn thi) đã phản ánh bức tranh tổng quan về chất lượng giáo dục phổ thông trên cả nước.

Với điểm trung bình chung toàn quốc đạt 5,838 điểm, kết quả năm nay cho thấy những chuyển biến đáng chú ý trong chất lượng dạy và học giữa các địa phương.

7 tỉnh, thành có điểm trung bình trên 6

Dẫn đầu bảng xếp hạng là Ninh Bình với điểm trung bình 6,320, trở thành địa phương duy nhất vượt mốc 6,3 điểm.

Theo sau là các địa phương: Hà Nội đạt 6,177 điểm; Hải Phòng đạt 6,167 điểm; Nghệ An đạt 6,166 điểm; Hà Tĩnh đạt 6,149 điểm và Phú Thọ đạt 6,08 điểm.

Nhóm địa phương dẫn đầu đều có kết quả khá đồng đều giữa các môn thi, cho thấy chất lượng học tập không tập trung vào một số môn riêng lẻ mà được duy trì ở nhiều lĩnh vực. Đáng chú ý, Nghệ An và Hà Tĩnh tiếp tục góp mặt trong nhóm có điểm trung bình cao.

Nhìn chung, điểm trung bình của nhiều địa phương giảm và thứ hạng có sự thay đổi so với năm trước. Tuy nhiên, khu vực Đồng bằng sông Hồng và Bắc Trung Bộ vẫn chiếm ưu thế trên bảng xếp hạng điểm thi năm nay.

Bảng xếp hạng của 34 tỉnh, thành phố sau sáp nhập cũng cho thấy mặt bằng điểm thi giữa các địa phương có sự ổn định hơn. Đây là một trong những cơ sở để đánh giá chất lượng giáo dục phổ thông sau khi điều chỉnh địa giới hành chính.

Bên cạnh đó, việc các địa phương dẫn đầu đều có kết quả đồng đều ở 12 môn thi cho thấy xu hướng học tập toàn diện của học sinh, thay vì tập trung chủ yếu vào một số môn phục vụ xét tuyển đại học như trước.

Kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026 không chỉ phản ánh chất lượng dạy và học ở từng địa phương mà còn là cơ sở để Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng các địa phương tiếp tục đánh giá, điều chỉnh việc phân bổ nguồn lực và tổ chức dạy học trong thời gian tới, hướng tới nâng cao chất lượng giáo dục phổ thông.

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#Điểm thi #Tốt nghiệp THPT #Ninh Bình #Giáo dục #Xếp hạng

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Bộ GD&ĐT đã công bố điểm thi tốt nghiệp THPT 2026 sáng nay 1/7

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Đúng 8h sáng nay (1/7), Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Thí sinh có thể tra cứu điểm thi bằng nhiều cách như: tra cứu điểm thi tốt nghiệp THPT 2026 tại hệ thống của Bộ GD-ĐT; tra cứu điểm thi tốt nghiệp THPT 2026 qua trang thông tin của 34 sở GD-ĐT tỉnh, thành phố; tra cứu điểm thi tốt nghiệp THPT 2026 trên website một số cơ quan báo chí, trong đó có Báo Tri thức và Cuộc sống tại đây.

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Cách tra cứu điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026

Báo Tri thức và Cuộc sống cập nhật địa chỉ, đường link tra cứu điểm thi tốt nghiệp THPT 2026 để phục vụ bạn đọc.

Theo kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo, kết quả thi tốt nghiệp năm nay sẽ được công bố vào 08h ngày 1/7/2026.

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