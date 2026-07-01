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Xã hội

Điểm chuẩn vào lớp 10 TPHCM năm 2026: cạnh tranh cao tại các trường tốp đầu

Năm nay, điểm chuẩn vào lớp 10 TPHCM vẫn tập trung cao tại trung tâm, với Nguyễn Thượng Hiền đứng đầu, cạnh tranh cao trong top trường tốp đầu.

Bình Nguyên

Năm học 2026-2027, các trường THPT tốp đầu tại TPHCM tiếp tục có điểm chuẩn ở mức cao, trong đó trường dẫn đầu lấy tới 24,75 điểm, tương đương thí sinh phải đạt trung bình 8,25 điểm mỗi môn mới có cơ hội trúng tuyển.

Dẫn đầu là Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền với điểm chuẩn nguyện vọng 1 đạt 24,75 điểm. Đây cũng là trường có điểm chuẩn cao nhất ở cả ba nguyện vọng, với nguyện vọng 2 là 25,25 điểm và nguyện vọng 3 là 25,5 điểm.

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Điểm chuẩn vào lớp 10 TPHCM năm 2026: cạnh tranh cao tại các trường tốp đầu

Xếp sau là Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai với điểm chuẩn nguyện vọng 1 là 24,5 điểm.

Nhóm các trường cùng lấy 24,25 điểm ở nguyện vọng 1 gồm: THPT Bùi Thị Xuân, THPT Mạc Đĩnh Chi, THPT Trần Phú và THPT Nguyễn Hữu Huân.

Trong khi đó, THPT Phú Nhuận, THCS-THPT Trần Đại Nghĩa và THPT Nguyễn Hữu Cầu cùng lấy 24 điểm. Với mức điểm này, thí sinh cần đạt trung bình khoảng 8 điểm mỗi môn để có cơ hội trúng tuyển.

Ở nhóm tiếp theo, Trường THPT Lê Quý Đôn lấy 23,75 điểm; Trường THPT Gia Định và Trường Trung học Thực hành Sài Gòn cùng lấy 23,5 điểm; Trường THPT Thủ Đức và Trường THPT Lương Thế Vinh cùng có điểm chuẩn 22,75 điểm.

Nhìn chung, nhóm trường có điểm chuẩn cao nhất năm nay không có nhiều thay đổi so với các mùa tuyển sinh trước.

Năm 2025, khu vực 1 (thuộc địa giới TPHCM trước đây) tiếp tục là nơi tập trung nhiều trường THPT công lập có điểm chuẩn cao như: THCS-THPT Trần Đại Nghĩa, THPT Nguyễn Thượng Hiền, THPT Nguyễn Thị Minh Khai, THPT Lê Quý Đôn, THPT Gia Định, THPT Mạc Đĩnh Chi, THPT Nguyễn Hữu Huân, THPT Phú Nhuận, THPT Bùi Thị Xuân và THPT Trần Phú.

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15 trường THPT có điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2026 cao nhất TPHCM/Nguồn VietNamNet

Tại khu vực 2 (vùng Bình Dương cũ), trong tổng số gần 30 trường THPT công lập, áp lực cạnh tranh chủ yếu tập trung ở một số trường chất lượng cao. Năm 2025, Trường THPT Trịnh Hoài Đức dẫn đầu với điểm chuẩn nguyện vọng 1 là 22,25 điểm và nguyện vọng 2 là 23 điểm, dù đã giảm nhẹ so với năm trước. Xếp tiếp theo là Trường THPT Dĩ An với 21,1 điểm.

Ở khu vực 3 (vùng Bà Rịa - Vũng Tàu cũ), mặt bằng điểm chuẩn thấp hơn khu vực TPHCM cũ. Trường THPT Vũng Tàu có điểm chuẩn cao nhất với 21,25 điểm; tiếp theo là Trường THPT Nguyễn Huệ với 19 điểm và Trường THPT Nguyễn Khuyến với 17,25 điểm.

Theo bảng điểm chuẩn năm nay, khoảng cách giữa các trường trong nhóm dẫn đầu chỉ dao động từ 24 đến 24,75 điểm, đồng nghĩa thí sinh phải đạt trung bình trên 8 điểm mỗi môn mới có thể cạnh tranh suất vào nguyện vọng 1.

Hầu hết các trường trong nhóm này đều có điểm chuẩn nguyện vọng 2 và nguyện vọng 3 cao hơn nguyện vọng 1 từ 0,25 đến 1 điểm nhằm bảo đảm nguyên tắc xét tuyển theo thứ tự ưu tiên.

Theo hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM, thí sinh trúng tuyển thực hiện xác nhận nhập học trực tuyến trên hệ thống tuyển sinh lớp 10 của thành phố, đồng thời hoàn tất việc nộp hồ sơ trực tiếp tại trường THPT từ ngày 30/6 đến hết ngày 15/7.

Điểm xét tuyển vào lớp 10 hệ đại trà được tính bằng tổng điểm ba môn Ngữ văn, Toán và Tiếng Anh, cộng điểm ưu tiên (nếu có). Thí sinh chỉ được xét tuyển khi dự thi đầy đủ cả ba môn, không vi phạm quy chế và không có môn nào bị điểm 0.

Trước đó, Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM cũng đã công bố điểm chuẩn vào lớp 10 chuyên của 4 trường.

Trong đó, lớp chuyên Sinh của Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong có điểm chuẩn cao nhất, đạt 39,25/50 điểm.

So với năm trước, đa số lớp chuyên của Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong và THCS-THPT Trần Đại Nghĩa tăng từ 0,5 đến 6,25 điểm. Trong khi đó, nhiều lớp chuyên của Trường THPT chuyên Hùng Vương (khu vực Bình Dương) và Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu) giảm từ 1 đến 9 điểm.

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM, hiện đã có hơn 3.100 học sinh hoàn tất thủ tục nhập học vào 4 trường chuyên.

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