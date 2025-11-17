Hà Nội

Xã hội

Lũ lên nhanh, TP Huế cho học sinh nghỉ học

Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, UBND TP Huế quyết định cho học sinh các trường trên địa bàn nghỉ học trong ngày 17/11 (thứ Hai) nhằm đảm bảo an toàn.

Hạo Nhiên

Sáng 17/11, thông tin từ UBND TP Huế cho biết, đã thông báo cho học sinh các trường trên địa bàn nghỉ học trong ngày 17/11 (thứ Hai) nhằm đảm bảo an toàn khi mực nước các sông đang lên nhanh do mưa lớn kéo dài. Đối với những khu vực không bị ảnh hưởng bởi lũ, các cơ sở giáo dục vẫn tổ chức dạy và học bình thường.

Theo Đài Khí tượng Thuỷ văn thành phố Huế, từ sáng sớm 17/11 đến sáng sớm 19/11, thời tiết ở Huế sẽ có mưa to đến mưa rất to. Tổng lượng mưa ở vùng đồng bằng phổ biến 150–300mm, có nơi trên 400mm; vùng núi 200–400mm, có nơi vượt 500mm.

hoa-chau-1-1763342528855.jpg
Mưa lớn khiến nhiều địa phương ở TP Huế bị ngập lụt.

Sau ngày 19/11, Huế vẫn còn mưa, rải rác mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to; tổng lượng mưa cả đợt 17–19/11 tại đồng bằng có thể đạt 200–400mm, nơi cao trên 600mm, còn vùng núi có thể lên 300–600mm, cá biệt trên 800mm.

Mưa lớn từ trưa 16/11 đến nay, đã gây úng ngập cục bộ, đặc biệt đoạn đường Hồ Chí Minh qua khu vực A Lưới 2 ngập sâu 0,4–0,5m, khiến giao thông gián đoạn. Quốc lộ 49 cũng xuất hiện một điểm ngập; nước lũ đã cuốn trôi một xe máy khi đi qua tràn, rất may người điều khiển xe an toàn.

dap-da6-1763342544501.jpg
Nhiều tuyến đường bị ngập sâu...

Tại xã A Lưới 2, chính quyền đã tổ chức di dời xen ghép 47 hộ với 132 khẩu đến nơi an toàn tại các hộ dân lân cận.

Xã A Lưới 3 ghi nhận 5 điểm sạt lở trên tuyến đường Hồ Chí Minh; tại A Lưới 5, Quốc lộ 49 (đoạn Huế – Bốt Đỏ) cũng có một điểm sạt lở đất gây khó khăn cho lưu thông.

ebae0338ba71532f0a60.jpg
...lực lượng chức năng phải chốt chặn, cắm biển cảnh báo.

Về công tác đảm bảo an toàn đường thủy, toàn bộ 1.049 phương tiện với 7.247 lao động đã vào nơi tránh trú an toàn. Lực lượng chức năng tiếp tục hướng dẫn, kiểm tra và siết chặt việc bảo đảm an toàn tại các khu neo đậu, bến cảng.

Hiện, lực chức năng TP Huế đang ứng trực 100% quân số; Công an các xã, phường tích cực bám địa bàn cơ sở, bố trí lực lượng, phương tiện chốt chặn, cảnh báo tại các điểm ngập lụt, sạt lở để đảm bảo an toàn giao thông và hỗ trợ, giúp đỡ người dân di chuyển an toàn qua các tuyến đường bị ngập lụt.

