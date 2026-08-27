Phát hiện thêm 3 hài cốt liệt sĩ cùng nhiều di vật ở Quảng Trị

Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị vừa phát hiện, quy tập 3 hài cốt liệt sĩ cùng nhiều di vật gần di tích quốc gia đặc biệt Thành cổ Quảng Trị.

Ngày 27/8, thông tin từ Đội 584, Phòng chính trị - Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị này vừa tìm kiếm, quy tập được 3 hài cốt liệt sĩ tại 2 vị trí gần di tích quốc gia đặc biệt Thành cổ Quảng Trị.

Cụ thể, 1 mộ liệt sĩ nằm tại khu phố Như Lệ và 1 mộ tập thể có 2 hài cốt liệt sĩ tại khu vực Trí Bưu, đều thuộc phường Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị.

Tại khu vực Trí Bưu, hài cốt liệt sĩ xáo trộn trong gạch đá còn nhiều xương vụn, xương ống chân, bàn chân, răng và nhiều di vật.

Lực lượng chức năng đang quy tập các hài cốt liệt sỹ. Ảnh: Xuân Diện

Căn cứ vào hiện trạng và di vật, số lượng xương, kết luận đây là mộ tập thể có 2 hài cốt liệt sĩ bị bom đánh xáo trộn trong hầm.

Như vậy, tính đến ngày 27/8, tại phường Quảng Trị, Đội 584 đã quy tập được 20 hài cốt liệt sĩ.

Trong đó, tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Thạch Hãn quy tập 6 hài cốt; khu phố Trí Bưu 13 hài cốt liệt sĩ (trong đó có 2 hài cốt liệt sĩ riêng lẻ và 4 mộ tập thể có 11 hài cốt liệt sĩ); khu phố Như Lệ 1 hài cốt.

Hiện, Đội 584 tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng mở rộng phạm vi tìm kiếm các hài cốt liệt sĩ tại khu vực các khu vực thuộc phường Quảng Trị.