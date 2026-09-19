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Xã hội

Tài xế xe công nghệ bị hành hung sau tranh cãi về cước phí tại TP HCM

Một tài xế xe ôm công nghệ ở TP HCM trình báo bị nam hành khách hành hung sau khi hai bên xảy ra tranh cãi về chất lượng xe và tiền cước.

Xuân Danh

Ngày 19/9, Công an phường An Hội Đông, TP HCM đang làm rõ vụ tài xế xe ôm công nghệ bị khách hành hung, sau khi đoạn clip ghi lại sự việc được chia sẻ trên mạng xã hội.

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Hành khách áo trắng có hành vi đánh tài xế xe ôm công nghệ

Theo xác minh ban đầu, vụ việc xảy ra khoảng 21h ngày 17/9, trên đường Thống Nhất, phường An Hội Đông. Người trình báo là anh H. (27 tuổi), tài xế xuất hiện trong đoạn clip.

Trước đó, anh H. nhận cuốc xe chở một nam hành khách từ đường Quang Trung đến đường Thống Nhất. Trong quá trình di chuyển, hai người phát sinh mâu thuẫn khi trao đổi về chất lượng xe, dẫn đến cự cãi.

Khi đến nơi trả khách, tranh cãi tiếp tục xảy ra. Anh H. yêu cầu hành khách thanh toán số tiền 23 nghìn đồng theo cước phí hiển thị trên ứng dụng. Trong lúc thanh toán, hai bên tiếp tục lời qua tiếng lại.

Đoạn clip được đăng tải trên mạng xã hội ghi lại cảnh nam hành khách có hành vi tấn công tài xế. Một phụ nữ ở gần đó phát hiện sự việc đã đến can ngăn. Sau vụ việc, anh H. đến Công an phường An Hội Đông trình báo. Công an đang xác minh danh tính nam hành khách cùng những người liên quan, đồng thời làm rõ nguyên nhân, diễn biến vụ việc để xử lý theo quy định.

Video diễn biến hành khách đánh tài xế xe ôm công nghệ sau cuốc xe 23 nghìn đồng
#hành hung #mạng xã hội #Xe công nghệ #Bạo hành hành khách #Xung đột tranh cãi #Công an phường

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