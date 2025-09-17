Phát hiện, quy tập 2 hài cốt liệt sĩ ở Quảng Trị

Các hài cốt liệt sĩ được chôn sâu 60 cm, bọc trong tăng võng dù bộ đội và nhiều di vật như: xẻng bộ binh, mũ cối, hộp tiếp đạn AK…

Ngày 17/9, thông tin từ Đội 584, Phòng Chính trị (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị) cho biết, đơn vị vừa tổ chức tìm kiếm và quy tập được 2 hài cốt liệt sĩ.

Trước đó, trong quá trình cải tạo khuôn viên di tích lịch sử Trường Bồ Đề (khu phố 3, phường Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị), Đội 584, Phòng Chính trị, Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị đã tiến hành khảo sát, tổ chức tìm kiếm và quy tập được 2 hài cốt liệt sĩ.

Cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị đang tổ chức tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sĩ.

Được biết, các hài cốt liệt sĩ được chôn sâu 60 cm, bọc trong tăng võng dù bộ đội và nhiều di vật như: xẻng bộ binh, mũ cối, hộp tiếp đạn AK…

Khu vực Trường Bồ Đề nằm trong địa bàn gắn liền với Chiến dịch Thành cổ Quảng Trị năm 1972. Việc tìm kiếm, quy tập được hài cốt liệt sĩ tại đây càng khẳng định sự hy sinh anh dũng, tinh thần bất khuất của các thế hệ cha anh và nhắc nhở thế hệ hôm nay về trách nhiệm giữ gìn, phát huy truyền thống cách mạng.

Hoạt động tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ không chỉ thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, mà còn là dịp giáo dục truyền thống cách mạng, bồi đắp lòng yêu nước, tinh thần trách nhiệm cho thế hệ trẻ hôm nay và mai sau.

>>> Xem thêm video Lễ truy điệu, an táng hài cốt liệt sĩ ở Đồng Nai.