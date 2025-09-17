Hà Nội

Xã hội

Phát hiện, quy tập 2 hài cốt liệt sĩ ở Quảng Trị

Các hài cốt liệt sĩ được chôn sâu 60 cm, bọc trong tăng võng dù bộ đội và nhiều di vật như: xẻng bộ binh, mũ cối, hộp tiếp đạn AK…

Hạo Nhiên

Ngày 17/9, thông tin từ Đội 584, Phòng Chính trị (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị) cho biết, đơn vị vừa tổ chức tìm kiếm và quy tập được 2 hài cốt liệt sĩ.

Trước đó, trong quá trình cải tạo khuôn viên di tích lịch sử Trường Bồ Đề (khu phố 3, phường Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị), Đội 584, Phòng Chính trị, Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị đã tiến hành khảo sát, tổ chức tìm kiếm và quy tập được 2 hài cốt liệt sĩ.

quy-tap-2-hai-cot-liet-si-tai-di-tich-sot-lai-sau-cuoc-chien-81-ngay-dem-o-quang-tri-17580771319911951648194.jpg
Cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị đang tổ chức tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sĩ.

Được biết, các hài cốt liệt sĩ được chôn sâu 60 cm, bọc trong tăng võng dù bộ đội và nhiều di vật như: xẻng bộ binh, mũ cối, hộp tiếp đạn AK…

Khu vực Trường Bồ Đề nằm trong địa bàn gắn liền với Chiến dịch Thành cổ Quảng Trị năm 1972. Việc tìm kiếm, quy tập được hài cốt liệt sĩ tại đây càng khẳng định sự hy sinh anh dũng, tinh thần bất khuất của các thế hệ cha anh và nhắc nhở thế hệ hôm nay về trách nhiệm giữ gìn, phát huy truyền thống cách mạng.

Hoạt động tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ không chỉ thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, mà còn là dịp giáo dục truyền thống cách mạng, bồi đắp lòng yêu nước, tinh thần trách nhiệm cho thế hệ trẻ hôm nay và mai sau.

>>> Xem thêm video Lễ truy điệu, an táng hài cốt liệt sĩ ở Đồng Nai.

(Nguồn: Truyền hình tỉnh Đồng Nai)
Bài liên quan

Xã hội

Phát hiện 10 hài cốt liệt sĩ cùng nhiều di vật ở Quảng Trị

Các hài cốt liệt sĩ được tìm thấy ở độ sâu 0,8-1m, bọc trong bao tử sĩ và tăng nguyên tấm còn có xương cốt cùng nhiều di vật.

Ngày 28/8, thông tin từ Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ Đoàn KT-QP 337 - Quân khu 4 cho biết, trong quá trình mở rộng khu vực tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại Khu vực 2 (thôn Xa Re, xã Khe Sanh, Quảng Trị), đơn vị đã cất bốc được 10 hài cốt liệt sĩ.

Theo đó, 10 hài cốt liệt sĩ được tìm thấy ở độ sâu 0,8-1m, bọc trong bao tử sĩ và tăng nguyên tấm còn có xương cốt. Di vật còn có: tăng nguyên tấm, vải dù, dây dù, cúc áo, khuy dày, ống thuỷ tinh, bút nịt, ống thuỷ tinh, dây thông tin, mảnh bom, vỏ đạn AK…

Xem chi tiết

Xã hội

Phát hiện, quy tập thêm 4 hài cốt liệt sĩ ở Khe Sanh

Các hài cốt liệt sĩ tìm thấy được bọc trong bao tử sĩ, có xương cốt, răng và kèm theo nhiều di vật.

Ngày 20/8, thông từ Đội Quy tập Hài cốt liệt sĩ, Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 337 (Quân khu 4) cho biết, đơn vị đã phát hiện, quy tập được 4 hài cốt liệt sĩ tại thôn Xa Re, xã Khe Sanh (Quảng Trị).

Theo đó, các hài cốt liệt sĩ tìm thấy được bọc trong bao tử sĩ, có xương cốt và răng. Di vật được phát hiện kèm theo gồm tăng nguyên tấm, cúc áo, khuy dày, dây thông tin, dây dù...

Xem chi tiết

Chính trị

Xúc động lễ truy điệu, an táng 12 hài cốt liệt sĩ ở Quảng Trị

Các hài cốt liệt sĩ được phát hiện ở độ sâu 1 - 1,2m, nằm cách nhau khoảng 2,5 - 3m, được gói trong tăng bộ đội cùng nhiều di vật.

Ngày 23/7, tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Đường 9, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Trị tổ chức Lễ truy điệu và an táng 12 hài cốt liệt sĩ.

Trước đó, từ ngày 15/6 đến 01/7, qua công tác khảo sát, xác minh thông tin, Đội quy tập hài cốt liệt sĩ Sư đoàn 968 (Quân khu 4) đã tổ chức lực lượng, phương tiện, tìm kiếm, cất bốc được 12 hài cốt liệt sĩ tại thôn Bản Chùa, xã Hiếu Giang, tỉnh Quảng Trị.

Xem chi tiết

