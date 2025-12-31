Hà Nội

Phát hiện khó tin về Trái đất vào hàng tỉ năm trước

Giải mã

Theo các chuyên gia, một ngày trên Trái đất chỉ dài khoảng 19 giờ vào hàng tỉ năm trước thay vì 24 giờ như hiện nay.

Tâm Anh (theo Earth)
Nghiên cứu của các chuyên gia chỉ ra, thông thường, tốc độ xoay của Trái đất theo thời gian chậm lại do thủy triều xuất phát từ Mặt trăng làm tiêu hao năng lượng quay, khiến độ dài ngày tăng dần. Ảnh: Earth.
Các chuyên gia tại Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) ước tính sự hao mòn năng lượng quay đến từ thủy triều khiến mỗi ngày dài thêm khoảng 2/1.000 giây sau mỗi thế kỷ. Ảnh: photovideostock via Getty.
Chuyển động quay của Trái đất thường xuyên chịu tác động từ nhiều lực khác nhau, trong đó quan trọng nhất là thủy triều từ biển. Lực này tạo ra ma sát thủy triều và từng bước tước đoạt năng lượng xoay của hành tinh xanh. Ảnh: digitalmazdoor digitalmazdoor.
Khám phá này do nhóm nghiên cứu được dẫn đầu bởi nhà địa vật lý Ross Mitchell tại Viện Địa chất và Địa vật lý thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc (CAS) công bố. Ảnh: Shutterstock.
Để kiểm chứng liệu độ dài ngày có thực sự thay đổi hay không, nhà địa vật lý Mitchell và các đồng nghiệp đã tổng hợp dữ liệu toàn cầu từ hàng chục ước tính về độ dài của ngày trong quá khứ, dựa trên những bằng chứng lấy từ các lớp đá trầm tích hình thành trong 2,5 tỷ năm qua. Ảnh: ndtv.com.
Kết quả nghiên cứu của các chuyên gia chỉ ra lịch sử quay của Trái đất phức tạp hơn nhiều so với những gì tưởng tượng. Thay vì độ dài ngày dần chậm lại, dữ liệu lại ghi nhận những giai đoạn mà độ dài của 1 ngày gần như không thay đổi. Ảnh: mikiell/Getty Images.
Nhà địa vật lý Mitchell cho hay dường như độ dài của ngày duy trì đều đặn khoảng 19 giờ/ngày và kéo dài suốt 1 tỷ năm không có sự thay đổi. Giai đoạn này bắt đầu từ 2 đến 1 tỷ năm trước. Ảnh: NASA.
Sau thời gian này, thời gian mỗi ngày bắt đầu tăng thêm và tiến dần đến ngưỡng 24 giờ/ngày như hiện tại. Ảnh: Krishna Vihari/Shutterstock.
Mời độc giả xem video: Bản đồ vũ trụ với hơn 900.000 ngôi sao, thiên hà và hố đen. Nguồn: THĐT1.
#Trái đất #hành tinh xanh #một ngày trên Trái đất

