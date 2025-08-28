Hà Nội

Xã hội

Phát hiện 10 hài cốt liệt sĩ cùng nhiều di vật ở Quảng Trị

Các hài cốt liệt sĩ được tìm thấy ở độ sâu 0,8-1m, bọc trong bao tử sĩ và tăng nguyên tấm còn có xương cốt cùng nhiều di vật.

Hạo Nhiên

Ngày 28/8, thông tin từ Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ Đoàn KT-QP 337 - Quân khu 4 cho biết, trong quá trình mở rộng khu vực tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại Khu vực 2 (thôn Xa Re, xã Khe Sanh, Quảng Trị), đơn vị đã cất bốc được 10 hài cốt liệt sĩ.

Theo đó, 10 hài cốt liệt sĩ được tìm thấy ở độ sâu 0,8-1m, bọc trong bao tử sĩ và tăng nguyên tấm còn có xương cốt. Di vật còn có: tăng nguyên tấm, vải dù, dây dù, cúc áo, khuy dày, ống thuỷ tinh, bút nịt, ống thuỷ tinh, dây thông tin, mảnh bom, vỏ đạn AK…

fbimg1756375044510-17563768964801942869323.jpg
Lực lượng chức năng đang quy tập hài cốt liệt sĩ.

Vị trí phát hiện hài cốt liệt sĩ cách Khu vực 1 tìm kiếm trước đây khoảng 15m. Đặc biệt, hài cốt liệt sĩ số 5 quy tập ngày 20/8/2025 có di vật là một biển nhỏ đeo tay làm bằng nhôm có dòng chữ “SH-18- 15X”. Theo thông tin từ cơ quan chuyên môn cung cấp, vị trí phát hiện 10 hài cốt liệt sĩ trước đây có các đơn vị thuộc Sư đoàn 304, Quân đoàn 2 tham gia chiến đấu ở mặt trận Khe Sanh.

Sau khi quy tập, 10 hài cốt liệt sĩ được hương khói, bảo quản, chăm sóc tại Khu văn hóa tâm linh xã Khe Sanh (Quảng Trị) và chờ xác định thông tin từ các cơ quan chức năng.

Trước đó, tại thôn Xa Re, xã Khe Sanh (Quảng Trị) từ ngày 19/5 đến ngày 06/06/2025 (vị trí tìm kiếm Khu vực 1) Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ Đoàn KT-QP 337 cũng đã tìm kiếm, quy tập và an táng 8 hài cốt liệt sĩ.

>>> Xem thêm video Lễ truy điệu, an táng hài cốt liệt sĩ ở Đồng Nai.

(Nguồn: Truyền hình tỉnh Đồng Nai)
