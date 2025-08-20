Phát hiện, quy tập thêm 4 hài cốt liệt sĩ ở Khe Sanh

Các hài cốt liệt sĩ tìm thấy được bọc trong bao tử sĩ, có xương cốt, răng và kèm theo nhiều di vật.

Ngày 20/8, thông từ Đội Quy tập Hài cốt liệt sĩ, Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 337 (Quân khu 4) cho biết, đơn vị đã phát hiện, quy tập được 4 hài cốt liệt sĩ tại thôn Xa Re, xã Khe Sanh (Quảng Trị).

Theo đó, các hài cốt liệt sĩ tìm thấy được bọc trong bao tử sĩ, có xương cốt và răng. Di vật được phát hiện kèm theo gồm tăng nguyên tấm, cúc áo, khuy dày, dây thông tin, dây dù...

Phát hiện thêm hài cốt liệt sỹ tại Khe Sanh.

Hiện, các hài cốt liệt sĩ đang được bảo quản, hương khói tại Khu văn hóa tâm linh xã Khe Sanh.

Trước đó, từ ngày 19/5 đến ngày 6/6, tại thôn Xa Re (xã Khe Sanh), Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ đã tìm kiếm, quy tập được 8 hài cốt liệt sĩ.

Ngay sau đó, các hài cốt liệt sĩ đã được truy điệu và an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Hướng Hóa cũ.

