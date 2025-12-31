Hà Nội

Những dự đoán chính xác về thế giới năm 2025 từ 27 năm trước

Kho tri thức

Những dự đoán chính xác về thế giới năm 2025 từ 27 năm trước

Năm 1995, hãng Gallup và báo USA Today gọi điện cho 1.055 người dân Mỹ và đề nghị họ đưa ra những dự đoán về năm 2025. Đến nay, nhiều tiên tri đã ứng nghiệm.

Tâm Anh (theo KSL)
Vào năm 1995, hãng Gallup và báo USA Today đã gọi điện thoại cho 1.055 người dân Mỹ đang sử dụng điện thoại cố định và đề nghị họ đưa ra các dự đoán về thế giới năm 2025. Ảnh: L. Tremaine.
Những dự đoán đó đã được lưu giữ tại kho thăm dò ý kiến do Trung tâm Roper của Đại học Cornell vận hành. Vì vậy, khi năm 2025 sắp hết, mọi người hãy cùng nhìn lại để xem một số dự đoán đã được người xưa tiên tri chính xác đến khó tin. Ảnh: Tony Dunn/Alamy.
Hầu hết người dân ở Mỹ đã dự đoán rằng, vào 27 năm tới, quốc gia này sẽ có một Tổng thống da màu, hôn nhân đồng giới sẽ được hợp pháp hóa và phổ biến, một "căn bệnh mới gây chết người" sẽ xuất hiện. Ảnh: Getty Images.
Vào năm 1995, phần lớn mọi người đã dự đoán chính xác khi cho rằng, du hành vũ trụ sẽ khó trở nên phổ biến đối với người Mỹ bình thường. Họ cũng dự đoán rằng người ngoài hành tinh sẽ có thể chưa liên lạc với con người. Ảnh: aerospaceamerica.aiaa.org.
Bên cạnh những dự đoán chính xác, một số người dân Mỹ đã đưa ra vài lời tiên tri "sai bét". Trong số này, khoảng 2/3 số người Mỹ được hỏi về dự đoán cho năm 2025 tin rằng quốc gia này sẽ bầu được một nữ tổng thống. Ảnh: Kevin Dietsch/Getty Images.
Trên thực tế, trong 27 năm qua, nước Mỹ đã tổ chức nhiều cuộc bầu cử Tổng thống. Thế nhưng, đến nay, chưa có nữ ứng viên tranh cử Tổng thống Mỹ nào đắc cử và trở thành nữ Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ. Ảnh: Drew Angerer / Getty Images.
Tiếp đến, hơn 50% người dân Mỹ tin rằng, căn bệnh ung thư có thể được chữa khỏi vào năm 2025 và 61% người được hỏi kỳ vọng "mọi người sẽ sống thọ tới 100 tuổi". Ảnh: shalby.org.
Cho tới nay, các chuyên gia, nhà khoa học vẫn chưa tìm được phương pháp điều trị căn bệnh ung thư hiệu quả nhất cũng như chỉ có rất ít người sống thọ tới 100 tuổi. Ảnh: cdc.gov.
Mời độc giả xem video: Đằng sau thành công của các nhà khoa học. Nguồn: VTV24.
Tâm Anh (theo KSL)
#Dự đoán về thế giới năm 2025 #dự đoán #tiên tri #dự đoán 2025 #bầu cử Mỹ #y học

