Khởi tố đối tượng xâm hại bé gái ở Vĩnh Long

Sau khi đi nhậu về, đối tượng Lê Văn Nhàn (tỉnh Vĩnh Long) đã uy hiếp rồi thực hiện hành vi đồi bại với cháu T.T.N.T.

Ngày 31/12, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lê Văn Nhàn (SN 2004, cư trú tại khóm Thuận Tiến C, phường Bình Minh) để điều tra hành vi can tội "Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi".

Cơ quan Công an tống đạt quyết định khởi tố đối với Lê Văn Nhàn. Ảnh: CACC

Theo thông tin ban đầu, Lê Văn Nhàn đi bán vé số dạo, được ông T.V.Đ đang ở trọ tại Khóm Thuận Tân A (phường Bình Minh) cho ở nhờ từ ngày 05/7/2025. Đến tối ngày 07/7/2025, sau khi đi nhậu về, Nhàn đã thực hiện hành vi xâm hại cháu T.T.N.T (14 tuổi, cháu ông Đ).

Phát hiện sự việc, gia đình cháu T. đã đến Công an phường Bình Minh tố giác hành vi đồi bại của đối tượng Nhàn.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

>>> Mời độc giả xem thêm video cô gái 19 tuổi bị hiếp dâm.