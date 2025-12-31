Hà Nội

Xã hội

Hơn 5 nghìn chai nước suối mở đầu chiến dịch Xuân tình nguyện

Hàng nghìn người dân phấn khích nhận quà của CSGT trên đường về quê nghỉ Tết. Đây là món quà nhỏ mở đầu chiến dịch Xuân tình nguyện của Công an TP HCM.

Đăng Lê

Chiều 31/12, tại cây xăng Hòa Hiệp, đại lộ Nguyễn Văn Linh, xã Bình Hưng (TP HCM), Chi đoàn Trạm CSGT Đa Phước (Phòng CSGT - PC08, Công an TP HCM) phối hợp với Đoàn xã Bình Hưng tổ chức phát hơn 5000 chai nước suối cho người dân về quê nghỉ lễ Tết Dương Lịch 2026.

csgt-tang-nuoc-3.jpg
Hình ảnh lực lượng CSGT và cán bọ Đoàn xã tặng nước cho người dân trên đường về quê nghỉ Tết Dương lịch 2026.

Đây là một trong những hoạt động trong Chiến dịch Xuân Tình Nguyện lần thứ 18 năm 2026, thể hiện tinh thần đoàn kết, xung kích, tình nguyện vì cộng đồng của đoàn viên Trạm CSGT Đa Phước và Đoàn xã Bình Hưng, tận tâm, tận tình phục vụ nhân dân.

csgt-tang-nuoc.jpg

Nhiều người dân trên đường về các tỉnh Miền Tây bằng xe máy vô cùng phấn khích, xem món quà nhỏ từ các cán bộ, chiến sĩ CSGT như lời chúc thượng lộ bình an và chào đón một năm mới đầy phấn khởi.

csgt-tang-nuoc-2.jpg

“Rất ý nghĩa, con nhỏ của tôi năm nào được ba mẹ chở về quê và nhận quà của CSGT đều rất háo hức, nhắc hoài hình ảnh chú Công an thân thiện, đáng quý”, anh Nguyễn Sỹ Hưng, quê tỉnh Vĩnh Long bày tỏ.

