Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Phát hiện nhiều gói nghi ma tuý dọc bờ biển ở Quảng Trị

Trong lúc đi nhặt củi dọc bờ biển, một người dân ở Quảng Trị phát hiện túi nilon chứa nhiều gói nhỏ bên trong nghi là ma túy tổng hợp.

Hạo Nhiên

Ngày 19/11, thông tin từ Đồn Biên phòng Triệu Vân (tỉnh Quảng Trị) cho biết, đơn vị đang điều tra, làm rõ vụ việc một túi nilon nghi chứa ma tuý được người dân phát hiện trên bờ biển.

ma-tuy-bien-phong-quang-tri-4618-8733.jpg
Hiện trường vụ việc.

Trước đó, vào khoảng 11h ngày 18/11, Đồn Biên phòng Triệu Vân nhận được tin báo của người dân về việc trong lúc đi nhặt củi dọc bờ biển thuộc thôn Hà Tây (xã Nam Cửa Việt, Quảng Trị) thì phát hiện một túi nilon có chứa các túi nhỏ bên trong nghi là ma túy.

Nhận được tin báo, đơn vị đã cử lực lượng xuống hiện trường kiểm tra, phát hiện có một túi ni lon, chứa 8 túi màu xanh và 2 túi màu hồng, trên bề mặt có in chữ A. Kích thước mỗi túi là 6,5x9cm.

3539877690658456999-3465-8367.jpg
Nhiều gói nghi ma tuý tổng hợp.

Trong các túi ni lon màu xanh và màu hồng có chứa các viên nén màu hồng, đã bị ướt, mềm nhũn trộn lẫn vào nhau, không thể kiếm đếm được số lượng viên, nghi là ma túy tổng hợp, với khối lượng là 300g.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

>>> Mời độc giả xem thêm video triệt xóa đường dây mua bán 200kg cần sa.

(Nguồn: Truyền hình Nghệ An)
#Bờ biển #Quảng Trị #người dân #phát hiện #ma tuý #Biên phòng

Bài liên quan

Xã hội

6 đối tượng dương tính với ma tuý tại đám cưới ở Hưng Yên

Khi tuần tra, cảnh sát phát hiện sân khấu rạp cưới có 10 đối tượng nhảy lắc lư theo tiếng nhạc, có biểu hiện nghi vấn sử dụng trái phép chất ma tuý.

Ngày 9/11, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam đối với 3 đối tượng về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý.

Các đối tượng gồm: Hoàng Văn Phố (SN 2000, trú tại thôn An Phúc, xã Lê Lợi, tỉnh Hưng Yên); Vũ Đức Lộc, (SN 2000, trú tại thôn Đắc Chúng Bắc, xã Trà Giang, tỉnh Hưng Yên) và Phạm Đức Thắng (SN 2001, trú tại thôn Nhất Ninh B, xã Phong Doanh, tỉnh Ninh Bình).

Xem chi tiết

Xã hội

Mở tiệc ma tuý tại gia, 4 đối tượng bị bắt giữ

Đang cùng nhau sử dụng ma tuý, nhóm thanh niên bị lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị ập vào bắt quả tang.

Ngày 8/11, thông tin từ Công an xã A Dơi (tỉnh Quảng Trị) cho biết, đơn vị vừa bắt giữ 4 đối tượng để điều tra về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Trước đó, vào khoảng 18h ngày 06/11, Công an xã A Dơi đã phát hiện, bắt quả tang nhóm đối tượng tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại nhà bà Hồ Thị Tăng (thôn Loa, xã A Dơi).

Xem chi tiết

Xã hội

Bắt 2 đối tượng tàng trữ gần 250 viên ma tuý ở Quảng Trị

Cơ quan chức năng tỉnh Quảng Trị vừa phát hiện, bắt giữ 2 đối tượng tàng trữ trái phép gần 250 viên ma tuý tổng hợp.

Ngày 11/10, thông tin từ Công an xã Triệu Cơ (tỉnh Quảng Trị) xác nhận, đơn vị vừa phối hợp bắt giữ 2 đối tượng để điều tra về hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy” và “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Trước đó, khoảng 10h ngày 10/10, Tổ công tác Công an xã Triệu Cơ phối hợp với Phòng PC04 – Công an tỉnh Quảng Trị phát hiện, bắt quả tang đối tượng T.V.P. (SN 2006, trú tại thôn Thượng Phú Phường, xã Triệu Cơ) về hành vi “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới