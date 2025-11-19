Phát hiện nhiều gói nghi ma tuý dọc bờ biển ở Quảng Trị

Trong lúc đi nhặt củi dọc bờ biển, một người dân ở Quảng Trị phát hiện túi nilon chứa nhiều gói nhỏ bên trong nghi là ma túy tổng hợp.

Ngày 19/11, thông tin từ Đồn Biên phòng Triệu Vân (tỉnh Quảng Trị) cho biết, đơn vị đang điều tra, làm rõ vụ việc một túi nilon nghi chứa ma tuý được người dân phát hiện trên bờ biển.

Hiện trường vụ việc.

Trước đó, vào khoảng 11h ngày 18/11, Đồn Biên phòng Triệu Vân nhận được tin báo của người dân về việc trong lúc đi nhặt củi dọc bờ biển thuộc thôn Hà Tây (xã Nam Cửa Việt, Quảng Trị) thì phát hiện một túi nilon có chứa các túi nhỏ bên trong nghi là ma túy.

Nhận được tin báo, đơn vị đã cử lực lượng xuống hiện trường kiểm tra, phát hiện có một túi ni lon, chứa 8 túi màu xanh và 2 túi màu hồng, trên bề mặt có in chữ A. Kích thước mỗi túi là 6,5x9cm.

Nhiều gói nghi ma tuý tổng hợp.

Trong các túi ni lon màu xanh và màu hồng có chứa các viên nén màu hồng, đã bị ướt, mềm nhũn trộn lẫn vào nhau, không thể kiếm đếm được số lượng viên, nghi là ma túy tổng hợp, với khối lượng là 300g.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

