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Xã hội

Phát hiện 800kg nầm lợn không rõ nguồn gốc tại biên giới Quảng Ninh

Lực lượng chức năng bắt giữ 800kg nầm lợn đông lạnh không rõ nguồn gốc, cảnh báo người tiêu dùng về nguy cơ an toàn thực phẩm.

Bình Nguyên

Ngày 22/7, Đồn Biên phòng Trà Cổ (Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh) vừa phối hợp các lực lượng chức năng bắt giữ một phương tiện vận chuyển trái phép 800 kg nầm lợn đông lạnh tại khu vực biên giới.

Cụ thể, trong quá trình làm nhiệm vụ, tổ công tác phát hiện một bè mảng gỗ xốp, không mang biển kiểm soát, đang di chuyển từ khu vực cửa sông Bắc Luân hướng về khu phố Tràng Vỹ có biểu hiện nghi vấn. Ngay lập tức, tổ liên ngành ra tín hiệu yêu cầu dừng phương tiện để kiểm tra.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định người điều khiển kiêm chủ phương tiện là ông Nguyễn Văn Lực (sinh ngày 08/02/1976, trú tại khu phố Tràng Vỹ, phường Móng Cái 1). Chiếc bè mảng có kích thước dài 6,0 mét, rộng 1,8 mét, được trang bị động cơ công suất 18 CV.

Đáng chú ý, trên phương tiện chở 16 bao tải dứa màu xanh. Bên trong mỗi bao tải chứa 1 thùng xốp đựng nầm lợn đông lạnh. Trọng lượng mỗi thùng xốp khoảng 50kg, tổng khối lượng hàng hóa ước tính lên tới 800kg.

Lực lượng chức năng bắt giữ 800 kg nầm lợn không có nguồn gốc xuất xứ. Ảnh nguồn tienphong.vn

Lực lượng chức năng bắt giữ 800 kg nầm lợn không có nguồn gốc xuất xứ. Ảnh nguồn tienphong.vn

Làm việc với lực lượng chức năng, Nguyễn Văn Lực không xuất trình được bất kỳ giấy tờ gì liên quan đến phương tiện cũng như hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của số nầm lợn nói trên.

Đội tuần tra kiểm soát đã lập biên bản, yêu cầu Nguyễn Văn Lực đưa toàn bộ phương tiện và hàng hóa vi phạm về Đồn Biên phòng Trà Cổ để tiếp tục điều tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Trước đó, tại Tổ dân phố Lỗ Xá, phường Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên, Đội Quản lý thị trường số 9 (cơ động), Chi cục Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh Hưng Yên đã phối hợp với Công an phường Mỹ Hào, Trạm kỹ thuật nông nghiệp cơ sở Mỹ Văn và Phòng Kinh tế hạ tầng và Đô thị phường Mỹ Hào đã khám phương tiện vận tải đối với xe ô tô tải mang biển kiểm soát 89A-669.53 do ông Vũ Đình Đ. (sinh năm 1997, trú tại phường Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên) điều khiển.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe đang vận chuyển 600 kg nầm lợn tươi đông lạnh. Toàn bộ số hàng hóa có dấu hiệu biến đổi màu sắc, ôi thiu. Tại thời điểm kiểm tra, ông Đ. không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ cũng như các giấy tờ liên quan đến số hàng hóa trên.

Sau khi tiến hành kiểm tra vệ sinh thú y, cán bộ Trạm kỹ thuật nông nghiệp cơ sở Mỹ Văn kết luận toàn bộ số nầm lợn nêu trên không đảm bảo vệ sinh thú y và an toàn thực phẩm, đề nghị tiêu hủy theo quy định của pháp luật.

Lực lượng chức năng khuyến cáo, người tiêu dùng không nên sử dụng nầm lợn vì phần lớn nầm lợn trên thị trường không rõ nguồn gốc xuất xứ, không được kiểm dịch nên có thể ảnh hưởng đến sức khỏe.

Vốn được nhiều người coi là đặc sản nên lâu nay khi lên bàn ăn, nầm lợn có giá không hề rẻ. Vậy nên, bỏ qua mọi thứ quy định về an toàn thực phẩm, dù có chảy nhớt, bốc mùi nhưng bằng nhiều thủ đoạn và chiêu thức tinh vi, những người kinh doanh vẫn tìm cách thu gom đưa về thị trường nội địa để bán cho người tiêu dùng.

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