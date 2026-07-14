Vận chuyển vàng lậu qua biên giới, ba “nữ quái” lĩnh 18 năm tù giam

Đang vận chuyển 4 vòng vàng có trọng lượng 600g từ Lào về Việt Nam, 3 đối tượng đã bị lực lượng chức năng tỉnh Hà Tĩnh phát hiện, bắt giữ.

Ngày 14/7, Tòa án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với Hoàng Thị Thuần, Hoàng Thị Hằng và Phạm Thị Minh Hà về tội "Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới".

Theo bản cáo trạng, vào khoảng 8h50 ngày 26/11/2025, tại Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh phát hiện Hoàng Thị Thuần (SN 1981), Hoàng Thị Hằng (SN 1987) và Phạm Thị Minh Hà (SN 1991, cùng trú tại xã Đường An, Hải Phòng) đang có hành vi vận chuyển trái phép vàng từ Lào về Việt Nam.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 4 vòng kim loại là vàng tinh khiết, có tổng khối lượng 600g (tương đương 160 chỉ). Số hàng hóa mà Thuần, Hằng, Hà vận chuyển thời điểm đó có trị giá trên 2,2 tỷ đồng nhưng không có hóa đơn, chứng từ hợp pháp, không thực hiện kê khai, nhập khẩu theo quy định.

Nhóm bị cáo tại phiên toà. Ảnh: Tiến Phúc

Tại cơ quan điều tra, nhóm đối tượng khai nhận, số vàng này được một người Lào thuê vận chuyển từ thủ đô Viêng Chăn về tỉnh Hưng Yên, tiền công là 2,5 triệu đồng/người. Cả ba người đều không biết lai lịch người giao vàng tại Lào cũng như người nhận vàng tại Việt Nam.

Theo cơ quan chức năng xác định, Hoàng Thị Thuần là người khởi xướng, trực tiếp thực hiện hành vi phạm tội nên giữ vai trò chính; Hoàng Thị Hằng tham gia với vai trò người thực hành tích cực; Phạm Thị Minh Hà tham gia với vai trò đồng phạm giúp sức.

Tại phiên toà, các bị cáo đã thành khẩn khai báo, đồng thời thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình và xin được xem xét cho hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Sau khi nghị án, HĐXX tuyên phạt các bị cáo Hoàng Thị Thuần 6 năm 6 tháng tù, phạt bổ sung 20 triệu đồng; Hoàng Thị Hằng 6 năm tù, phạt bổ sung 20 triệu đồng; Phạm Thị Minh Hà 5 năm 6 tháng tù, phạt bổ sung 20 triệu đồng.