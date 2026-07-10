Khởi tố vụ án vận chuyển trái phép hơn 329,5 gam vàng qua biên giới

Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự liên quan đến vụ vận chuyển trái phép 329,5 gam vàng từ Lào vào Việt Nam.

Sáng 10/7, Chỉ huy Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Bờ Y (tỉnh Quảng Ngãi) cho biết, đơn vị vừa ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội “Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới” liên quan đến vụ vận chuyển trái phép 329,5 gam vàng từ Lào vào Việt Nam, có tổng trị giá 1.074.970.000 đồng.

Kiểm tra đối tượng có dấu hiệu nghi vấn tại Trạm Cửa khẩu quốc tế Bờ Y.

Trước đó, vào ngày 2/7/2026, tại Trạm Cửa khẩu quốc tế Bờ Y, Đồn Biên phòng đồng chủ trì cùng với Hải quan Cửa khẩu quốc tế Bờ Y, phối hợp cùng các lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra đối với đối tượng H.T.M (sinh năm 1979, trú thôn 4, xã Pờ Y, tỉnh Quảng Ngãi) khi làm thủ tục nhập cảnh từ Lào về Việt Nam.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện đối tượng cất giấu 4 miếng kim loại màu vàng trong túi đeo phía trước người. Kết quả giám định xác định tang vật thu giữ là vàng, có tổng khối lượng 329,5 gam. Theo kết luận định giá tài sản, số vàng trên có tổng trị giá 1.074.970.000 đồng.

Làm việc với cơ quan chức năng, H.T.M khai nhận một người phụ nữ tên Liễu (chưa rõ lai lịch) thuê vận chuyển số vàng trên từ Lào về Việt Nam với tiền công 1,6 triệu đồng.

Tang vật trong vụ vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới vừa khởi tố.

Căn cứ kết quả điều tra, kết luận giám định và kết quả định giá tài sản, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Bờ Y đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội “Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới” theo quy định của pháp luật.

Theo Thượng tá Nguyễn Văn Ngọc, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Bờ Y, các đối tượng thường lợi dụng chính sách tạo điều kiện thuận lợi trong hoạt động xuất, nhập cảnh và lưu thông hàng hóa qua biên giới.

Do vàng có kích thước nhỏ, giá trị cao nên các đối tượng thường tìm cách cất giấu để vận chuyển; việc tiếp nhận, giao nhận chủ yếu thông qua các phương tiện thông tin, không liên hệ trực tiếp nhằm đối phó với lực lượng chức năng.

Thời gian gần đây, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Bờ Y đã liên tiếp phát hiện, khởi tố 2 vụ án vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, góp phần nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, kiểm soát, đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ vững an ninh, trật tự khu vực cửa khẩu và tuyến biên giới.