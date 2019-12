Lộ hình ảnh nghi phạm sát hại gia đình người Hàn Quốc cướp rồi đốt xe

Ngày 25/12, Công an quận 7, Công an quận 2 cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM vẫn đang khẩn trương truy bắt nghi phạm sát hại gia đình người Hàn Quốc cướp tài sản đốt xe phi tang gây xôn xao dư luận.

Phía Công an đã công bố hình ảnh của nghi phạm qua camera là nam giới mặc áo sơ mi màu xanh, quần jean, đeo khẩu trang. Phía Công an cũng đề nghi cơ quan chức năng Hàn Quốc xác định người này và hỗ trợ tìm kiếm.

Hình ảnh nghi phạm sát hại gia đình người Hàn Quốc cướp tài sản đốt xe phi tang ở Sài Gòn.

Như đã thông tin, cả gia đình ông Yoon Sang Yong, bà Jung Young Sook và con gái 16 tuổi, sinh sống ở đường nội khu Hưng Phước 1, khu phố 3, phường Tân Phong, quận 7, TP.HCM.

Khoảng 1h45 ngày 21/12, nghi phạm đột nhập vào nhà bà Sook, dùng dao đâm bà tử vong tại chỗ, ông Yong và con gái trọng thương. Thủ phạm lấy ô tô Chevrolet Spark mang BKS: 50LD-121.02 của gia đình nạn nhân bỏ trốn.

Nghe tiếng la hét, hàng xóm và những công nhân công trình gần đó chạy đến thì phát hiện sự việc, trình báo công an. Công an sau đó đưa cha con ông Yong đi cấp cứu tại Bệnh viện Việt - Pháp.

Chiếc xe ô tô bị phi tang ở quận 2.

Khoảng 2 tiếng sau, cảnh sát phát hiện chiếc ô tô của nạn nhân bị đốt cháy ở bãi đất trống bên hông cầu Thủ Thiêm, quận 2. Tại đó, chiếc xe 4 chỗ chỉ còn trơ khung, nằm sát đường mòn.

Qua điều tra, Công an TPHCM xác định nghi can là nam giới, người Hàn Quốc, ở độ tuổi 20-25, cao khoảng 1m67, dáng người thư sinh, tóc đen, trán cao, da trắng, đeo kính cận gọng đen, nói được tiếng Anh nhưng không chuẩn.

Công an TP.HCM đề nghị người dân có thông tin gì liên quan đến nghi can nói trên phải thông báo đến Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM theo số điện thoại 0935.653.637 (anh Quá) để bắt giữ kịp thời.