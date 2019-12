Vụ mương thối ngập rác thải: Người dân “hụt hẫng” vì đang thi công quận bắt dừng?

Ngày 24/12, Báo Kiến Thức nhận được đơn thư phản ánh của người dân sinh sống tại tổ 22, khu phố 9 thuộc phường Ngọc Hà (quận Ba Đình, Hà Nội) về việc lắp đặt cống thoát nước tại khu vực mương hở gần Đình Đại Yên thuộc phường Ngọc Hà bị dừng thi công. “Ngày 19/12, chúng tôi gồm các hộ gia đình, cá nhân đang sinh sống tại tổ 22 khu 9 thuộc phường Ngọc Hà, quận Ba Đình, Hà Nội nhận được thông báo từ công ty cổ phần Thành Luân về việc sẽ dừng thi công lắp đặt cống tại khu vực mương hở như đã cam kết ủng hộ, tài trợ cho các hộ gia đình, cá nhân. Nguyên nhân dừng thi công được công ty cổ phần Thành Luân đưa ra là do UBND quận Ba Đình và UBND phường Ngọc Hà buộc công ty này phải chấm dứt việc lắp đặt cống, thu dọn nguyên vật liệu do chưa được cấp có thẩm quyền cấp phép và chờ quyết định xử lý của cơ quan có thẩm quyền”, trong đơn thư nêu. Cùng ngày (24/12), trao đổi với PV về sự việc trên, ông Phạm Huy Hoàng - Giám đốc công ty cổ phần Thành Luân cho biết, trước khi thi công đoạn mương trên đã làm đơn lên UBND phường Ngọc Hà, hiện đang có kế hoạch làm đơn gửi lên UBND quận Ba Đình. “Trước khi đang làm mương này thì đã có đơn thư thông báo lên phường Ngọc Hà và chúng tôi cũng mới lên gặp các đồng chí ở bên phường về cơ bản trong địa phương thì cũng được phường ủng hộ, còn áp lực đến từ trên quận Ba Đình người ta yêu cầu dừng thì chúng tôi cũng chấp hành thôi, hiện thông báo dừng này mới chỉ ở bên phường, chúng tôi đang có kế hoạch thông báo lên quận”, ông Hoàng nói. Theo ghi nhận của PV tại hiện trường nơi đang thi công đoạn mương này cho thấy, các ống dẫn nước thải của người dân đã được nối với đoạn mương. Một đoạn mương đang thi công dở. Nước thải được dẫn qua ống dẫn vào các hố ga. Hiện công trình xây dựng đoạn mương này đang phải dừng thi công. Trước đó như đã đưa tin, nhiều năm qua, người dân sống cạnh đoạn mương H2C, phường Ngọc Hà (Hà Nội) phải gánh chịu mùi hôi thối, nước mương tràn vào nhà mỗi khi trời mưa gây mất vệ sinh, ảnh hưởng đến sinh hoạt, sức khỏe của người dân. Con mương ngập rác này đã bị chặn hai đầu nên nước không thể thoát nước đi đâu được. Ngoài việc con mương biến thành bãi rác, đây còn là nơi hội tụ những vũng nước thải sinh hoạt của người dân gây ô nhiễm nghiêm trọng. Khi trời mưa, nước dâng cao gây ảnh hưởng đến nhiều hộ dân trong khu vực. Bà Nguyễn Thị Thanh Bình (65 tuổi, trú tại phường Ngọc Hà) chia sẻ: "Tôi khổ lắm! Cứ mỗi khi trời mưa to, nước bẩn từ đoạn mương chết tràn vào nhà như một cái ao. Mỗi lần như vậy, tôi phải dọn mất mấy tiếng đồng hồ. Nhưng khi dọn xong vẫn có mùi kinh khủng lắm". Để đề phòng mưa lớn, nước dâng cao, bà Bình phải kê những đồ điện lên cao, tránh hỏng hóc, chập điện. Để bảo vệ các vật dụng của gia đình, bà Bình chỉ còn cách kê cao lên so với nền nhà. Để phòng chống ngập, người dân ở đây thường gom những bảo cát ngay tại sân nhà. Trời nắng thì mương nước ngập rác, trời mưa thì nước dồn ứ về đen kịt, bốc mùi hôi thối. Đủ các thể loại rác thải được người dân vứt ra khu vực mương được cống hóa. Người dân phản ánh đoạn mương H2C gây ảnh hưởng đến cuộc sống sinh hoạt sau khi dự án mở đường và cống hóa mương.

